MLB Power Rankings : les Dodgers en plein essor et les Reds sont-ils de vrais prétendants ?

La saison 2023 de la MLB a enfin atteint la pause All-Star, et la meilleure équipe semble se révéler.

Après une entame torride des Rays, les Braves se séparent de la concurrence. Depuis le début de juin, les Braves sont la seule équipe de baseball avec moins de 10 défaites, cinq de moins que l’équipe la plus proche (Philadelphie) au cours de cette période. Alors qu’Atlanta détenait le service au sommet, il y a eu un bouleversement en dessous.

Voici mon dernier top 10, avec quelques faits intéressants sur chaque club.

1. Braves d’Atlanta (60-29 ; semaine dernière 1)

Aucune équipe dans les majors n’est aussi chaude qu’Atlanta. Vainqueurs de 12 de leurs 13 derniers matchs, les Braves souhaitent pouvoir continuer à jouer et sauter la pause All-Star à ce rythme. Le plus impressionnant à propos de leur tronçon chaud est qu’ils n’ont pas perdu de matchs consécutifs depuis un mois. Leur succès ne se limite pas non plus aux matchs à domicile. Ils sont la seule équipe de baseball à avoir plus de 30 victoires sur la route et moins de 15 défaites avant la pause. Ils gagnent juste partout où ils jouent.

2. Raies de Tampa Bay (58-35 ; OL 2)

Les Rays ont commencé la saison en feu, mais se sont calmés ces derniers temps, perdant sept des huit avant la pause. Ils sont toujours la seule équipe à avoir remporté 70% de leurs matchs à domicile, affichant un dossier de 35-15 au Tropicana Field. De plus, leurs lanceurs de départ ont produit une MLB de 3,61, la meilleure MLB.

3. Orioles de Baltimore (54-35 ; OL 3)

Les Orioles sont l’une des trois équipes à avoir un pourcentage de victoires supérieur à 0,600. De plus, leur pourcentage de victoires de 0,607 est le meilleur depuis 1997 (0,629) et marque seulement la deuxième fois depuis 1980 que le club remporte au moins 60% de ses 89 premiers matchs. Une grande raison de ce succès : l’enclos des releveurs. Les releveurs de Baltimore ont accumulé 70 prises, le plus dans les majeures, ce qui explique que l’équipe subisse le deuxième moins de pertes de plomb soufflé.

Adley Rutschman et Anthony Santander claquent des RH consécutifs

4. Dodgers de Los Angeles (51-38 ; OL 10)

Les Dodgers, malgré toute leur incohérence, se dirigent vers la pause à la première place de la NL West. En fait, ils détiennent le cinquième meilleur record dans les majeures après avoir obtenu une fiche de 12-5 au cours des trois dernières semaines. Bien que leur lancer reste inhabituellement peu fiable, leur attaque est toujours mortelle. Ils font en moyenne 5,55 points par match, la troisième plus haute note dans les majeures.

5. Rouges de Cincinnati (50-41 ; OL 7)

Après avoir commencé la saison 26-29, il semblait impossible pour Cincinnati d’avoir une chance de participer aux séries éliminatoires. La promotion d’Elly De La Cruz a cependant complètement renversé la fortune du club. Depuis ses débuts le 6 juin, les Reds ont le deuxième meilleur bilan des majeures à 23-8, derrière seulement Atlanta (25-5). Et les dirigeants de NL Central y sont parvenus en détruisant leur compétition dans des matchs serrés. Ils ont une fiche de 10-3 dans les matchs à un point au cours de cette séquence, ce qui est le deuxième meilleur dans les majeures.

Elly De La Cruz vole le troisième ET à domicile dans un jeu sauvage pour prolonger l’avance des Reds

6. Diamants de l’Arizona (52-39 ; OL 5)

Les Diamondbacks ont organisé une première mi-temps surprenante, principalement pour savoir comment – ​​ou où – ils le font. Ils possèdent actuellement le deuxième meilleur record sur la route (26-15) et sont l’une des trois seules équipes à avoir remporté 60% ou plus de leurs matchs dans les stades adverses. La saison dernière, ils ont compilé un dossier sur la route de 34-47, bon pour le 20e meilleur au baseball. En fait, regardez encore plus loin en arrière et vous remarquerez que c’est le meilleur pourcentage de victoires sur la route qu’ils ont eu en 91 matchs dans l’histoire de la franchise. Cette équipe gagne les matchs difficiles.

7. Marins de Miami (53-39 ; OL 8)

Cet espoir des séries éliminatoires représente une autre grosse surprise à la pause. Miami a poursuivi son jeu solide après la mi-course, en grande partie grâce à sa victoire dans des matchs serrés. Leur fiche de 21-6 dans les compétitions à une manche est la meilleure des majeures (c’est le seul club à avoir remporté 70% ou plus de ces matchs). La saison dernière, Miami a affiché un record épouvantable de 24-40 dans ces matchs, 28e dans les majeures. L’autre grand revirement est venu de l’attaque. L’impact de Luis Arráez se fait sentir partout, car la moyenne de .265 des Marlins est troisième dans les ligues majeures. La note de .230 de l’an dernier s’est classée 27e.

8. Astros de Houston (50-41 ; OL 6)

Les Astros ressemblent parfois à l’un des meilleurs prétendants au baseball. D’autres fois, comme le week-end dernier contre Seattle au cours duquel ils ont marqué les six points en quatre matchs, ce n’est vraiment pas le cas. Houston pense avoir une chance de lancer en octobre, malgré sa rotation exceptionnelle. Les partants ont lancé le troisième plus grand nombre de manches (510,2) au baseball et sont à égalité pour la quatrième MPM la plus basse (3,74). Ace Framber Valdez mène les majors avec une MPM de 2,51.

9. Rangers du Texas (52-39 ; OL 4)

Les Rangers ont connu une belle saison de rebond et sont à nouveau un mastodonte offensif, menant le baseball en points par match (5,84), coups sûrs (877), coups sûrs supplémentaires (338), points produits (509), moyenne au bâton (. 274) et OBP (.341). Ils ont également marqué 10 points ou plus à 19 reprises. Mais l’offensive du Texas a ralenti depuis fin juin – le club entre dans la pause après avoir perdu quatre sur cinq, six sur huit et huit sur 11 – mais se situe toujours au sommet de l’AL West par deux matchs.

dix. Blue Jays de Toronto (50-41 ; LW non classé)

La brutale AL East ne permet pas vraiment de récessions prolongées, et Toronto en a évité une en remportant cinq de ses six dernières pour rester dans le champ des séries éliminatoires. Fait intéressant, les Blue Jays mènent la ligue avec un différentiel de points de -+35 dans les trois dernières manches des matchs (aucune autre équipe n’est supérieure à +20). Cela revient en grande partie au lanceur, car l’ERA des partants se classe neuvième (3,85) et les releveurs cinquième (3,63).

