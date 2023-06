MLB Power Rankings : Quel a été le meilleur mouvement hors saison de chaque équipe ?

Chaque ajout de lanceur ne va pas se disputer un prix Cy Young comme le fait Nathan Eovaldi au Texas. Chaque échange ne sera pas aussi bénéfique pour les deux clubs que celui entre Pablo López et Luis Arráez.

Mais, à ce stade de l’année, nous avons une bien meilleure idée de la façon dont les mouvements effectués cet hiver se déroulent pour leurs franchises respectives.

Pour le classement de puissance de cette semaine, nous examinerons également dans la ligue le meilleur ajout de chaque équipe hors saison. Basé sur la production jusqu’à présent, ce n’est souvent pas le joueur auquel vous pourriez vous attendre.

1) Raies de Tampa Bay (42-19 ; dernière semaine 1)

Les Rays ont démontré leur confiance en Zach Eflin en signant l’ancien droitier des Phillies pour un contrat de 40 millions de dollars sur trois ans. C’était le plus gros total garanti qu’ils aient jamais donné à un agent libre. Il a répondu avec les meilleurs ERA (3,30), WHIP (1,00) et ratio K/BB (7,13) de sa carrière.

2) Rangers du Texas (38-20 ; OL 2)

Les Rangers ont signé le lanceur le plus convoité de la classe des agents libres. Ensuite, ils ont signé celui qui pourrait gagner un Cy Young cette année. Avec l’essentiel de l’attention sur Jacob deGrom, c’est Eovaldi qui est devenu l’as des Rangers en plein essor. Il a une MPM de 2,24 en 12 départs, dont deux matchs complets et un blanchissage.

3) Astros de Houston (35-24 ; OL 3)

Ni les accords José Abreu (.537 OPS) ni Rafael Montero (6.08 ERA) n’ont abouti jusqu’à présent. Compte tenu du manque d’options expérimentées dans la rotation, la meilleure décision aurait peut-être été de verrouiller Cristian Javier pendant cinq ans de plus. Javier a une MPM de 2,39 au cours de ses neuf derniers départs.

4) Orioles de Baltimore (37-22 ; OL 4)

Les Orioles n’ont pas dépensé en agence libre comme de nombreux fans l’avaient espéré, mais ils ont signé Kyle Gibson, qui a aidé à ancrer la rotation de Baltimore. Les Orioles pourraient encore en ajouter plus à la date limite pour se lancer dans la perfide Ligue américaine de l’Est, mais les contributions de Gibson (7-3 avec une MPM de 3,89 en 12 départs) ne doivent pas être négligées.

5) Yankees de New York (36-25 ; OL 5)

Les Yankees ont prolongé un camarade nommé Aaron Judge. Ça semble bien .

6) Dodgers de Los Angeles (35-25 ; LW 6)

Les Dodgers ont essentiellement échangé des frappeurs désignés avec les Red Sox, faisant venir JD Martinez et prenant la décision difficile de laisser partir la pierre angulaire Justin Turner. Le déménagement a réussi: Martinez a le pourcentage de slugging le plus élevé de la Ligue nationale.

7) Braves d’Atlanta (35-24 ; OL 7)

Sean Murphy semblait être un candidat parfait à Atlanta. Il a été cela et plus encore. Son .937 OPS mène tous les attrapeurs qualifiés des ligues majeures. Selon WAR de FanGraphs, le seul joueur de la NL qui vaut plus de victoires que Murphy cette saison est son coéquipier Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña Jr. écrase un circuit MASSIF de 464 pieds pour prolonger l’avance des Braves

8) Diamants de l’Arizona (35-25; LW 8)

Lourdes Gurriel Jr. n’a peut-être pas été la tête d’affiche de l’accord qui a amené le meilleur espoir Gabriel Moreno en Arizona en échange de Daulton Varsho, mais tout ce que Guerriel a fait est touché. Après avoir récolté seulement cinq circuits pour Toronto l’an dernier, le voltigeur gauche en a déjà neuf cette année en Arizona. Son .909 OPS est plus élevé que n’importe quel joueur de l’alignement de Toronto.

9) Blue Jays de Toronto (33-27 ; OL 13)

En parlant des Blue Jays, ils ont quand même fait quelques gestes prudents des deux côtés du ballon. Kevin Kiermaier connaît une année de carrière au marbre, tandis que le succès de Chris Bassitt dans la rotation a aidé à compenser les premières difficultés d’Alek Manoah.

dix) Brasseurs de Milwaukee (32-27 ; OL 14)

William Contreras ne frappe pas comme il l’a fait l’an dernier lors d’une saison All-Star à Atlanta, mais son .759 OPS est une grande amélioration par rapport à ce que les Brewers obtenaient auparavant.

11) Jumeaux du Minnesota (31-29 ; OL 17)

La réponse est probablement toujours López – même si, après ce qui semblait être l’accord gagnant-gagnant de l’intersaison, il a ralenti depuis son début sensationnel. Mais le polyvalent Willi Castro, qui a signé un contrat de ligue mineure cet hiver au Minnesota après avoir joué l’an dernier à Detroit, mérite également une mention. Il a un .759 OPS en 47 matchs.

Jorge Polanco écrase un home run en solo pour donner aux Twins l’avantage sur les Guardians

12) Marlins de Miami (32-28 ; OL 15)

Pas question ici. Les Marlins ont envoyé López au Minnesota dans le besoin désespéré d’un joueur qui pourrait se mettre à la base, et le champion en titre au bâton de la Ligue américaine continue de le faire à un rythme extraordinaire. Arráez mène les majors en moyenne au bâton (.392) et en pourcentage de base (.445).

13) Pirates de Pittsburgh (31-27 ; OL 20)

La carrière sinueuse de Connor Joe dans les ligues majeures a bouclé la boucle. Repêché à l’origine par les Pirates en 2014, Joe a passé du temps dans six organisations différentes avant que Pittsburgh ne le rachète des Rocheuses. Il a un .820 OPS en 50 matchs.

14) Les anges de Los Angeles (31-30 ; OL 11)

Carlos Estévez a solidifié l’arrière de l’enclos des releveurs des Angels. Il a 14 chances de sauver 14 pour 14 avec une MPM de 1,42 et 32 ​​retraits au bâton en 25,1 manches.

15) Boston Red Sox (30-29 ; OL 12)

Certains pensaient que les Red Sox auraient peut-être payé en trop pour Masataka Yoshida lorsqu’ils ont signé le voltigeur vedette de la NPB pour cinq ans et 90 millions de dollars. Ils ne disent plus ça. Le petit cogneur écrase les majors, menant les frappeurs de Boston dans toutes les catégories de lignes obliques (.318/.396/.505).

Sean Murphy, Masataka Yoshida et les Rangers en tête des superlatifs du 1er quart-temps

16) Mets de New York (30-30 ; OL 16)

Alors que nous parlons d’anciens hors concours de la NPB, Kodai Senga a été l’un des points positifs après une intersaison de dépenses extrêmes qui ne se sont pas déroulées comme prévu pour les Mets. Senga arbore une MPM de 3,75 sur 11 départs.

17) Marins de Seattle (29-30 ; OL 9)

L’un des plus gros problèmes pour les Mariners cette année? Ils ont perdu plus qu’ils n’ont ajouté cette intersaison, et aucune de leurs plus grosses acquisitions n’a bien joué. Teoscar Hernández mène les majors au bâton. Kolten Wong frappe .159. AJ Pollock, Cooper Hummel et Tommy La Stella ont tous joué en dessous du niveau de remplacement. Easton McGee a fait un départ impressionnant … puis a eu besoin d’une intervention chirurgicale de Tommy John. La réponse ici est probablement dans l’enclos des releveurs avec la demande de renonciation Gabe Speier ou l’acquisition commerciale Justin Topa. Pas génial!

18) Géants de San Francisco (29-30 ; OL 10)

Bien que les Giants aient été incapables de débarquer le gros poisson en agence libre, Michael Conforto ressemble à un ajout formidable. Après avoir raté toute la saison dernière, il est revenu avec 11 circuits en 50 matchs. Espérons que sa blessure au talon n’est pas trop grave.

19) Gardiens de Cleveland (27-32 ; OL 22)

Ouais. Mike Zunino frappe .189, mais cela pourrait encore être la réponse ici. Il joue au-dessus du niveau de remplacement, ce que Josh Bell n’est pas jusqu’à présent, tandis qu’Andrés Giménez a un .674 OPS un an après le début de sa prolongation de sept ans.

20) Padres de San Diego (27-32 ; OL 21)

Après toutes ces dépenses, est-il possible que leur meilleur coup ait été de signer Michael Wacha ? Il a été le lanceur du mois de la NL en mai et a une MPM de 1,23 au cours de ses six derniers départs.

Fernando Tatís Jr. réussit son deuxième coup de circuit de la soirée contre les Cubs

21) Phillies de Philadelphie (27-32 ; OL 18)

Jusqu’à présent, c’est Matt Strahm, ce qui n’est pas la réponse que les fans des Phillies voulaient entendre après avoir signé Trea Turner pour un contrat de 300 millions de dollars.

22) Cubs de Chicago (26-32 ; OL 27)

Il y a eu une frénésie de dépenses cette intersaison pour les quatre premiers arrêts-courts de la classe des agents libres. Celui qui a le mieux performé jusqu’à présent est Dansby Swanson, qui a combiné un .804 OPS avec sa défense typiquement exceptionnelle.

23) Rouges de Cincinnati (26-33 ; OL 24)

Tout tourne autour des jeunes gars de Cincinnati, mais Kevin Newman, 29 ans, a également été un élément utile dans le champ intérieur.

24) Tigres de Détroit (26-31 ; OL 19)

Zach McKinstry a eu une année chargée, passant des Dodgers aux Cubs et des Cubs aux Tigers, où il s’est installé en tant que ligue majeure. Le joueur de 28 ans atteint 30% au-dessus de la moyenne de la ligue en une année de carrière.

25) White Sox de Chicago (26-35 ; OL 28)

Mis à part l’incroyable retour de Liam Hendriks, il n’y a pas eu beaucoup d’histoires positives en ce qui concerne le lancement des White Sox cette année. Keynan Middleton est une exception. Signé à un contrat de ligue mineure en janvier, il a la MPM la plus basse dans l’enclos des White Sox et n’a pas accordé de course depuis la fin avril.

Jake Burger des White Sox frappe WALK-OFF GRAND SLAM pour vaincre les Tigers

26) Cardinaux de Saint-Louis (25-35 ; OL 23)

Les Cardinals n’auraient pas pu s’attendre à ce qu’Andrew Knizner ait un OPS plus élevé que Willson Contreras à ce stade de l’année. Mais compte tenu de leur manque de mouvements hors saison, Contreras doit encore être la réponse ici. Il est difficile d’imaginer que le All-Star 2022 termine l’année avec un score bien inférieur à la moyenne de la ligue.

27) Rocheuses du Colorado (26-35 ; OL 25)

Si les Rocheuses décident enfin de faire quelque chose cette date limite commerciale, Brent Suter pourrait être un ajout utile pour un concurrent. Une demande de renonciation des Brewers cet hiver, Suter a une fiche de 4-0 avec une MPM de 1,77 hors de l’enclos des releveurs du Colorado cette année.

28) Ressortissants de Washington (25-34 ; OL 26)

Un autre joueur qui pourrait bientôt aider une autre équipe, Jeimer Candelario connaît une excellente première saison en tant que joueur de troisième but de Washington. Il atteint non seulement 22% au-dessus de la moyenne de la ligue, mais a également classé parmi les meilleurs joueurs de troisième but défensifs dans le jeu.

29) Royals de Kansas City (18-41 ; OL 29)

Aroldis Chapman a une moyenne de deux ticks de plus sur sa balle rapide qu’il ne l’a fait l’année dernière à New York, et son taux de retrait de 37,5% en est la preuve. Il y a beaucoup de rouge sur la page Statcast.

30) Athlétisme d’Oakland (12-49 ; OL 30)

Bien qu’il en ait réduit certains, Brent Rooker reste la meilleure histoire de la saison à Oakland. Emmenez-les là où vous les trouvez.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .