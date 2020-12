Sept fois championne de la Série mondiale avec les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, et 12 fois meneuse de home run dans la Ligue américaine (AL), Ruth a joué dans la Major League Baseball de l’âge de 19 ans à 40 ans.

Ruth était une star du baseball, la première grande star du sport de l’histoire américaine. Il était Michael Jordan du baseball avant même la naissance du père des Chicago Bulls.

Il est sans aucun doute un grand du jeu, mais il a joué à un moment où le baseball était séparé.

Au cours de la première moitié du 20e siècle, les principales ligues de baseball étaient uniquement blanches.

Par conséquent, de nombreux personnages noirs clés des débuts du baseball aux États-Unis sont oubliés.

Un en particulier, Andrew « Rube » Foster, est considéré par beaucoup comme le père du baseball noir et a joué un rôle déterminant dans la fondation de la Negro National League en 1920.

Pour marquer le 100e anniversaire de la Negro National League, Turner Sports a produit une série de longs métrages, intitulée « Field of Dreams … Deferred », qui explore l’histoire du baseball noir aux États-Unis.

Drew Watkins, vice-président senior et directeur créatif de Turner Sports, a déclaré à CNN qu’il était important de raconter l’histoire des ligues noires, qui a été lentement oubliée au fil du temps.

« Les exploits de ces joueurs dans ces équipes, aussi formidables soient-ils, n’ont pas été racontés de la même manière que les exploits – souvent – de leurs homologues blancs jouant au baseball professionnel », dit Watkins.

« Tout le monde sait qui est Babe Ruth. Bien sûr, ils savent qui il était. C’est le gars, il est le meilleur joueur de baseball de tous les temps. C’est la même période dont nous parlons. Et ces joueurs, beaucoup d’entre eux, mais si vous regardez les histoires et les comptes, beaucoup de ces joueurs étaient, vous savez, aussi bons, sinon meilleurs. «

Le père du baseball noir américain

Foster était un joueur formidable avant de devenir propriétaire d’équipe et commissaire de la ligue. Foster avait une grosse carrure, tout comme Ruth, mais contrairement à Ruth, il était avant tout un lanceur plutôt qu’un batteur. En fait, beaucoup lui attribuent le mérite d’avoir inventé la boule à vis.

La légende raconte qu’il a été embauché par le manager des Giants de New York, John McGraw, pour enseigner la balle au lanceur vedette de l’équipe, Christy Mathewson, car la ligne de couleur empêchait Foster de jouer pour les Giants lui-même.

Foster a été fait pour de plus grandes choses que de simplement jouer à la pensée. En 1910, il possédait et dirigeait sa propre équipe, les Leland Giants – qui devinrent plus tard les Chicago American Giants.

Une décennie plus tard, et après des réunions avec de nombreux propriétaires d’équipes noires, la Ligue nationale noire a été formée, avec Foster installé en tant que président de la ligue.

Les Noirs américains avaient désormais leur propre ligue, mais le racisme était toujours d’actualité. Et comme dans la vie contemporaine, le racisme s’est manifesté dans la stabilité économique et la logistique de la ligue.

Dans la série, «Field of Dreams … Deferred», Bob Kendrick, président du Negro Leagues Baseball Museum, dit que «la seule différence fondamentale» entre les ligues majeures et les ligues noires était d’ordre économique.

« Talent? Pas différent », dit-il. « Mais les ligues majeures avaient plus d’argent. Et elles avaient leurs propres stades. »

Les propriétaires noirs comme Foster ont dû louer des stades aux équipes blanches, ce qui a réduit les bénéfices. La série explore plus tard la lutte pour l’intégration et il est révélé qu’une partie de la résistance de la MLB à l’intégration découlait du fait que les propriétaires blancs ne voulaient pas abandonner les revenus de location du stade qui étaient une nécessité pour les ligues noires de payer pour organiser des matchs.

Les propriétaires des équipes et des stades de la MLB profitaient de la ségrégation dans le baseball tant qu’elle existait.

Par la suite, pendant les premiers jours de la Ligue nationale noire, les équipes étaient constamment sur la route parce qu’elles n’avaient pas de stade à domicile fixe. Les équipes avaient également besoin de leur propre bus car elles ne pouvaient pas prendre de train pendant une période d’isolement.

Beaucoup ne pouvaient pas rester dans des hôtels car ils étaient réservés aux clients blancs. Alors, ils ont dormi sur le plancher du bus. De plus, ils ne pouvaient pas manger dans de nombreux restaurants.

On estime dans la série de Larry Lester, auteur et historien du baseball de la Negro League, que les joueurs blancs de la Major League gagnaient entre six et sept fois plus que leurs homologues noirs des Negro Leagues.

Malgré les difficultés sociales et économiques auxquelles sont confrontées les ligues, elles gagnent en popularité et prospèrent. La première ‘Colored World Series’ a lieu en 1924.

Un an plus tôt dans la MLB réservée aux Blancs, Ruth a remporté le quatrième de ses sept titres de la Série mondiale et son seul prix AL MVP. La même année, il remporte son seul titre de champion au bâton AL.

L’histoire a été faite à la fois par des joueurs noirs et blancs et des organisations de baseball, mais le racisme manifeste et secret de la société signifie que seuls quelques-uns ont été historiquement valorisés et maintenus en vie par la mémoire collective.

Watkins dit que son équipe voulait donner une plate-forme pour garder ces histoires vivantes et se souvenir des grands noms du baseball noir du passé qui ne sont pas tenus au même titre que Ruth en raison de leur couleur de peau.

«Il est important de trouver les personnes qui ont les connaissances et de leur donner une plate-forme pour garder ces histoires vivantes parce que toutes choses n’étaient certainement pas égales», dit-il. «Et le genre de tenue de registres, de comptabilité et de suivi de ces histoires, ce n’est pas seulement que vous n’en entendez pas parler parce qu’elles n’étaient pas si bonnes. Non, elles étaient en fait plutôt bonnes.

« Vous n’en avez pas entendu parler à cause de la couleur de leur peau, en gros. »

Autonomisation des Noirs

À la fin des années 1920, de nouvelles difficultés irréconciliables sont survenues avec la Grande Dépression. Comme le dit Larry Lester, « Quand nous avons un revers économique comme la Grande Dépression, l’Amérique Blanche attrape un rhume. L’Amérique Noire attrape une pneumonie. »

De nombreux Noirs américains étaient sans travail, de sorte que les équipes n’avaient aucun moyen de gagner leur vie par les tourniquets. Foster meurt un an plus tard d’une crise cardiaque, et en 1931, la Negro National League se replie.

« La mort de ‘Rube’ Foster a dévasté la Ligue nationale noire, » dit Kendrick. « Mais ensuite, vous associez cela à la Grande Dépression et il n’y a pratiquement pas eu de tir. »

La ligue a ensuite été relancée et l’impact de Foster s’était installé.

Alors que l’histoire des ligues noires de baseball a peut-être été sous-représentée dans les livres d’histoire du baseball, l’importance de Foster pour les Noirs américains et la communauté noire dans le sport n’est pas et ne doit pas être minimisée.

Depuis 1971, les joueurs des ligues noires sont considérés pour le Temple de la renommée du baseball national. Quelque 35 «Negro Leaguers», dont Foster, figurent parmi les 333 personnages de baseball actuellement inscrits au Temple de la renommée aux côtés de grands blancs comme Ruth.

Ce n’est pas seulement cette distinction où se trouve la signification des personnages des ligues nègres.

Pour Kendrick, l’histoire de Foster, et l’histoire de la ligue, est une histoire d’autonomisation économique et de leadership sans précédent au sein de la communauté noire.

Lorsque les ligues noires se sont repliées après l’intégration, la communauté noire a perdu des propriétaires, des dirigeants et des entraîneurs d’équipes sportives – et avec cela, la perte de modèles noirs à des postes de pouvoir dans le sport qui n’étaient pas seulement des joueurs.

Dans la Major League Baseball maintenant, il n’y a qu’un seul propriétaire noir: Derek Jeter, PDG des Miami Marlins, qui détient une participation de 4% dans l’équipe – mais le propriétaire majoritaire Bruce Sherman est blanc.

Ce n’est pas seulement la propriété où la représentation des Noirs est sensiblement faible dans le sport américain.

Comparé à la NFL et à la NBA, le pourcentage de Noirs américains jouant dans la Major League Baseball (MLB) est bien inférieur.

Dans la NFL, près de 60% des joueurs sont noirs, tandis que dans la NBA, jusqu’à 81% des joueurs le sont également. Dans la MLB, ce chiffre est de 7,8%.

Et en termes d’intérêt des fans, une étude de 2019 a montré que 5% des Afro-Américains appellent le baseball leur sport préféré, contre 37% qui préfèrent le football et 29% qui préfèrent le basket-ball.

Peut-être que ce chiffre serait plus élevé avec plus de Noirs américains en position de pouvoir.

En se souvenant des ligues noires et de personnes comme Foster, l’Amérique se souvient d’une histoire d’autonomisation des Noirs.

Andrea Williams, auteur de «Baseball’s Leading Lady: Effa Manley and the Rise and Fall of the Negro Leagues», déclare à la fin de la série: «Si nous étions capables d’accomplir ce que nous avons pu accomplir en 1920 avec beaucoup moins de ressources, sommes-nous capables de maintenant? Je pense que l’héritage, honnêtement, est que nous sommes plus puissants que nous ne le pensons. «