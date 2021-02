Après plus de trois décennies de travail acharné en tant qu’arbitre de la grande ligue, Mike Winters est prêt à jouer.

Considérez cela comme une prestation de retraite, en fait.

J’ai eu le temps de suivre un cours de cuisine et j’ai fait du pain au levain, a-t-il dit pendant le week-end. J’ai fait quelques pains jusqu’à présent. Ils ne sont pas encore parfaits. Un peu d’un arrêt de porte. Mais j’y arrive.

L’un des 12 umps à se retirer pendant la saison écourtée par la pandémie, Winters, 62 ans, l’a officialisée. Il se lance dans d’autres projets, qu’il s’agisse de visiter l’Extrême-Orient, d’assister à l’exposition canine de Westminster ou de perfectionner ses compétences culinaires.

Une assiette pleine sur le pont. Et un grand livre impressionnant dans les livres de 3 810 matchs en saison régulière sur 32 ans, plus quatre affectations de la Série mondiale et quatre All-Star Games.

Il a aussi beaucoup vu: il était sur le terrain pour les 3 000 coups sûrs de Tony Gwynn et Cal Ripken Jr., avec Mark McGwires alors record 62e home run, et derrière le marbre pour un sans buteur de Kevin Gross.

J’ai bien essayé. Je suis très enthousiasmé par la prochaine étape, a-t-il déclaré à l’Associated Press depuis son domicile dans la région de San Diego, ajoutant que je pense que j’ai quelques gars de ma tranche d’âge qui sont jaloux.

Aucun mot officiel pour le moment sur le fait que d’autres arbitres suivront sa voie en 2021.

Joe West, qui a travaillé l’année dernière, a 68 ans et a établi cette saison pour dépasser le record de tous les temps de Bill Klems avec 5375 matchs. Gerry Davis, l’un des huit chefs d’équipe qui ont choisi de ne pas participer l’année dernière, a également 68 ans ce mois-ci.

Chef d’équipe depuis 2011, Winters a en fait mis ses papiers de retraite l’année dernière, à compter de la fin de la saison. Il a travaillé à des matchs d’entraînement de printemps en Arizona avant que les problèmes de coronavirus ne mettent fin au baseball à la mi-mars, et la journée d’ouverture a été retardée jusqu’à la fin juillet.

Le calendrier retravaillé a donné à Winters une chance de reconsidérer, mais il envisageait déjà des jours de congé.

La pause m’a donné une bonne fenêtre sur l’avenir et j’ai aimé la vue, a-t-il déclaré. J’adore le jeu, mais il est temps de faire autre chose.

Durable et fiable, Winters a appelé son premier match de ligue majeure en tant que remplaçant de la ligue mineure pendant l’été 1988. Barry Bonds a pris la tête de Pittsburgh ce soir-là au Dodger Stadium; la manche suivante, positionnée au troisième but, Winters s’est retrouvé impliqué dans son premier bœuf.

Il y avait un petit enchevêtrement sur un jeu de force et Tommy Lasorda est sorti. C’était un test pour un arbitre débutant. Je savais que ça allait arriver, nous l’avons tous fait. Tout le monde dans le parc savait que c’était mon premier jour.

L’année suivante, au fait, Lasorda est devenue la première éjection de Winters, jetée pour avoir disputé des balles et des frappes. Promu au personnel de la Ligue nationale en 1990, Winters a fait un pouce à 108 gars en tout.

Hmm, plus que je ne le pensais, dit-il. Je pensais que c’était 105.

Il a eu une rupture notable avec le volatile Milton Bradley en 2007, et a été amarré les derniers matchs de la saison pour ses actions.

Ce fut l’une des rares années où Winters n’a pas fonctionné pendant les séries éliminatoires, car il a appelé 103 matchs d’après-saison. Au lieu de cela, lui et sa femme Ali ont tous deux couru le marathon de New York en novembre.

Au fil des ans, Winters et sa femme ont voyagé dans le monde entier, avec la randonnée au Machu Picchu au Pérou et une tournée de la Major League Baseball au Japon parmi leurs voyages préférés. Ils aiment faire plus d’exploration, quand c’est sûr.

Quelque part dans le futur, Winters voudra peut-être aider dans son domaine de longue date, peut-être en formation ou en consultation. Il a commencé comme arbitre professionnel en 1982 et se souvient encore de ses débuts dans la Ligue nord-ouest de bas niveau.

Je pense qu’à l’époque, je n’espérais pas avoir une chance à quoi que ce soit, sauf l’espoir d’obtenir un emploi et peut-être de travailler dans une série mondiale, a-t-il déclaré.

