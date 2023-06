MLB Power Rankings: Qui est le All-Star le plus probable de chaque équipe pour la première fois?

Il y a une poignée de superstars que, sauf santé, vous pouvez compter voir dans le All-Star Game chaque saison. Ils sont le type de talents supérieurs qui auraient pu réserver leurs vols pour Seattle avant même le début de la saison.

Ce n’est pas le groupe de joueurs sur lequel nous nous concentrons dans les Power Rankings de cette semaine.

Au lieu de cela, nous examinons les joueurs qui ont la chance de vivre leurs rêves pour la première fois. Avec le vote en cours, le classement de cette semaine comprend également un potentiel All-Star pour la première fois de chaque club.

1) Raies de Tampa Bay (48-20 ; la semaine dernière 1)

Si vous traînez à Seattle pour la All-Star Week et que vous voyez un joueur de la ligue majeure, il y a de bonnes chances que ce soit un Ray. Il y en aura beaucoup. Yandy Díaz mène tous les joueurs de premier but des ligues majeures avec un 172 wRC+. Ses coéquipiers Randy Arozarena et Wander Franco pourraient le rejoindre non seulement en tant que All-Stars pour la première fois, mais également en tant que partants potentiels.

2) Rangers du Texas (41-23 ; LW 2)

L’attaque des Rangers a été parmi les histoires surprises de la première mi-temps de cette saison, il n’est donc pas choquant qu’il y ait un certain nombre d’All-Stars potentiels pour la première fois parmi le groupe. Deux qui devraient être mis en évidence sont Josh Jung et Jonah Heim, ce dernier ayant potentiellement un chemin plus facile vers la Midsummer Classic étant donné que Matt Chapman, José Ramírez et Rafael Devers jouent également tous au troisième but. Là encore, Jung a un OPS plus élevé que Chapman et Devers et plus de circuits que Ramírez. Au moins un Jung ou Heim devrait entrer.

3) Braves d’Atlanta (40-25 ; OL 7)

Spencer Strider et Sean Murphy devraient être sélectionnés comme All-Stars pour la première fois. Strider mène les majors avec 121 retraits au bâton, tandis que Murphy a été le meilleur receveur du baseball cette saison avec un OPS de plus de 150 points de mieux que le joueur qualifié le plus proche à son poste. C’est un peu un choc que Murphy n’a jamais réussi à Oakland.

4) Orioles de Baltimore (41-24 ; LW 4)

Déjà l’un des meilleurs receveurs du baseball à sa deuxième année seulement dans la ligue, Adley Rutschman attirera à juste titre la majeure partie de l’attention ici. Mais il convient de noter que Baltimore pourrait également faire entrer son préparateur Yennier Cano et son plus proche Félix Bautista dans le jeu, ce qui serait à la fois amusant et mérité.

5) Diamants de l’Arizona (40-25 ; OL 8)

Tout comme les équipes au-dessus d’eux sur cette liste, l’Arizona devrait avoir plusieurs nouveaux arrivants les représentant à Seattle. Vous ne pouvez pas raconter l’histoire de la première mi-temps des D-backs parvenus sans mentionner Corbin Carroll, qui est l’un des favoris pour la recrue de l’année de la Ligue nationale. Mis à part Ronald Acuña Jr., Carroll est sans doute le voltigeur le plus précieux de la NL cette saison, ce que reflète son total WAR. Et par FanGraphs ‘WAR, il n’y a pas eu de lanceur plus précieux au baseball cette saison que Zac Gallen, qui a un argument solide non seulement pour faire sa toute première apparition All-Star mais aussi pour commencer.

6) Yankees de New York (38-29 ; LW 5)

Pour la première fois sur cette liste, nous atteignons une équipe peu susceptible d’obtenir un All-Star pour la première fois. Aaron Judge, Gerrit Cole et éventuellement Anthony Rizzo devront suffire.

7) Astros de Houston (37-29 ; LW 3)

Après avoir fait sa première équipe All-Star l’année dernière, Framber Valdez sera parmi les candidats pour commencer le match, notamment en tant que représentant des champions en titre. Peut-être sera-t-il rejoint à Seattle par son compagnon de rotation Cristian Javier, qui serait un débutant.

José Abreu des Astros ÉCRASE le circuit de deux points pour prolonger l’avance sur les Gardiens

8) Blue Jays de Toronto (37-30 ; OL 9)

Kevin Kiermaier a été amené à Toronto pour sa défense exceptionnelle. Comme bonne surprise, il a été le meilleur frappeur du champ extérieur de Toronto, affichant les meilleurs chiffres en carrière dans tous les domaines (.296/.358/.481). Le joueur de 33 ans fait 36% de mieux que la moyenne de la ligue, mais il devrait bientôt revenir de sa blessure au poignet pour lutter sérieusement pour une place.

9) Dodgers de Los Angeles (37-29 ; OL 6)

Will Smith aurait déjà dû être un All-Star, si vous demandez au manager Dave Roberts. Aucun camouflet de ce genre ne devrait arriver en 2023, même avec Murphy le partant probable et Elias Díaz le seul All-Star probable sortant du Colorado. Smith a un 0,905 OPS avec un pourcentage de retraits au bâton de 11,6, le plus bas en carrière.

dix) Marlins de Miami (37-29 ; OL 12)

Alors que Luis Arráez est fournissant tous les contacts que les Marlins auraient pu espérer , Jorge Soler fournit la pop. Soler, qui n’a jamais été All-Star au cours de ses 10 ans de carrière – pas même lorsqu’il a écrasé 48 circuits en 2019 – pourrait avoir de la chance cette année avec 19 circuits en première mi-temps. Seul Pete Alonso en a plus.

11) Les anges de Los Angeles (36-31 ; OL 14)

Carlos Estévez a été le stabilisateur dans l’enclos des releveurs des Angels sur lequel ils comptaient lorsqu’ils l’ont signé pour un contrat de deux ans cette intersaison. Le releveur de longue date des Rockies a été l’un des meilleurs tireurs du baseball, avec 17 chances d’arrêt sur 17 lors de sa première saison avec Anaheim.

Shohei Ohtani lance un dinger à deux points alors que les Angels réduisent le déficit contre les Mariners

12) Pirates de Pittsburgh (34-30 ; OL 13)

Voici les lanceurs des ligues majeures avec au moins 100 retraits au bâton cette année : Strider, Kevin Gausman, Shohei Ohtani et… Mitch Keller. Ils devraient tous se dire bonjour à Seattle.

13) Géants de San Francisco (33-32 ; OL 18)

Un certain nombre de All-Stars potentiels pour la première fois ont aidé à pousser les Giants au-dessus de 0,500, de Camilo Doval et Alex Cobb du côté des lanceurs à JD Davis, Thairo Estrada et LaMonte Wade Jr. parmi les contributeurs offensifs. Doval pourrait avoir l’argument le plus fort du groupe pour une place All-Star, avec 16 arrêts, un sommet de la ligue, bien qu’Estrada a valu plus de victoires que n’importe quel joueur de deuxième but de la NL .

14) Brasseurs de Milwaukee (34-32 ; OL 10)

William Contreras et Devin Williams étaient tous les deux All-Stars pour la première fois l’année dernière, alors rayez-les de cette liste. Le candidat du cheval noir serait Owen Miller, qui a une moyenne au bâton de 0,315 et le wRC + le plus élevé des Brewers lors de sa première année à Milwaukee.

15) Phillies de Philadelphie (32-33 ; OL 21)

Si l’équipe All-Star était décidée à la mi-avril, Brandon Marsh, Bryson Stott, Alec Bohm et José Alvarado auraient tous des arguments solides. Malheureusement, ils ont tous cessé de jouer ou ont subi des blessures depuis. Alvarado pourrait avoir la meilleure chance d’être le premier espoir All-Star des Phillies, s’il peut rapidement revenir à ses manières imbattables d’avant la blessure.

Nick Castellanos écrase le HR à deux points pour ajouter à l’avance des Phillies contre les Dodgers

16) Boston Red Sox (33-33 ; OL 15)

Quelle première mi-temps pour Masataka Yoshida. Il est difficile de concourir pour une place All-Star dans le champ extérieur de la Ligue américaine, mais Yoshida le fait en tant que meilleur frappeur à Boston cette année.

17) Jumeaux du Minnesota (33-33 ; OL 11)

Commencer à lancer a été l’histoire du Minnesota. Sonny Gray est déjà All-Star à deux reprises, mais Joe Ryan n’y est pas encore allé. Cela pourrait très bien changer en juillet.

18) Padres de San Diego (31-34 ; OL 20)

Les Padres n’auront pas de All-Stars pour la première fois. Mais au-delà de Juan Soto et Josh Hader, Michael Wacha a un argument légitime pour faire sa deuxième apparition All-Star en carrière – huit ans après la première.

Jake Cronenworth lance un home run pour donner l’avantage aux Padres contre les Rockies

19) Gardiens de Cleveland (31-34 ; OL 19)

Il n’y a peut-être pas de Cleveland All-Star au-delà de José Ramírez, mais Josh Naylor est en feu et pourrait faire une course en tant que débutant au premier but. Il réduit .429/.450/.543 en juin.

20) Marins de Seattle (31-33 ; OL 17)

Jarred Kelenic a ralenti depuis son début fulgurant, mais avec un .833 OPS et 11 circuits, il est au moins dans le mélange de champ extérieur. Paul Sewald est également dans la conversation en tant que proche. Ce serait une histoire cool pour l’ancien rejet des Mets de 33 ans, dont la stabilité a été d’autant plus importante à l’arrière de l’enclos des releveurs de Seattle étant donné qu’Andrés Muñoz a raté la majeure partie de la saison.

21) Rouges de Cincinnati (31-35 ; OL 23)

Avec tout ça jeunes talents offensifs émergents , les vibrations sont immaculées à Cincinnati. De la classe des recrues des Reds, le .905 OPS de Matt McLain est en tête de tous les arrêts-courts de la Ligue nationale, même si son arrivée tardive pourrait le faire tomber ici. La même chose est évidemment vraie pour le talent d’un autre monde Elly De La Cruz, qui a enflammé le monde du baseball lors de ses six premiers matchs. Au lieu de cela, le All-Star pour la première fois des Reds est plus proche d’Alexis Díaz, qui a 15 opportunités d’arrêts sur 15.

22) Mets de New York (31-35 ; OL 16)

Selon Fangraphs ‘WAR, Brandon Nimmo a été le 10e voltigeur le plus précieux de la NL cette année, malgré un peu de refroidissement au cours des deux dernières semaines. Une solide finition en juin pourrait lui valoir son premier signe de tête All-Star.

Justin Verlander des Mets est proche, mais est-ce que quelqu’un atteindra à nouveau 300 victoires?

23) White Sox de Chicago (29-38 ; OL 25)

S’il y avait eu un All-Star Game en 2020, Luis Robert Jr. l’aurait fait. Au lieu de cela, le Gold Glover a dû attendre quelques années, mais son premier hochement de tête All-Star devrait arriver en 2023. Le joueur de 25 ans a déjà un sommet en carrière de 14 circuits, tout en se classant parmi les meilleurs voltigeurs défensifs. dans le jeu.

24) Cubs de Chicago (28-37 ; OL 22)

Malgré quelques maladresses fin mai, la MPM de 2,65 de Justin Steele se classe toujours au deuxième rang parmi tous les partants qualifiés de la Ligue nationale. S’il peut revenir bientôt de son problème d’avant-bras, il devrait rester dans le mélange All-Star.

25) Cardinaux de Saint-Louis (27-39 ; OL 26)

Pendant un certain temps là-bas, Nolan Gorman a ressemblé au meilleur frappeur du baseball. Même après avoir ralenti ce mois-ci, son .869 OPS se classe dans le top 20 de tous les frappeurs qualifiés des ligues majeures. Il apparaît sur le bulletin de vote en tant que joueur de deuxième but et est facilement le frappeur le plus puissant des options de la NL sur place.

26) Ressortissants de Washington (26-38 ; OL 28)

Jeimer Candelario pourrait faire sa première équipe d’étoiles lors de sa première année avec les Nationals, puis passer le reste de l’année dans un uniforme différent.

27) Tigres de Détroit (26-37 ; OL 24)

Eduardo Rodríguez aurait été la réponse évidente ici sans sa blessure. Avec Rodríguez à terre, les Tigers ont toujours besoin d’un représentant, qui pourrait être plus proche d’Alex Lange ou du joueur de deuxième but Zach McKinstry.

Zach McKinstry des Tigers prévoit de gagner contre les Diamondbacks

28) Rocheuses du Colorado (27-40 ; OL 27)

Il pourrait y avoir beaucoup de Díazes – Diazi ? – à Seattle en juillet. Le receveur des Rocheuses mentionné ci-dessus sera probablement parmi eux, bien que Ryan McMahon pourrait également faire pression pour être le représentant du Colorado. Chacun arbore un OPS supérieur à 0,800.

29) Royals de Kansas City (18-47 ; OL 29)

Gardez un œil sur Nick Pratto, 24 ans, bien que son étiquetage en tant que frappeur désigné rendra la tâche difficile. Selon toute vraisemblance, le seul représentant des Royals sera le septuple All-Star Salvador Pérez.

30) Athlétisme d’Oakland (17-50 ; OL 30)

Brent Rooker. Quelqu’un doit le faire, et il est plus que digne de cet honneur.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .