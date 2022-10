MLS Decision Day – Quels sont les enjeux de la poursuite des séries éliminatoires

La saison régulière de la MLS 2022 se résume au jour de la décision, avec de nombreuses places en séries éliminatoires encore à gagner et des équipes se disputant la tête de série dans le classement de la conférence. Voici un aperçu des matchs de dimanche :

Atlanta United FC contre New York City FC

Les espoirs d’Atlanta United en séries éliminatoires sont morts le week-end dernier en Nouvelle-Angleterre, ce qui a mis fin à une saison incohérente, mais le NYCFC a encore du travail à faire pour clouer la tête de série 3 dans l’Est. Les Red Bulls ont deux points de retard, mais un match nul suffirait au NYCFC pour décrocher la troisième place. La dernière fois que le NYCFC a perdu contre Atlanta, c’était en 2019, une séquence de cinq matchs, donc les visiteurs aimeront leurs chances.

Chicago Fire FC contre New England Revolution

Comme l’a chanté le grand Don Meredith, “Éteignez les lumières, la fête est finie.” Les deux équipes sont éliminées des éliminatoires.

DC United contre FC Cincinnati

Les espoirs de DC en séries éliminatoires ont disparu depuis longtemps, mais Cincinnati a encore du travail à faire. Une victoire ou un match nul contre les habitants de la cave de l’Est assurerait une toute première place en séries éliminatoires pour le club. Le scénario cauchemardesque serait une défaite dans la capitale nationale et un match nul dans le match Columbus-Orlando, car les deux équipes sauteraient sur Cincy.

Inter Miami CF contre CF Montréal

L’Inter Miami a réservé sa place en séries éliminatoires avec une victoire catégorique 4-1 sur Orlando City mercredi. Gonzalo Higuain, bientôt à la retraite, est une machine à marquer des buts avec six buts lors de ses quatre derniers matchs, tous des victoires à Miami. Le groupe de Phil Neville peut même obtenir une quatrième place et un match éliminatoire à domicile avec une victoire et une défaite des Red Bulls. Quant à Montréal, ses meilleurs espoirs de tête de série de la Conférence de l’Est sont toujours en jeu. Une victoire dans le sud de la Floride et des points à Philadelphie avec Toronto rendraient cela possible.

New York Red Bulls contre Charlotte FC

Les espoirs de Charlotte d’une place en séries éliminatoires lors de l’année 1 ont pris fin lors du match nul 2-2 de mercredi avec Columbus. Pourtant, une solide saison de la nouvelle franchise. Les Red Bulls ont besoin d’une victoire pour s’assurer que Miami ne les catapulte pas pour un match éliminatoire à domicile. Ils pourraient également entrer dans la 3e tête de série avec une victoire et une défaite du NYCFC à Atlanta.

Orlando City SC contre Columbus Crew

Dernièrement, il semble que Columbus perd une avance tardive à chaque fois qu’il prend le terrain. Cela s’est produit à nouveau mercredi à Charlotte, en Caroline du Nord, où l’équipage a pris une avance de 2-0 en seconde période, puis a vu un avantage de 2-1 dans les arrêts de jeu s’enflammer. Pourtant, un match nul ou une victoire à Orlando suffirait pour atteindre les séries éliminatoires. C’est une histoire similaire pour Orlando. S’il gagne, c’est parti, mais un match nul pourrait également suffire si Cincinnati perd à DC Orlando a remporté la première rencontre cette année, une finale 2-0 à Columbus.

Union de Philadelphie contre Toronto FC

La mainmise de Philly sur la Conférence Est s’est affaiblie ces dernières semaines après seulement un point en quatre matchs, dont une défaite décousue 4-0 à Charlotte le week-end dernier. Montréal n’est qu’à deux points et possède le premier bris d’égalité, donc l’Union ne peut que penser à la victoire contre la 13e place et l’élimination du TFC s’il veut s’assurer la première place et l’avantage du terrain dans l’Est. Toronto a cependant remporté la rencontre précédente plus tôt cette année, une finale 2-1 en avril.

Austin FC contre Colorado Rapids

L’Austin FC a décroché la deuxième place, mais il y a encore une course MVP impliquant l’attaquant Sebastian Driussi, qui pourrait dépasser Hany Mukhtar de Nashville dans la course Golden Boot avec un tour du chapeau contre les Rapids éliminés. Driussi a marqué lors du seul match qu’il a disputé contre le Colorado.

FC Dallas contre Sporting Kansas City

Le FC Dallas a encore du travail à faire pour sécuriser la tête de série 3 à l’Ouest. Le Galaxy a trois points de retard et pourrait faire un bond en avant avec une victoire couplée à une défaite à Dallas. Un match nul contre le Sporting Kansas City, éliminé, suffirait à Dallas pour obtenir cette troisième place, mais Dallas a perdu trois de ses quatre derniers avec SKC dans toutes les compétitions.

Seattle Sounders FC contre San Jose Earthquakes

La séquence est terminée. Pour la toute première fois, les Sounders de Seattle ne participeront pas aux séries éliminatoires de la MLS. Il est temps de commencer à penser à la Coupe du Monde des Clubs.

Houston Dynamo FC contre LA Galaxy

Houston a le don de jouer les spoilers. Qui pourrait jamais oublier à quel point cela a brisé les espoirs de Zlatan Ibrahimovic et des éliminatoires du Galaxy le jour de la décision 2019. Le Dynamo est à nouveau éliminé, mais le Galaxy a beaucoup à jouer, à commencer par une potentielle troisième place à l’Ouest s’ils gagnent et Le FC Dallas perd. Ils pourraient également tomber jusqu’à la septième place avec une défaite et dire au revoir à un match éliminatoire à domicile. Leur seule rencontre précédente cette saison était une victoire 3-0 pour Houston à Los Angeles

LAFC contre Nashville SC

LAFC a remporté le trophée Supporters ‘Shield le week-end dernier, afin qu’ils puissent se détendre, se détendre et peut-être laisser Gareth Bale jouer un neuf rapide à Riviera avant de se rendre au stade. Nashville, cependant, est en plein milieu de ce blocage de la Conférence Ouest.

La défaite du week-end dernier contre Houston signifie que Nashville ne contrôle plus son destin de match éliminatoire à domicile. Il sera désireux d’essayer de profiter de tout dérapage du Galaxy, tout en repoussant les défis de ceux ci-dessous, comme Portland et Minnesota. Une autre pépite : Nashville n’a jamais battu LAFC. Certes, cela n’a été qu’un match, une finale 2-1 en juillet dernier, mais l’histoire est l’histoire.

Minnesota United FC contre Vancouver Whitecaps

Jeu de monstre. L’évanouissement des Loons s’est poursuivi avec une performance lamentable lors d’une défaite 2-0 à San Jose la semaine dernière. Ce n’est plus qu’à un point de leurs six derniers matches alors qu’ils étaient surclassés 14-2. Ouais. Le Minnesota s’accroche à ses séries éliminatoires en septième position avec 45 points et affronte une équipe de Vancouver débordante de conviction après trois victoires consécutives.

Une victoire des Caps suffirait pour atteindre les séries éliminatoires. Dans le même temps, le Minnesota pourrait encore se hisser au quatrième rang et un match éliminatoire à domicile au premier tour avec une victoire et des défaites du Galaxy, Nashville et Portland. Je t’avais dit que l’Ouest était sauvage.

Real Salt Lake contre Portland Timbers

Portland a récemment possédé cette série, avec quatre victoires et un match nul au cours des cinq dernières, et il peut décrocher une place en séries éliminatoires avec au moins un match nul, car il occupe la sixième place avec 46 points. Il y a aussi la possibilité de se catapulter en quatrième et un match éliminatoire à domicile avec une victoire et des défaites du Galaxy (47) et de Nashville (47). Cependant, une victoire pour le Real Salt Lake et un match nul pour le Minnesota contre Vancouver laisseraient les Timbers hors des séries éliminatoires et placeraient RSL au sixième rang.