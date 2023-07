MLS All-Stars 0-5 Arsenal (19 juillet 2023) Analyse du match

Gabriel Jesus et Leandro Trossard ont marqué des buts remarquables avant la mi-temps pour propulser Arsenal, la puissance de la Premier League, vers une victoire 5-0 sur les MLS All-Stars lors du MLS All-Star Game 2023 à Washington, DC, mercredi.

Jorginho a converti un penalty quelques instants après le début de la seconde mi-temps pour les Gunners, qui sont dans leurs préparatifs de pré-saison après avoir terminé deuxième de l’élite anglaise lors de la saison 2022-23.

Gabriel Martinelli et Kai Havertz ont ajouté des buts tardifs alors qu’Arsenal infligeait la pire défaite des MLS All-Stars dans ce format du match annuel. Les Gunners sont également restés parfaits dans l’épreuve après s’être imposés 2-1 lors de l’édition 2016.

Trossard a quitté le match à la 56e minute après avoir été brièvement à terre en raison d’une blessure, bien qu’il soit parti par ses propres moyens.

Declan Rice, la signature estivale la plus chère d’Arsenal à 105 millions de livres sterling, est entré à la 65e minute lors de sa première apparition de pré-saison pour le club.

Les MLS All-Stars, entraînés par l’ancien attaquant de Manchester United Wayne Rooney, ont été dominés 16-7 au total et 5-1 dans les efforts cadrés.

C’était la première fois que les stars de la MLS affrontaient une équipe de club européenne dans le jeu depuis 2019, après que les événements de 2021 et 2022 aient été disputés contre une équipe d’étoiles de la Liga MX mexicaine.

Les joueurs d’Arsenal célèbrent après avoir marqué un but contre les MLS All-Stars à Audi Field.

La nouvelle signature de l’Inter Miami CF, Lionel Messi, n’a pas joué pour la MLS. Le champion en titre de la Coupe du monde et ancienne star de Barcelone et du Paris Saint-Germain a participé mardi à son premier entraînement avec Miami.

Arsenal a pris les devants lors de sa première séquence offensive après un départ prometteur des MLS All-Stars.

L’équipe MLS semblait avoir stoppé le danger lorsque Bukayo Saka a été dépossédé à l’intérieur de la surface de réparation.

Cependant, le ballon est tombé sur Jesus, qui a frappé un coup audacieux pour la première fois avec son pied droit qui a parfaitement navigué au-dessus du gardien du St. Louis City FC Roman Burki et à l’intérieur du montant gauche en franchissant la ligne à la cinquième minute.

Trossard a doublé la mise sur un but presque aussi exceptionnel d’un but 18 minutes plus tard. Saka a de nouveau été impliqué, conduisant sur le côté droit puis jouant un ballon carré à Trossard à proximité de l’arc de pénalité.

Trossard a pris la passe, s’est déplacé vers sa droite pour échapper au marquage de Jose Martinez de l’Union de Philadelphie et a décoché une frappe du pied droit devant le plongeon de Burki et dans le coin supérieur droit.