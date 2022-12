MLB Twitter réagit à la réintégration de Trevor Bauer après sa suspension

La réintégration du lanceur des Dodgers Trevor Bauer de sa suspension pour violence domestique a été accueillie avec exaspiration par MLB Twitter.

Trevor Bauer sera disponible pour lancer dans la MLB en 2023. Les médias et les fans ne sont pas satisfaits de cette évolution.

Jeudi, un arbitre indépendant a réduit la suspension de Bauer de 324 matchs à 194, le rendant éligible à une réintégration immédiate.

“Bien que nous pensions qu’une suspension plus longue était justifiée, la MLB se conformera à la décision de l’arbitre neutre, qui maintient la plus longue suspension active de joueur de baseball pour agression sexuelle ou violence domestique”, indique le communiqué de la MLB. « Nous comprenons que ce processus a été difficile pour les témoins impliqués et nous les remercions pour leur participation. En raison des dispositions de confidentialité négociées collectivement du programme conjoint, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails pour le moment.

Les Dodgers auront désormais jusqu’au 6 janvier pour décider de libérer le lanceur. MLB Twitter n’a pas eu besoin de temps pour faire exploser l’idée que Bauer revienne jouer à Los Angeles ou ailleurs.

MLB Twitter réagit à la réintégration de Trevor Bauer

Quelle est votre position sur le pitch de Trevor Bauer pour les Dodgers ? – Nation des Dodgers (@DodgersNation) 23 décembre 2022

Juste un rappel que Trevor Bauer : – A harcelé une femme en ligne

– A montré un soutien actif aux théories suggérant que les Juifs «dirigent le monde»

– a accrédité des allégations d’abus sexuels

– est raciste Ce type ne peut pas rester un ambassadeur du jeu. Les équipes de la MLB ne peuvent pas l’inscrire. — Ryan Garcia (Dans le labo🧪) (@RyanGarciaESM) 23 décembre 2022

pour les gens qui demandent, je peux dire en toute confiance que trevor bauer ne rentrerait absolument pas dans le vestiaire des petits. Je ne peux pas être plus confiant quand je dis ça https://t.co/L6yiFglocx — DOM (@DOM_Frédéric) 23 décembre 2022

L’une des équipes qui n’a absolument rien fait comme Boston ou Baltimore va acquérir Bauer et rendre sa base de fans (à juste titre) encore plus bouleversée – Patrick Daugherty (@RotoPat) 23 décembre 2022

Du point de vue du baseball, voudriez-vous que les Texas Rangers signent Trevor Bauer s’il est libéré par les Dodgers comme prévu? – Le Prospect Times (@ProspectTimes) 23 décembre 2022

Avant que quelqu’un ne me le demande, je préférerais m’immoler plutôt que d’avoir Trevor Bauer dans les Rangers. — Brice Paterik 🌟 (@BricePaterik) 23 décembre 2022

Le message que la signature de Bauer enverrait à chaque fan qui est une femme ou une victime d’agression sexuelle est “nous ne nous soucions pas du tout de vous”. Il est irrécupérable. C’est inexcusable. Cela ne devrait même pas être une considération momentanée. https://t.co/oq1B8k9Oj1 — Brice Paterik 🌟 (@BricePaterik) 23 décembre 2022

Le séparer en tant que «mouvement de baseball» est au mieux extrêmement hypocrite. Il y a de fortes chances qu’une personne que vous connaissez ou plusieurs personnes qui vous suivent aient fait l’expérience de l’AS. Bauer ne verra pas votre fanboying sur lui. Ces gens le feront. Il y a des choses plus importantes que les victoires. — Brice Paterik 🌟 (@BricePaterik) 23 décembre 2022

Du point de vue du baseball… non. Trevor Bauer est un déchet humain. Aucune équipe ne devrait le signer. – Stacey Gotsulias (@StaceGots) 23 décembre 2022

Arrêtons avec les Cardinals qui devraient signer les tweets de Trevor Bauer tant qu’il n’est pas trop tard. #STLCards – Joshua Jacobs (@joshjacoMLB) 23 décembre 2022

Vous pouvez arrêter de rêver que Trevor Bauer est un Brave. Les AA accordent trop d’importance aux bonnes personnes et aux bonnes personnalités pour y toucher. — Beaneater Buzz (@BeaneaterB) 23 décembre 2022

Pour les rares personnes qui pensent que Trevor Bauer peut maintenant lancer cette saison pour les Dodgers. AUCUNE CHANCE. La franchise a pris ses distances le plus possible. Les joueurs ne veulent pas de lui. Il y a de meilleures chances que Sandy Koufax ou Hideo Nomo s’adaptent avant cette menace. —Klein25 (@Klein25) 23 décembre 2022

déjà la pire semaine de baseball de ma vie et maintenant je dois faire face mentalement à la possibilité que l’enfoiré de trevor bauer soit à nouveau là – Farce de Bill HanStoveTop (@sundownmotel) 23 décembre 2022

Wowwww toute ma chronologie est constituée de toutes les personnes proposant que Trevor Bauer soit lancé au soleil. La dernière fois que nous étions aussi unis sur un même sujet, c’était probablement lorsque nous étions tous en faveur des Nationals de Washington pour battre les Astros de Houston dans les World Series. – Cecilia M. Tan WILBB (@whyilikebb) 23 décembre 2022

Bauer a été accusé d’agression sexuelle grave par plusieurs femmes. Le premier d’entre eux est apparu en 2021. Deux autres ont révélé des accusations similaires au Washington Post.

Cependant, le procureur du district de Los Angeles a refusé de poursuivre Bauer, affirmant qu’il ne pensait pas pouvoir convaincre un jury au-delà de tout doute raisonnable.

Cela n’a pas empêché la MLB d’imposer sa propre punition, infligeant une suspension record de 324 matchs en avril. Bauer a fait appel de la décision et a réussi à obtenir une réduction de sa suspension.

La première question est de savoir si les Dodgers l’accueilleront à nouveau. Bob Nightengale de USA Today a annoncé qu’ils prévoyaient de le libérer, ce qui les mettra sur le crochet pour son salaire de 2023 de plus de 32 millions de dollars.

La question suivante est de savoir quelle équipe a l’intention de le mettre sur le monticule dans son uniforme malgré les nombreuses controverses dans lesquelles il a été impliqué au cours de sa carrière, y compris les allégations d’agression sexuelle, le colportage de théories du complot antisémites et le harcèlement en ligne d’un étudiant.