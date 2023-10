MLC tient bon et domine Greenville pour sa première victoire | Actualités, Sports, Emplois

NOUVEAU ULM — Malgré les températures fraîches de l’automne, les Panthers de l’Université de Greenville ont fait transpirer les Martin Luther College Knights tard dans le match de football de l’Upper Midwest Athletic Conference de samedi après-midi au MLC.

Après que les Knights aient accordé 16 points sans réponse, le quart-arrière senior Max Nordlie a trouvé l’étudiant de première année Jude Pederson pour un premier essai, déjouant les espoirs de retour de Greenville alors que les Knights s’accrochaient pour une victoire de 31-29.

Nordlie a complété 16 des 26 passes pour 226 verges, deux touchés et une interception. Mason Cox a mené tous les receveurs du MLC avec huit attrapés pour 107 verges, tandis que Pederson a réussi quatre attrapés pour 47 verges et un touché et Thomas Koelpin a réussi deux attrapés pour 40 verges.

Caron Oestreich a réalisé 13 courses pour 72 yards et deux scores également pour mener le MLC au sol.

Après un début d’année 0-5, le MLC a remporté sa première victoire de la saison samedi pour passer à 1-5 au total et 1-2 dans l’UMAC.

Les Panthers ont chuté à 3-3 au total et à 0-2 dans l’UMAC.

« [The win] C’est énorme, c’est vraiment énorme, surtout pour nos jeunes qui n’ont pas connu la victoire », » a déclaré l’entraîneur-chef du MLC, Paul Huebner. « Vous arrivez au point, vous commencez à vous poser des questions, du genre : « Est-ce que je fais la bonne chose ? » Comment se fait-il que ça ne se passe pas comme je le souhaite sur le terrain ? Donc pour eux, voir du succès sur le terrain de football est vraiment très important aujourd’hui.

« Vraiment fier d’eux tous, mais fier de la façon dont les seniors se sont mobilisés et les ont gardés ensemble. Encore une fois, 0-5, début de saison difficile, nous sommes également à un point où nous commençons tous à nous demander si nous faisons les choses de la bonne manière, si nous faisons les choses comme nous le devrions. Donc, obtenir enfin des résultats, c’est vraiment, vraiment bien.

Paul Garrett a porté l’essentiel de l’attaque des Panthers en se précipitant 23 fois pour 210 verges et trois touchés.

Greenville a devancé le MLC 246-103, mais les Knights ont remporté la bataille dans les airs et ont limité le quart-arrière des Panthers Peyton Bates à 112 verges par la passe.

Le MLC détenait une modeste avance de 17-6 à la mi-temps, obtenant un panier de 23 verges par Micah Koschnitzke, un TD de 1 yard exécuté par Oestreich et une réception de TD de 18 yards par Andrew Raasch dans cette première mi-temps.

Après qu’un TD de 58 verges exécuté par Oestreich ait donné aux Knights une avance de 24-6 lors du troisième jeu de la seconde mi-temps, Greenville a mis neuf jeux pour répondre alors que Paul terminait le prochain entraînement des Panthers sur un TD de 13 verges. Pederson a réussi une réception de touché de 10 verges pour donner une avance de 31-13 aux Knights avec quelques minutes à jouer au troisième quart, mais Paul a de nouveau trouvé la zone des buts au début du quatrième pour faire perdre son équipe 31-20.

Lors du coup d’envoi qui a suivi, Cory Tipton a réclamé une bonne capture au plus profond du territoire du MLC, mais a laissé le ballon lui glisser entre les mains avant de le récupérer au MLC 4. Greenville s’est ensuite immédiatement jeté sur les Knights pour une sécurité qui menait 31-22.

Après avoir renvoyé le ballon à Greenville, Silas Steinbrenner a réalisé un gros jeu pour la défense du MLC avec une interception sur la ligne des 6 verges du MLC. Les Knights ont ensuite déplacé le ballon sur le territoire de Greenville, mais n’ont cependant pas pu capitaliser, retournant le ballon lors des downs après que Thomas Linnear a limogé Nordlie.

Un entraînement de 11 jeux a vu Greenville revenir dans la zone des buts après une réception de TD de 8 verges par Terrance Brown avec 1:46 à jouer.

Après avoir utilisé leurs deux derniers temps morts après deux courses MLC, Greenville n’a pas pu arrêter une passe de Nordlie de 9 verges au milieu à Pederson au troisième essai, donnant aux Knights le premier essai et la possibilité de s’agenouiller.

« Nous avons beaucoup de meneurs de jeu en attaque et aujourd’hui, ils ont juste réussi des jeux », dit Hübner. «Nous avons parlé, le même message au cours des trois ou quatre dernières semaines est de gagner le moment et de gagner suffisamment de moments, de gagner le match. Et aujourd’hui, nous avons parlé – et toute la semaine, honnêtement – ​​de gagner le moment, mais de faire en sorte que les moments comptent.

«Quand c’est premier et 10, c’est important, quand c’est troisième et 8, c’est important, quand c’est quatrième, c’est important. Et je pense que nous avons fait du très bon travail. Je ne sais pas ce que nous étions en seconde période, mais nous étions 6 sur 9 au troisième essai en première mi-temps, nous faisions en sorte que les moments comptent et gagnions ces moments.

MLC a terminé le match avec un score de 10 sur 15 au troisième essai et a maintenu les Panthers à 5 sur 14 au troisième essai.

Jeremiah Stanton du MLC a réalisé une interception sur 62 verges avec huit plaqués, tandis que David Baumann a réalisé un record d’équipe de 10 plaqués et une interception. Thomas Balge a ajouté neuf plaqués pour le MLC en défense, tandis que Koelpin, Joseph Dahlberg et Ethan Melso ont chacun réussi un sac et un échappé forcé. Melso a également récupéré un échappé.

MLC est à Crown pour un autre match de l’UMAC à 13 heures samedi.







