MLB Power Rankings : Qui a été le meilleur joueur de chaque équipe ?

Les superstars Aaron Judge et Yordan Álvarez sont brassage leur respectif équipes les classements de puissance. Le vétéran Nathan Eovaldi et la recrue Bryce Miller font l’équivalent du lancer pour leurs équipes sur le monticule.

Pour le Power Rankings de cette semaine, nous examinerons également autour de la MLB quels joueurs ont le mieux performé pour leurs franchises au cours des 50 premiers matchs et plus.

1) Raies de Tampa Bay (39-16 ; la semaine dernière 1)

Considérant qu’ils ont marqué plus de points que n’importe quelle équipe de baseball, il semble approprié de choisir un joueur offensif ici. Yandy Díaz mène tous les ligues majeures qualifiées de l’OPS au tiers de la saison, et il n’est même pas le leader de l’équipe pour les victoires au-dessus du remplacement. (Ce serait Wander Franco.)

2) Rangers du Texas (23-19; LW 4)

Les Rangers avaient besoin d’un autre as pour émerger avec Jacob deGrom. Eovaldi a répondu à l’appel , allant 3-0 avec une MPM de 1,10 et un WHIP de 0,77 sur quatre départs en mai. Il ressemble à un concurrent légitime de la Ligue américaine Cy Young à 33 ans.

3) Astros de Houston (31-21 ; LW 5)

Depuis leur chute à 17-18, les Astros sont passés à 14-3. Álvarez a été la force constante dans une attaque de Houston qui a récemment commencé à cliquer. Il est le seul joueur qualifié de l’alignement avec un OPS supérieur à 0,800, et il dépasse maintenant 1,000.

4) Orioles de Baltimore (34-19 ; OL 2)

Vous avez peut-être entendu à ce jour à quel point Yennier Cano et Félix Bautista ont été bons à l’arrière de l’enclos des Orioles, mais Cedric Mullins mérite également le mérite du bon départ des Orioles. Il a fait un peu de tout, menant l’équipe dans les points produits (39) et les vols (13), fournissant des coups sûrs tardifs et jouant une défense supérieure à la moyenne dans le champ central.

5) Yankees de New York (32-23 ; LW 6)

Les neuf circuits de Judge en mai ne sont que quatre de moins que ce que les Guardians ont produit en équipe ce mois-ci, ce qui est d’autant plus remarquable que Judge était absent pendant les huit premiers jours de mai. Il mène l’AL dans les circuits cette année malgré avoir raté près de deux semaines en raison d’une blessure à la hanche.

6) Dodgers de Los Angeles (32-22 ; OL 7)

Modèle de régularité, Freddie Freeman a été le meilleur frappeur de la Ligue nationale cette année, menant la NL pour les coups sûrs (72) et les majors en double (22). Au milieu d’une séquence de 17 matchs avec coup sûr, Freeman est allé 30 en 68 (0,441) avec 11 doubles, quatre circuits et un triple.

7) Braves d’Atlanta (32-21 ; LW 3)

Ronald Acuña Jr. ressemble à l’un des premiers favoris du MVP, menant la NL dans les points (46) et les buts volés (22), tout en menant son équipe dans les coups sûrs (66) et les doubles (15).

Ronald Acuña Jr. des Braves remportera le titre de MVP de la NL

8) Diamants de l’Arizona (30-23 ; OL 8)

En parlant des premiers favoris, Zac Gallen mène tous les lanceurs qualifiés des ligues majeures dans la version de Fangraphs de WAR. Le combo Gallen-Merrill Kelly fait des merveilles pour la rotation des D-backs.

9) Marins de Seattle (28-25 ; OL 16)

Aussi inquiétant que l’année ait commencé à Seattle, toute la rotation des Mariners reçoit des accessoires ici. Luis Castillo, Logan Gilbert, George Kirby et Miller ont tous remporté entre une et deux victoires cette année, ce qui est remarquable étant donné que Miller n’a fait que cinq départs jusqu’à présent dans une incroyable saison recrue.

dix) Géants de San Francisco (27-26 ; OL 15)

Jouant pour une équipe qui monte tranquillement les échelons, Thairo Estrada est en train de concocter tranquillement une année formidable, une année qui a été mise en veilleuse pour le moment en raison d’une entorse au poignet. Il a 15 coups sûrs de plus que n’importe quel joueur des Giants, et ses 13 interceptions représentent près de la moitié des bases volées de San Francisco au cours de l’année (30).

11) Les anges de Los Angeles (28-26 ; OL 11)

Oui, c’est Shohei Ohtani.

Shohei Ohtani et Ronald Acuña Jr. sont les cinq meilleurs joueurs de la course MVP

12) Red Sox de Boston (28-25 ; OL 9)

L’OPS d’Alex Verdugo est descendu sous la barre des 0,800 une seule journée cette année. Il a ralenti cette semaine, mais il mène toujours les Red Sox renaissants dans les coups sûrs, les courses et les doubles tout en jouant l’un des meilleurs champs droits du baseball.

13) Blue Jays de Toronto (28-26 ; OL 10)

Comme Eovaldi, Kevin Gausman a été un as stabilisateur pour la rotation de son équipe et fait partie des premiers favoris d’AL Cy Young. Les 89 retraits au bâton de Gausman ne suivent que Spencer Strider et Ohtani pour le plus dans les majors. Sa performance est d’autant plus importante compte tenu des premières difficultés d’Alek Manoah et de la récente chute des Blue Jays.

14) Brasseurs de Milwaukee (28-25 ; OL 12)

Milwaukee n’a pas fait grand-chose offensivement cette année. Une exception est Owen Miller, qui a réduit 0,348/0,378/0,609 en 20 matchs ce mois-ci.

15) Marlins de Miami (28-26 ; OL 18)

Il faut un frappeur spécial pour avoir un OPS proche de 0,900 malgré un seul coup de circuit en près de 50 matchs. Luis Arráez est cela. Il mène les majors avec une moyenne au bâton de 0,376 et n’a que 10 retraits au bâton en 200 apparitions au marbre.

16) Mets de New York (27-27 ; OL 14)

Pete Alonso mène les majors avec 20 circuits. Sa puissance est cruciale pour une équipe des Mets qui n’a pas d’autre joueur à deux chiffres dans la catégorie.

Pete Alonso des Mets devient le premier joueur de la MLB à atteindre 20 circuits cette année

17) Jumeaux du Minnesota (27-26 ; OL 13)

La rotation des Twins a été l’une des premières réussites de la saison 2023, et elle commence avec Sonny Gray, dont la MPM de 1,82 mène tous les partants qualifiés de la MLB.

18) Phillies de Philadelphie (25-28 ; OL 17)

Dans une équipe connue pour ses battes, le leader des Phillies dans WAR cette année est en fait Zack Wheeler. Il lance beaucoup mieux que ne l’indique sa MPM de 3,60 – son taux d’odeur de 30,2% est le meilleur de sa carrière – donc le meilleur pourrait encore être devant cette année pour le droitier qui lance fort.

19) Tigres de Détroit (25-26 ; OL 23)

La MPM sensationnelle de 2,19 d’Eduardo Rodríguez se démarque sur une équipe de Detroit qui dépasse les attentes. Les Tigers échangeront-ils le gaucher de 30 ans au cours d’une année de carrière, ou leur deuxième place dans le lugubre AL Central les fera-t-il réfléchir à deux fois? Ils n’ont pas encore à répondre à cette question.

20) Pirates de Pittsburgh (26-26 ; OL 19)

Jusqu’à son dernier départ, lorsqu’il a accordé six points en six manches aux Mariners, Mitch Keller ressemblait à l’un des meilleurs lanceurs de la Ligue nationale. Même après le rare tacot, il a une MPM de 3,01 et a lancé pas moins de huit retraits au bâton à chacun de ses six derniers départs.

21) Padres de San Diego (24-29 ; OL 21)

Fernando Tatís Jr. est de retour, mais Juan Soto est de RETOUR. Son OPS est à 0,928 et il a le meilleur taux de coups durs de sa carrière. Malheureusement, cela n’a pas suffi à compenser la litanie de lacunes dans le reste de la gamme des Padres.

22) Gardiens de Cleveland (23-29 ; OL 22)

Ce fut une année modeste pour José Ramírez selon ses standards (.273/.349/.460), mais il est sur une autre planète que ses coéquipiers au marbre. Aucun d’entre eux n’a même un OPS supérieur à 0,700.

23) Cardinaux de Saint-Louis (24-31 ; OL 20)

Dans une équipe avec Nolan Arenado et Paul Goldschmidt, aucun joueur des Cardinals n’a un OPS plus élevé, n’a frappé plus de points ou frappé plus de circuits que Nolan Gorman.

24) Rouges de Cincinnati (24-29 ; OL 27)

Les seules ligues majeures avec une moyenne au bâton supérieure à celle de TJ Friedl en au moins 150 apparitions au marbre cette saison sont Arráez, Freeman et Bo Bichette.

25) Rocheuses du Colorado (24-30 ; OL 26)

Vous voyez cette statistique juste au-dessus ? Elias Díaz partage la même moyenne au bâton de .333 que Friedl.

26) Ressortissants de Washington (23-30 ; OL 28)

Ce fut une année de rebond pour Jeimer Candelario, qui atteint 16% de mieux que la moyenne de la ligue tout en se classant défensivement comme l’un des meilleurs joueurs de troisième but du sport.

27) Cubs de Chicago (22-33 ; OL 24)

Par WAR, leur meilleur joueur cette année a été Dansby Swanson. Pour le moment, cependant, il n’y a personne de plus chaud que Christopher Morel, qui a neuf circuits en 17 matchs depuis qu’il a été rappelé. Malheureusement, les Cubs ont tout de même perdu 11 de leurs 14 derniers matchs.

28) White Sox de Chicago (22-33, LW 25)

Luis Robert a été un point lumineux dans un départ abyssal du côté sud. En plus de jouer sur un terrain de centre éblouissant, il a déjà égalé son sommet en carrière avec 13 circuits.

29) Royals de Kansas City (16-38 ; OL 29)

A 33 ans, Salvador Pérez fait toujours son truc. Parmi les attrapeurs qualifiés, seuls Sean Murphy d’Atlanta et Díaz du Colorado ont un OPS plus élevé que le filet de sécurité vétéran des Royals.

30) Athlétisme d’Oakland (10-45 ; OL 30)

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles dans l’East Bay. Brent Rooker, un ancien choix de première ronde de 28 ans, a trouvé sa place en tant que joueur régulier d’Oakland et est entré dimanche avec un 154 OPS +.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .