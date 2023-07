MLS a besoin d’investissements en profondeur pour gérer la congestion des luminaires

Jonglant avec plusieurs compétitions cette saison, LAFC a perdu huit de ses 12 derniers matchs. Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images

Entre le 2 mai (victoire 3-0 contre l’Union de Philadelphie lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de la Concacaf) et le 8 juillet (match nul 1-1 à domicile avec les Earthquakes de San Jose en saison régulière MLS), LAFC a disputé 16 matches supplémentaires. Jeux. Au total, l’équipe a disputé 18 matchs en 67 jours, soit environ un tous les trois jours et demi, dans des villes comme Salt Lake City, Utah ; Kansas City, Kansas ; Dallas; Houston; et León, au Mexique, accumulant près de 13 000 milles de temps de vol. Autrement dit, beaucoup de football.

Alors que le calendrier du club ralentit légèrement, l’entraîneur-chef Steve Cherundolo et l’équipe pourraient disputer 56 matchs dans pas moins de cinq compétitions différentes en 32 semaines.

« Lorsque le calendrier est sorti, c’était évidemment un calendrier très chargé », a déclaré le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington. « Nous avons, par une marge significative, joué plus de matchs jusqu’à ce stade de la saison que n’importe qui d’autre dans l’histoire de la ligue. »

Les résultats sur le terrain montrent une équipe dans les cordes. Au cours d’une séquence de six matchs fin mai et juin, LAFC a marqué un seul but tout en perdant la finale de la Ligue des champions de la Concacaf, beaucoup les ont fait gagner.

La congestion des luminaires et la fatigue qui en résulte sont réelles, et ce n’est pas seulement un problème LAFC. Après être sorti de la Leagues Cup, un nouvel ajout au calendrier de la MLS qui débutera plus tard ce mois-ci, le FC Cincinnati disputera cinq matchs entre le 20 août et le 2 septembre, dont une rivalité Hell Is Real Derby au Columbus Crew et une US Open Cup. demi-finale contre l’Inter Miami CF de Lionel Messi.

« Il n’y a pas de bon moyen de s’attaquer à ces deux matchs en si peu de temps », a déclaré le directeur général du FCC, Chris Albright, à ESPN. « Je pense que la planification est bien plus compliquée que les gens ne le pensent, en particulier avec les stades de football et tout le reste, mais cette année, il y a eu des faux pas de la part de la MLS. »

Le directeur général s’est entretenu avec ESPN deux jours avant la victoire en quart de finale de la Gold Cup de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Canada, un match qui a vu les stars de son équipe, Brandon Vazquez et Matt Miazga, entrer à la 73e minute. « Nous pourrions manquer Brandon et Matt pendant six matchs », a-t-il déclaré. « Je veux dire, c’est pour moi un vrai raté. »

Albright et Thorrington ont tous deux exprimé leur respect pour les règles de la liste de la MLS et un véritable enthousiasme pour construire des équipes de qualité compte tenu des contraintes, mais il n’y a pas grand-chose à faire. Le plafond salarial est d’un peu plus de 5 millions de dollars, il y a encore 4,5 millions de dollars disponibles pour les équipes en allocation, chaque club se voit attribuer trois emplacements de joueurs désignés qui ne comptent pas dans le plafond, et il existe une poignée d’autres mécanismes étranges.

Les listes, inévitablement, sont très lourdes, avec le budget de près de 17,5 millions de dollars de LAFC (la moyenne de la ligue est de 15,8 millions de dollars) réparti entre une demi-douzaine de joueurs qui gagnent plus de 1 million de dollars et une douzaine avec 125 000 $ ou moins. Un ischio-jambier tiré ici, un coup là, et les choses s’effondrent rapidement.

« Une fois que quelques blessures commencent à se faire sentir, nous n’avons tout simplement plus cette marge pour garder le même niveau de joueurs sur le terrain comme nous l’avions fait au début de la saison », a déclaré Thorrington. « C’est aggravé lorsque nous jouons pendant les pauses internationales. C’est aggravé lorsque vous avez des blessures à certains postes, ce qui augmente ensuite la charge des autres joueurs à ce poste, ce qui augmente ensuite leur risque de blessure. Vous commencez juste à entrer dans le vicieux cycle qui est vraiment difficile à échapper étant donné que les jeux continuent à venir. »

Adam Sullivan, entraîneur de fitness et scientifique du sport dont le doctorat. recherche axée sur l’adaptation dans le football et qui a travaillé avec des équipes dont Liverpool, a vu ce cercle vicieux dans sa carrière professionnelle. Il a pointé une étude de six ans sur une équipe montrant un plus grand risque de blessure pendant les périodes de congestion des appareils (défini comme deux matchs à moins de 96 heures l’un de l’autre). Bien qu’il soit impossible d’établir un lien de causalité direct entre la congestion des appareils et une augmentation des blessures – car il existe de nombreuses variables confusionnelles, notamment les déplacements, la qualité de l’opposition, le moment du match, le moment de la saison, etc. – cette étude et d’autres indiquent que « il y a un risque plus élevé de blessure pendant les périodes de congestion », dit-il. « C’est largement reconnu. »

Les joueurs ont besoin de temps pour récupérer. Pour les matchs qui se déroulent dans les 72 heures suivant un match précédent, la recherche a démontré une diminution des mesures des performances de sprint et de saut, ainsi que de la force musculaire de la cuisse, tandis que les marqueurs de dommages musculaires se sont également avérés élevés 72 heures après un match par rapport à niveaux de base d’avant-match. Cela suggère que les joueurs pourraient ne pas être complètement récupérés 72 heures après un match.





« Essentiellement, ce que nous avons est une fenêtre d’environ 72 à 96 heures qui doit être respectée du point de vue de la récupération au minimum », a déclaré Sullivan. « Même si vous » optimisez « cette fenêtre avec les meilleures stratégies de récupération, les joueurs peuvent toujours ne pas être à 100%. Si vous placez des contraintes supplémentaires (comme voyager à travers les fuseaux horaires) sur les joueurs dans cette fenêtre, ce qui peut affecter négativement le sommeil, alors clairement, cela affectera encore plus négativement la récupération. »

Pour les plus grands clubs du monde, jouer tous les trois jours et demi est monnaie courante. C’est gérable parce que les listes ne sont pas aussi lourdes qu’elles le sont en MLS; les joueurs appelés à remplacer les titulaires qui ont besoin de repos ne gagnent pas une infime partie du salaire des joueurs qu’ils remplacent.

De nombreux matchs et des listes limitées ne font pas un football exceptionnel. Le travail de mi-saison de la MLS est réel, et il ne deviendra plus réel que si quelque chose n’est pas fait. Ajoutez à cela le fait que le succès signifie plus de matches – en US Open Cup, en Leagues Cup, en Champions League – et le besoin d’une solution devient clair.

Ce n’est pas comme si la MLS n’avait rien fait. Au cours des dernières années, le plafond salarial a augmenté de près de 50% et des mécanismes tels que des allocations ciblées, l’initiative U-22 et les désignations de jeunes DP ont été introduits. Mais pour les équipes les plus ambitieuses, ce n’est pas suffisant.

« Peut-être qu’il peut y avoir plus d’argent alloué aux équipes qui ont du succès, qui sont construites de la bonne manière », a déclaré Albright, notant que l’argent va aux clubs qui manquent les séries éliminatoires dans le but de les aider à se remettre sur la bonne voie.

Thorrington est d’accord: « Avec l’augmentation des jeux et de la charge, ce n’est pas comme si on nous avait donné différentes façons d’augmenter notre profondeur. »

Il y a bien sûr un équilibre. Dans la mesure où MLS a survécu et prospéré, c’est en raison de contraintes financières. Jeter toutes les règles et réglementations et dire que les équipes peuvent dépenser, disons, entre 6 et 30 millions de dollars comme elles le souhaitent conduirait à d’autres problèmes. Par exemple : comment recrute-t-on un joueur comme Lionel Messi, qui fera à lui seul le nord de ce nombre ? Là encore, l’Inter Miami a affronté quatre adolescents lors d’un match nul 2-2 contre DC United le week-end dernier, et ce n’est pas non plus une bonne solution.

La ligue est toujours une histoire d’équilibre. Il est temps que cet équilibre change.

Une chose est sûre : les matchs ne s’arrêtent pas. La Coupe des ligues approche à grands pas, le reste de la saison régulière et les éliminatoires approchent à grands pas, il y a la Ligue des champions de la Concacaf, puis la saison prochaine, et la saison d’après, qui voit également l’ajout de la Coupe du monde des clubs récemment rénovée. comme la Gold Cup, et ainsi de suite, et ainsi de suite.