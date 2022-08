MLS All-Star Game contre Liga MX “une nouvelle étape” dans la compétition

La rivalité naissante entre les meilleurs joueurs de la Major League Soccer et de la Liga MX a élevé le niveau d’intensité du match annuel des étoiles de la MLS, déclare le défenseur du Nashville SC Walker Zimmerman.

Mercredi, les meilleurs de la MLS affronteront une équipe d’All Stars de l’élite mexicaine pour la deuxième fois dans une bataille entre les deux meilleures ligues d’Amérique du Nord. Les MLS All-Stars ont remporté l’édition inaugurale l’an dernier lors d’une séance de tirs au but après que le temps réglementaire se soit terminé par un match nul 1-1.

Zimmerman a déclaré que le match de l’an dernier avait une sensation différente de celle des années précédentes au cours desquelles les All-Stars de la MLS ont joué contre une meilleure équipe d’Europe ou dans un format intra-ligue Est contre Ouest.

“Nous avons joué à l’Atletico Madrid à Orlando en 2019, et c’était compétitif – vous voulez prouver que vous pouvez jouer à un niveau élevé”, a déclaré Zimmerman avant le match à Saint Paul, Minnesota (regarder en direct sur ESPN à 20h30 HE). “Mais la compétitivité sur le terrain l’année dernière à Los Angeles contre la Liga MX était définitivement une nouvelle étape en termes de compétition.”

Le match de la fin de l’année a marqué le début d’un nouveau format dans un événement qui a évolué depuis le lancement de la ligue en 1996. Le match opposait à l’origine les équipes de la Conférence Est et Ouest. Une équipe entièrement américaine a affronté une équipe de joueurs internationaux de la MLS en 1998. De 2005 à 2019, les MLS All-Stars ont affronté une équipe de club invitée de l’une des meilleures ligues européennes.

Mais le format actuel reflète la direction que prennent les deux ligues. À partir de 2023, la MLS et la Liga MX réintroduiront une compétition conjointe appelée Coupe des ligues, cette fois avec les 47 clubs des ligues en compétition et les deux ligues nationales prenant une pause pour l’événement.

Walker Zimmerman de Nashville fait partie de l’équipe MLS All-Star qui affrontera les meilleurs de la Liga MX à Saint Paul. Getty Images

Le changement de format – et la convergence des deux ligues en jouant des matchs de compétition réguliers – coïncide avec le succès continu de la MLS contre sa ligue rivale au sud. Le Seattle Sounders FC a remporté la dernière Ligue des champions de la CONCACAF cette année et les équipes de la MLS ont remporté les quatre matchs de la Campeones Cup disputés contre la Liga MX depuis 2018.

“Je pense qu’étant originaire d’Europe et venu ici il y a 13 ans, j’ai été à l’extérieur et je l’ai regardé, je pense que c’est le plus proche que la MLS ait jamais été de la Liga MX”, a déclaré l’entraîneur américain All-Star Adrian Heath. “Je pense qu’il y a 13 ans, quand je suis arrivé, l’écart était assez grand mais il s’est continuellement refermé, et s’est refermé avec l’investissement que les clubs ont mis dans leurs clubs aux États-Unis”

L’attaquant du LA Galaxy Javier “Chicharito” Hernandez est l’un des nombreux All-Stars de la MLS ayant une expérience en Liga MX, ayant débuté à Chivas avant de poursuivre une carrière en Europe à Manchester United et au Real Madrid, entre autres.

“Le récit consiste toujours à se demander quel [league] est mieux et comment ils vont. Ils sont beaucoup comparés les uns aux autres”, a déclaré Hernandez. “Peu importe quelle ligue se porte mieux, la Liga MX devra apprendre et utiliser beaucoup de choses que la MLS fait bien.

“De plus, la MLS voit toutes les qualités de la Liga MX et certaines d’entre elles ont été ajoutées. Ils doivent apprendre les uns des autres. Mais oui, nous allons y aller mercredi et essayer de gagner.”

Le jeu offre également une chance de voir certains joueurs qui pourraient jouer à la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année. Du côté de la Liga MX, Uriel Antuna de Cruz Azul et Alexis Vega de Chivas devraient tous deux figurer sur la liste mexicaine.

Les joueurs de la MLS, dont Zimmerman et Jesus Ferreira du FC Dallas, pourraient faire partie de l’équipe des États-Unis.

Et il y a aussi un croisement. Julian Araujo du Galaxy est un joueur étoile de la MLS qui pourrait jouer pour le Mexique au Qatar.

Mais juste parce qu’il y a des liens toujours croissants entre les deux ligues, le MLS All-Star Game ne sera pas nécessairement une exposition.

“C’est une atmosphère de compétition”, a déclaré Zimmerman. “Le jeu n’est pas quelque chose que vous voyez dans un match All-Star typique, que ce soit la NBA ou le baseball, c’est très compétitif.”

