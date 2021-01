Le réalisateur Sam Pollard a grandi dans une maison avec trois images au mur – Martin Luther King Jr, John F. Kennedy et Jesus.

Deux de ces modèles d’enfance en ont fait son dernier documentaire, MLK / FBI.

Mis à part les premières influences, le cinéaste nominé aux Oscars dit que ce qui est extraordinaire dans le film, c’est qu’il est centré sur l’information, qui de droit, ne devrait pas exister.

Il s’appuie sur des fichiers récemment déclassifiés, obtenus par le biais de la loi sur la liberté de l’information et descellés par les Archives nationales, pour montrer comment King a été ciblé par le Federal Bureau of Investigation (FBI) tout au long des années 1950 et 1960, jusqu’au jour de sa mort. .

Image:

King s’exprimant dans sa ville natale d’Atlanta, en Géorgie, en 1960



Malgré RoiL’approche farouchement non violente de la protestation, le FBI l’a un jour décrit comme « l’homme noir le plus dangereux d’Amérique », notant qu’il « doit être détruit à tout prix ».

Sans armes ni accès à de vastes richesses, King comptait sur le pouvoir de la croyance pour changer une nation. C’est cette foi inébranlable associée à ses puissantes compétences oratoires qui le rendaient si dangereux pour les autorités de l’époque.

Pollard a déclaré à Sky News: « L’idée que cet homme unique puisse rassembler autant de personnes, en particulier pour la Marche sur Washington, et devenir le leader du mouvement des droits civiques, devait absolument effrayer quelqu’un comme J. Edgar Hoover. [the director of the FBI from 1935 to 1972], qui considérait essentiellement l’Amérique comme un pays blanc, qui avait des Noirs en marge.

En savoir plus sur Martin Luther King

« Tout à coup, il y avait une personne noire qui disait: ‘Nous ne voulons pas être sur les bords, nous voulons être au premier plan. Nous voulons faire partie d’un monde intégré.’ Et cela l’a fait une menace. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





« Cet homme unique pourrait en rassembler tant »



La réponse du FBI à cette menace perçue a été de mettre sur écoute les chambres d’hôtel de King, d’écouter ses téléphones et de payer des informateurs pour rassembler de vastes fichiers d’informations sur ses activités et ses relations.

Ses chambres louées ont été surveillées pour voir qui entrait et qui sortait, et des chambres voisines ont été louées dans le but d’enregistrer toute activité illicite qui aurait pu avoir lieu pendant son séjour.

Mais alors que l’exercice approuvé par le gouvernement a d’abord commencé comme un plan pour montrer à King qu’il était un sympathisant communiste, il s’est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus salace.

«Lorsqu’ils ont commencé à écouter et surveiller le Dr King et qu’ils ont appris qu’il avait des relations extraconjugales, c’est à ce moment-là qu’ils ont changé de vitesse», explique Pollard.

Alors que l’association de longue date de King avec son collègue activiste et avocat Stanley Levison – un homme soupçonné d’avoir des liens étroits avec le Parti communiste – était la justification du FBI pour surveiller les appels sous le couvert de la sécurité nationale, cette relation a rapidement pris la deuxième place après la nouvelle découverte sexuelle. liaisons.

Pollard poursuit: « Fondamentalement, ils ont dit que son lien avec Levison et le Parti communiste ne peut pas le détruire, mais ses affaires illicites le seront. Et ils ont enregistré toutes ces choses et les ont transmises à la presse américaine. »

Image:

Le directeur du FBI, J.Edgar Hoover, a dirigé la surveillance de King pendant des années



Le documentaire montre comment le FBI a joué sur les stéréotypes négatifs des hommes noirs à l’époque, le dépeignant comme incapable de contrôler son appétit sexuel, et donc inapte à être le chef de l’Amérique noire.

Cependant, il y avait un hic. Contrairement à aujourd’hui, quand Pollard dit que «tout est scandaleux et torturé», c’était une époque où les histoires plus risquées étaient considérées comme un passif plutôt que comme un scoop.

Pollard explique: « Nous devons nous rappeler, dans les années 60, la presse américaine n’a pas creusé dans la vie personnelle des gens comme nous le faisons aujourd’hui, cela ne faisait pas partie de leur agenda. Ce n’était pas quelque chose qu’ils allaient faire. s’accrocher, alors ils l’ont tous rejeté.

« Cela a fait Hoover et William Sullivan [the head of FBI domestic intelligence under Hoover from 1961 to 1971] et d’autres membres du FBI si craintifs de l’impact de King en Amérique qu’ils auront essayé d’essayer de le détruire, comme dirait Malcolm X, par tous les moyens nécessaires. «

Image:

Des centaines de milliers de défenseurs des droits civiques écoutent King parler à Washington. Pic: Dogwoof / MLK / FBI



Le moment le plus explosif de cette tentative est survenu en 1964 lorsque le FBI a envoyé des enregistrements et une lettre à l’épouse de King prétendant exposer ses prétendues infidélités.

L’appelant « une bête », « un pervers », « un monstre » et « un hypocrite », la lettre anonyme mal dactylographiée s’est conclue par un ultimatum selon lequel King « fait la seule chose qu’il vous reste à faire » – largement compris comme encourageant lui de se suicider.

Dans le documentaire, la lettre est décrite par l’ancien directeur du FBI James Comey comme « la partie la plus sombre de l’histoire du bureau ».

Non content d’accusations de nombreuses affaires, d’alcool et de prétendues orgies, les accusations de présence supposée de King lors d’un viol présumé tentèrent en outre de ternir sa réputation.

Les notes d’un enregistrement audio dans lequel on dit que King «regarde et rit» pendant qu’une femme est attaquée, soulèvent des questions en raison de la nature visuelle de la description, qui semble reposer uniquement sur le son.

Dans les semaines qui suivirent l’arrivée de la lettre, King aurait subi une « véritable crise émotionnelle », au cours de laquelle il eut « désespérément peur que sa vie sexuelle soit exposée en détail brut au public américain ».

Image:

King s’exprimant lors d’une manifestation de masse devant le Lincoln Memorial à Washington



Malgré les tentatives du FBI d’exposer King comme une fraude, en utilisant les enregistrements comme preuve, aucun papier n’a imprimé l’histoire, sa femme l’a soutenu et il a reçu le prix Nobel de la paix plus tard dans l’année.

Loin des transcriptions désormais publiques, toute analyse plus approfondie des enregistrements du FBI devra attendre 2027, date à laquelle ils doivent être rendus publics dans le cadre de la MLK Records Act.

Quant à savoir si cette libération aura un impact sur l’héritage de King, Pollard ne pense pas: « C’est un monde différent maintenant et le fait qu’il ait eu ces relations extraconjugales, je ne pense pas que vous allez diminuer qui il était en tant que militant des droits civiques et leader de l’un des mouvements les plus puissants du monde. «

À un moment où la société semble plus polarisée que jamais, Pollard pense que cela ne fera que renforcer l’opinion existante: «Pour ceux qui aiment et vénèrent King, la sortie de ces bandes, si elles se produisent, ne signifiera pas grand-chose. t changer l’aiguille vers King pour ceux qui le détestaient et ce qu’il représentait.

Image:

Le mouvement des droits civiques a protesté contre la ségrégation et la discrimination. Pic: Dogwoof / MLK / FBI



« Cela leur dira: » Nous avions absolument raison sur qui il était. Il a eu cette vie scandaleuse. Il était salace, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Il s’est appelé un chrétien, comment osait-il? « . »

Cependant, Pollard dit qu’il y a quelque chose de bien plus intéressant à révéler dans les bandes, si vous vous éloignez des allégations de tabloïd sur les ébats d’hôtel et les affaires extra-conjugales.

« Dans ces chambres d’hôtel où [King] était assis avec [activists] comme Dorothy Cotton, Clarence Jones, Ralph Abernathy, Andy Young et d’autres membres de son mouvement, il avait des stratégies sur la façon dont ils allaient faire face à se rendre dans des villes comme Birmingham et Albany, en Géorgie, et même à Chicago, dans l’Illinois.

« Vous allez entendre les choses quotidiennes auxquelles ils ont dû faire face lorsqu’ils ont décidé de déménager dans une ville pour briser les murs de la ségrégation. C’est ce que j’ai hâte d’entendre lorsque ces bandes seront libéré. »

Image:

Coretta Scott et ses quatre enfants voient le corps de King le 7 avril 1968



King, qui était connu pour rire et plaisanter sur la perspective de sa mort, l’appelant la «démocratie ultime», a été abattu le 4 avril 1968, à Memphis, Tennessee.

Si les enregistrements sont descellés comme prévu, ils marqueront le 50e anniversaire de l’assassinat de King – un meurtre qui a changé le cours de l’histoire – et comme tant de nombreuses années de la vie de King, a eu lieu alors qu’il était sous l’œil vigilant. du FBI.

MLK / FBI est désormais disponible à la demande, sur des plateformes telles qu’Amazon Video, Apple TV et BFI Player.