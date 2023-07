MLS contre Liga MX : la Coupe des ligues captivera-t-elle l’imagination ?

L’intégralité du monde du football a encerclé vendredi sur leurs calendriers. Lionel Messi devrait faire ses débuts annoncés avec l’Inter Miami CF.

Pour de nombreux fans aux États-Unis et au Mexique, cependant, la date a été encerclée bien avant que le capitaine argentin n’accepte de venir en MLS. Le match de vendredi entre Miami et Cruz Azul marque le début de la toute nouvelle Coupe des Ligues : un tournoi d’un mois, de style Coupe du monde, qui oppose les clubs MLS à leurs homologues de la Liga MX.

Cesar Hernandez et Megan Swanick décomposent le tournoi, des deux côtés de la division MLS-Liga MX, et anticipent ce qui est sur le point de se dérouler dans la Coupe des ligues.

Quelles équipes sont les mieux équipées pour gagner la Coupe des Ligues ?

Pour qu’une équipe MLS participe à la Coupe des ligues, quelques facteurs seront essentiels. Cela inclut la forme, la profondeur, la capacité à tirer parti de l’avantage potentiel du terrain et une culture de club avec un succès prouvé à l’approche des tournois à élimination directe de la Concacaf. La chance du tirage au sort des adversaires du groupe et des adversaires à élimination directe aide.

Dans cet esprit, quelques clubs MLS pourraient réussir à faire une course en profondeur. Le St. Louis City SC ou le FC Cincinnati pourraient transformer leur forme de ligue fulgurante en campagnes tout aussi percutantes en Coupe des ligues. Les Sounders de Seattle ont la profondeur, le talent et la culture de longue date pour saisir ces jalons d’abord et tôt. LAFC pourrait chercher à se venger d’une défaite en finale de la Ligue des champions en faisant une course profonde au repos, alors qu’ils entrent en Coupe des ligues après un laissez-passer en phase de groupes.

L’équipe qui regarde le plus favorablement chaque facteur, cependant, semble être l’Union de Philadelphie de Jim Curtin. L’Union a bien fait ces dernières années pour faire des courses profondes en Ligue des champions, aura l’avantage de Subaru Park, où l’équipe est dangereuse de manière fiable, est dirigée par un praticien pragmatique qui sait comment remporter la victoire à la dure et contient la profondeur de talent nécessaire pour l’emporter dans les affrontements qui se déroulent devant eux. –Swanick

Les réponses faciles ici sont Monterrey et Tigres, riches en talents, qui ont des options sur leur banc qui seraient des joueurs désignés en MLS. Les attentes sont toujours élevées pour les deux équipes et tout ce qui n’est pas une course profonde dans le tour à élimination directe serait considéré comme un échec.

Club America est également une perspective intéressante. Peu importe leur début de saison reporté et une course précoce oubliable 1W-0D-1L, leurs ajouts du brillant meneur de jeu Julian Quiñones et de l’arrière latéral Kevin Alvarez devraient les rendre amusants à regarder.

Si nous parlons de forme, cependant, nous devons souligner Chivas. Ils sont trois pour trois dans l’Apertura et ont fait la une des journaux à travers le pays grâce à l’influence immédiate de jeunes joueurs mexicains prometteurs comme Yael Padilla et Juan Brigido. — Hernandez

L’arrivée de Messi a-t-elle éclipsé la compétition ?

Messi peut en effet courir le risque d’éclipser la reconnaissance méritée des affrontements incroyables à venir, les tests imminents des groupes les plus difficiles et la discussion sur l’impact à long terme de la Coupe des Ligues. Dans l’ensemble, cependant, la fanfare de son arrivée se prêtera à une mise en lumière accrue de la Coupe des ligues ici et à l’étranger.

Cela est particulièrement vrai si l’arrivée de Messi est capable d’avoir un impact immédiat, propulsant une équipe de l’Inter Miami classée dernière dans une course sérieuse en Coupe de la Ligue, alors les projecteurs internationaux resteront. La conversation plus large considérant les implications de ce tournoi sur la MLS (formulée dans la contemplation constante de l’impact de Messi sur la ligue) pourrait déborder de là. –Swanick

La réalité est que la plupart des équipes de Liga MX, sinon toutes, suivront volontiers dans l’ombre de Messi. La marée montante qui a été son introduction en Amérique du Nord soulèvera tous les bateaux, suscitant un intérêt, une intrigue et une valeur accrus pour la Coupe des ligues.

Soyons réalistes cependant : quel que soit le statut de Messi en tant que l’un des grands de tous les temps dans le sport, il est facile d’imaginer le reste de son équipe sous-performante entraînant Miami vers une fin moins qu’excitante du tournoi.

Messi sera l’apéritif de haut niveau qui vous entraînera dans le tournoi, mais une fois que nous entrerons dans les phases finales, la conversation devrait revenir à Liga MX contre MLS au lieu de simplement « la première compétition de Messi avec Miami ». — Hernandez

Quels matchs de phase de groupes devriez-vous vous enthousiasmer?

Je vais dire Inter Miami contre Cruz Azul, mais mes raisons n’ont rien à voir avec Messi. Ce dont on n’a pas assez parlé – probablement parce que cela n’aide pas le battage médiatique de la compétition – c’est que les deux équipes sont les pires de la Liga MX et de la MLS. Ce sont des incendies de benne à ordures, et j’ai hâte de voir le chaos sur le terrain qui peut se dérouler.





En dehors de cela, je choisis Cincinnati contre Chivas. Les leaders actuels de la course Supporters’ Shield hébergeant l’un des clubs les plus populaires, sinon le plus populaire, en Amérique du Nord, qui se trouve également être l’équipe en forme au Mexique ? Oui s’il te plaît. Oh, et au fait, l’attaquant de Cincy, Brandon Vazquez, s’est avéré être un fan de Chivas en grandissant. — Hernandez

Alors que les débuts de Messi alors que l’Inter Miami rencontre Cruz Azul sont incontournables à la télévision, il y a des confrontations infiniment intrigantes qui les dépassent. Aussi difficile qu’il soit d’en sélectionner un seul, l’un des plus intéressants sera la bataille des débutants de la MLS St. Louis City contre le mastodonte de la Liga MX et le pilier mondial Club America.

Saint-Louis a entamé sa première saison en MLS en récoltant des résultats que personne n’avait prédits (premier de la Conférence Ouest avec 41 points) devant une foule exubérante que beaucoup attendaient à juste titre. Qu’ils puissent traduire le succès national en compétition continentale sera un test fascinant. C’est aussi un test qui résume l’une des questions plus larges de ce tournoi : que se passe-t-il lorsqu’une équipe montante de la MLS rencontre un géant de la Liga MX mondialement reconnu ? –Swanick

La Coupe de la Ligue capturera-t-elle l’imagination du football mondial ?

Le potentiel est sans doute élevé, notamment avec l’arrivée d’une certaine superstar argentine à Miami, mais le tournoi doit d’abord faire ses preuves au sein de la région avant d’envisager des ambitions mondiales. En dehors des matchs mettant en vedette Messi ou des clubs puissants de la Liga MX et de la MLS, la Coupe des ligues sera un test décisif intéressant concernant l’appétit pour le football des fans nord-américains.

Même avec l’interruption du jeu dans la Liga MX et la MLS – ainsi que dans les principales ligues européennes – l’intérêt pour la Coupe des ligues restera-t-il élevé pendant un été avec la Coupe du monde féminine, une longue liste de matches amicaux internationaux aux États-Unis et la Gold Cup et la Ligue des Nations de la Concacaf récemment terminées ? — Hernandez

Avec un conglomérat sain de médias mondiaux déjà réunis à Miami, prêts à documenter le moment où Messi rencontre le temps de match avec un club de la MLS, les yeux du monde seront certainement tournés vers la Leagues Cup pour sa soirée d’ouverture.

Alors que les groupes joutent en sets de trois avant de descendre dans les huitièmes de finale (en commençant par un solide tour de 32), le public international peut très bien rester à l’écoute. Cela peut être vrai en particulier dans les Amériques, où les fuseaux horaires sont flexibles, Apple TV + accessible et les liens locaux avec les footballeurs au-delà de Messi abondent.

Le format est en effet unique, opposant une fière ligue nord-américaine à une autre. Avec des scénarios captivants, des stars de renom et une structure unique, la possibilité d’attirer un public mondial existe, mais la qualité de la livraison sera à la hauteur. –Swanick

Le timing du tournoi affectera-t-il le résultat ?

Lorsque la Ligue des champions de la Concacaf se met au travail et que les clubs MLS échouent le plus souvent face à l’opposition de la Liga MX, c’est un refrain courant au nord de la frontière que le moment de la compétition les désavantage. Les clubs MLS en sont à leurs pré-saisons, ou aux tout premiers stades de leurs saisons régulières, tandis que les équipes de Liga MX sont en forme de mi-saison.

Avec la MLS au milieu de sa saison, cela va être un peu gênant pour certains dans la ligue si le changement de calendrier n’a pas beaucoup d’impact sur les résultats globaux.

Chaque équipe de la MLS affrontera toutes les équipes de la Liga MX à partir de ce mois-ci en Coupe des ligues. Kirby Lee – USA TODAY Sports

Cela dit, ce n’est pas non plus comme si les équipes de Liga MX étaient restées assises dans une pré-saison prolongée. Le tournoi Clausura s’est terminé en mai, et pour les finalistes des séries éliminatoires Chivas et Tigres, ils ont joué jusqu’à la fin du mois.

Quelques transferts d’été ont eu besoin de temps pour s’adapter à leurs nouvelles équipes, mais dans l’ensemble, la majorité des équipes n’ont montré aucun signe de rouille persistante de pré-saison au cours des trois premières semaines du tournoi Apertura. — Hernandez

Pour les équipes MLS en lice pour une course profonde en Ligue des champions de la Concacaf, la saison MLS qui se chevauche a souvent été un défi. Les deux ligues faisant une pause pendant toute la durée de la Coupe des ligues, cette dualité de concentration est supprimée.

Notamment, il est supprimé à une période de l’année qui peut s’avérer plus bénéfique pour la MLS, les clubs se déplaçant (théoriquement) en synchronisation au milieu de leur saison. Les équipes de la Liga MX reviendront tout juste de leur saison et trouveront leur rythme.

Le timing (qui démarre également à la fin de cette fenêtre de transfert) permet aux clubs MLS d’intégrer davantage de nouveaux ajouts, de revigorer l’élan et de se mettre en forme à la mi-saison d’une manière qui pourrait en effet les propulser plus loin qu’ils ne l’ont fait en Ligue des champions. –Swanick