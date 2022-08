MLS All-Stars contre Liga MX All-Stars – Rapport de match de football – 10 août 2022

ST. PAUL, Minnesota – Les MLS All-Stars ont battu leurs homologues de la Liga MX du Mexique 2-1 ici mercredi soir, grâce aux buts de Carlos Vela et Raul Ruidiaz.

Il n’a fallu que trois minutes pour que le score commence, l’arrière gauche du LAFC Diego Palacios dressant un centre au poteau arrière pour son coéquipier du club et ancien Le Tri star Vela pour se diriger hors de portée de Camilo Vargas d’Atlas.

Il y aurait cependant une attente avant que le deuxième ne soit marqué.

Près de 10 minutes après le début de la seconde mi-temps, l’équipe de la MLS avait le ballon au fond des filets pour doubler son avantage, Brandon Vazquez faisant une course sur le flanc droit et retirant le ballon pour que l’ailier du FC Dallas Paul Arriola rentre à la maison de le bord de la boîte de six verges. Les réjouissances ont toutefois été brèves, le juge de touche ayant jugé que l’attaquant du FC Cincinnati avait effectué sa course de l’aile droite à partir d’une position de hors-jeu.

Carlos Vela, à gauche, célèbre après avoir marqué un but pour les All-Stars de la Major League Soccer contre la Liga MX. Images des États-Unis aujourd’hui

Les All-Stars de la MLS ont finalement trouvé une seconde à la 73e minute, cependant, lorsque Raul Ruidiaz a inscrit un penalty devant Santos Laguna n ° 1 Carlos Acevedo. L’homme de tête du Seattle Sounders FC a pris le coup de pied après que le MVP en titre Carles Gil ait été maladroitement abattu dans la surface, ne laissant à l’arbitre Joe Dickerson d’autre choix que d’accorder le penalty.

La Liga MX a retiré un but à l’approche du temps plein avec une frappe tonitruante de l’arrière droit de Pachuca, Kevin Alvarez, du bout de la surface de réparation pour donner vie à son équipe et dynamiser la foule pour les derniers instants du match.

La saison régulière de Liga MX reprend jeudi, lorsque Queretaro accueille l’Atletico San Luis, tandis que 24 équipes de la MLS seront en action samedi, les quatre autres s’affrontant dimanche.