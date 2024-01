MLGW s’est concentré sur la réparation des fuites, date de restauration complète inconnue

MEMPHIS, Tennessee — Memphis Light, Gas et Water ont déclaré samedi qu’ils se concentraient sur la recherche et la réparation de toutes les fuites d’eau à travers la ville, mais ils ne savent toujours pas quand tous les systèmes seront de nouveau opérationnels.

Le président et chef de la direction de MLGW, Doug McGowen, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que ses efforts se concentraient sur la réparation des fuites d’eau principales ainsi que des fuites dans les maisons et les entreprises.





“Nous poursuivrons cet effort 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu’à ce que nous ayons trouvé toutes ces fuites”, a-t-il déclaré.

Il s’agit du troisième avis d’ébullition de l’eau dans l’histoire de Memphis. MLGW a découvert et réparé jusqu’à présent 36 fuites de conduites d’eau et plus de 2 00 fuites dans des maisons et des entreprises.

MLGW étend l’avis préventif d’ébullition de l’eau à tous ses clients



McGowen dit qu’à mesure que les températures augmenteront dimanche, davantage de tuyaux éclateront et il y aura davantage de fuites qui devront être réparées.

McGowen dit qu’environ 15 % des clients dans les parties nord-ouest et sud-est de la ville ont peu ou pas d’eau, et d’autres zones voient la pression aller et venir en raison de pannes dans tout le système.

Il y a actuellement plus de 100 équipes MLGW qui recherchent et réparent activement les fuites, ce qui, selon elles, est la clé pour rétablir la pression de l’eau.

Une fois que la pression de l’eau sera supérieure à 20 psi, MLGW commencera à tester des échantillons d’eau. L’avis d’ébullition de l’eau sera levé lorsque l’eau sera testée et passera l’inspection.

« C’est notre seuil : une fois que les pressions dépassent 20 livres/pouce carré, nous pouvons commencer à tester l’eau dans notre laboratoire. Nous devrons attendre 18 à 24 heures pour que les cultures reviennent », a déclaré McGowen. “Et puis nous pourrons envoyer ces résultats au ministère de l’Environnement et de la Conservation du Tennessee afin que nous puissions lever cet avis d’ébullition de l’eau qui, je présume, se produira la semaine prochaine.”

MLGW prévoit que l’avis d’ébullition de l’eau sera levé la semaine prochaine.

Pendant que les équipes MLGW font leur part, elles vous demandent de faire la vôtre.

« Retardez le fonctionnement du lave-vaisselle jusqu’à ce qu’il soit complètement plein, retardez le lancement de petites charges de linge si vous le pouvez. Demain, quand l’eau se réchauffe, si tout le monde pouvait arrêter de couler les robinets quand le temps est au-dessus de zéro demain, même si ce n’est pas le cas maintenant, demain il fera plus chaud et lundi sera plus chaud, cela pourrait contribuer à hauteur de 5 millions de gallons sur 10. eau si nous arrêtons tous de couler demain lorsque le temps sera plus chaud », a déclaré McGowen.

Tous les clients de MLGW sont également priés d’arrêter les robinets d’eau qui gouttent lorsque les températures dépassent le point de congélation dimanche.