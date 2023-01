MLS ajoute plus de commentateurs au MLS Season Pass

Le 1er février, MLS Season Pass sera lancé. Cependant, la ligue n’a toujours pas finalisé sa gamme complète de diffuseurs qui nous apporteront la saison 2023. Et nous attendons toujours de savoir qui est leur commentateur principal en anglais. La ligue l’a avec le Taylor Twellman annoncé précédemment, mais la plus grande pièce manquante est absente jusqu’à présent.

Selon nos sources, la ligue se bouscule dans les coulisses pour tout préparer pour le lancement de la saison 2023. Ils font de leur mieux, mais la ligue manque rapidement de temps. La saison devrait débuter le 25 février.

Plus tôt en janvier, la ligue a publié sa première liste de talents. Et maintenant, la Major League Soccer a annoncé sa dernière liste (voir ci-dessous). Bien que la liste ne soit pas complètement finalisée, elle est importante étant donné qu’ils ont ajouté 31 autres diffuseurs.

La MLS ajoute plus de commentateurs

Allons-y et discutons des commentateurs de match embauchés. Nous sommes ravis de voir que Callum Williams, Keith Costigan, Dre Cordero et Eric Krakauer figurent sur la liste, qui ont tous une expérience considérable des appels au football mondial. Sont également inclus Tyler Terens, Kevin Egan, Mark Followill, Adrian Healey, Mark Rogondino (anciens de FOX Soccer) et Matt Cullen (pour les émissions en français).

Côté espagnol, la MLS a engagé Adrian Garcia Marquez, Jorge Perez-Navarro, Francisco Rivera et Sergio Ruiz.

En ce qui concerne les co-commentateurs de match, nous sommes heureux de voir que la MLS a signé Lloyd Sam. Il est passé inaperçu, commentant de nombreux matchs sud-américains en anglais. Nous sommes également ravis de découvrir que Danny Higginbotham est co-commentateur pour les jeux MLS. Son travail pour ESPN, CBS, NBC Sports a été exemplaire. Et il est sans doute l’un des meilleurs, sinon les meilleur, co-commentateur sur les côtes américaines en ce moment.

Parmi les autres talents embauchés figurent Brian Dunseth, Cobi Jones, Devon Kerr, Heath Pearce, Ross Smith et Jamie Watson.

MLS a également ajouté Shep Messing en tant qu’analyste en studio.

Ailleurs, Eduardo Biscayart et Jaime Macias sont d’excellents pick-up pour les co-commentaires en espagnol sur MLS Season Pass. La MLS a également recruté les analystes hispanophones Francisco Pinto et Carlos Suarez. Pour les co-commentaires francophones, MLS a fait appel à Patrice Bernier.

La liste est complétée par les présentateurs de studio Kaylyn Kyle (langue anglaise) et Stefano Fusaro (langue espagnole).

Enfin, l’une des recrues les plus importantes est l’analyste des règles Christina Unkel. Son travail sur les émissions de CBS Sports a été une aubaine, notamment en raison de la multitude de changements de règles compliqués.

Tous les matchs seront commentés en anglais ou en espagnol, tandis que les matchs impliquant des équipes canadiennes seront également commentés en français. Les émissions d’avant-match et la synthèse d’après-match seront disponibles en anglais et en espagnol. Les fans aux États-Unis et au Canada auront également la possibilité de sélectionner la radio de leur équipe locale pour la diffusion audio sur l’application Apple TV, le cas échéant.

Photo : Imago / Zuma Wire