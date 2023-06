MLS All-Star Game mettra en vedette un ballon conçu par Marvel Comics

Le jeu MLS All-Star semble prêt à obtenir un peu super cette saison. Un nouveau ballon Adidas a été mis en vente – le ballon MLS All-Star Game, mettant en vedette l’équipe de super-héros Marvel Avengers.

MLS All-Star Game Ballon Marvel

La conception du ballon reprend les formes angulaires du moulinet du ballon de match standard 2023. Mais ici, la palette de couleurs est principalement noire, grise et dorée.

Le plus remarquable est l’inclusion du célèbre logo rouge Marvel et des Avengers eux-mêmes. Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye et (si vous regardez bien) Captain America sont visibles. Il s’agit bien sûr de la gamme de base des Avengers rendue extrêmement célèbre par le film éponyme Marvel Cinematic Universe de 2012. De plus, différents cercles colorés qui ressemblent au réacteur à arc thoracique de la combinaison Iron Man, ou peut-être aux Infinity Stones, apparaissent aux confluences dans les coutures de la balle.

C’est certainement une promotion croisée intéressante. Nous n’avons rien vu sur le terrain faisant la promotion d’une franchise médiatique spécifique comme celle-ci depuis les sponsors de maillots de cinéma rotatifs de l’Atletico Madrid en 2003/04 (dont l’un était Spider-Man).

Et cela ajoute définitivement un peu de kitsch américain exagéré à un événement que les traditionalistes du football considèrent déjà comme frivole. Le monde du football en général ne prend pas au sérieux le match des étoiles de la MLS, alors autant s’amuser avec, n’est-ce pas ?

Le bal fait partie d’une plus grande célébration du 60e anniversaire des Avengers de Marvel. Des promotions et des soirées à thème supplémentaires auront lieu avec la NFL, la MLB, la WNBA et la MiLB tout au long de l’année.

L’équipe MLS All-Star affrontera Arsenal le 19 juillet, à l’Audi Field de Washington, DC. Vous pouvez cliquer ici pour trouver des billets.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au match, le MLS All-Star Game contre Arsenal est en direct dans le monde entier sur le MLS Season Pass le mercredi 19 juillet.