MLB Power Rankings : comment se situent les 12 équipes des séries éliminatoires ?

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Nous sommes enfin là. Après une longue saison, le terrain des séries éliminatoires est prêt et la course aux World Series commence mardi.

Les meilleures équipes de baseball (jusqu’à présent) sont évidentes, mais il n’y a pas grand-chose qui sépare certains des vainqueurs de division et des qualifiés pour les wild card.

Voici mon vote final, avec quelques faits intéressants sur chaque club.

1. Braves d’Atlanta (104-58 ; dernière semaine 1)

Les Braves ont dominé toute l’année et n’ont pas manqué de records. Ils ont été la première attaque de l’histoire de la MLB à frapper .500 en équipe pendant une saison entière. Ils ont égalisé les Twins du Minnesota 2019 pour le plus grand nombre de circuits (307). Oh, et Ronald Acuna Jr. est devenu le premier joueur à frapper 40 circuits tout en volant 70 buts (ou 60 buts ou 50 buts) au cours de la même saison. Qu’est-ce que cette équipe n’a pas fait ?

2. Orioles de Baltimore (101-61 ; LD 2)

Baltimore a connu une saison énorme et ce total de victoires saute aux yeux. Les 101 victoires représentent le plus grand nombre de victoires de la franchise depuis 1979. Les Orioles ont remporté 102 matchs cette année-là et se sont qualifiés pour les World Series (où ils ont perdu contre les Pirates de Pittsburgh en sept matchs). Ils espèrent un cheminement similaire avec un résultat différent. Tout semble possible pour la meilleure équipe de la Ligue américaine qui entre en séries éliminatoires.

3. Dodgers de Los Angeles (100-62 ; LD 3)

Les Dodgers ont remporté 100 matchs pour la quatrième saison consécutive (non-COVID). Leurs 466 victoires depuis 2019 mènent facilement la MLB et sont 39 de plus que les Astros, deuxièmes. Mais leur équipe de lanceurs disparates les rend plus vulnérables en octobre que d’habitude.

4. Phillies de Philadelphie (90-72 ; LD 5)

Les Phillies ont suivi la surprise de la Série mondiale de l’année dernière en remportant 90 matchs pour la première fois depuis 2011. Ces séries éliminatoires, ils devront compter sur leur puissance (ils ont terminé à égalité au quatrième rang des tournois majeurs pour les coups sûrs extra-base avec 540) pour revenez à la Classique d’automne et devenez la première équipe de la Ligue nationale depuis les Dodgers 2017-2018 à remporter des fanions consécutifs.

5. Astros de Houston (90-72 ; LW NR)

Les Astros ont atteint l’ALCS pendant six saisons consécutives. Cependant, l’objectif ultime est de répéter en tant que champion du monde. Cela n’a pas été fait depuis les Yankees de 1998 à 2000. Alors que Houston assure l’avantage du terrain pour l’ALDS, le club devra mieux performer au Minute Maid Park. Sa fiche de 39-42 à domicile cette saison est de loin la pire de toutes les équipes en séries éliminatoires.

6. Rayons de Tampa Bay (99-63 ; LD 4)

Les Rays jouent au baseball en séries éliminatoires pour la cinquième année consécutive malgré leur 27e place en termes de masse salariale. Leurs 99 victoires en 2023 sont les deuxièmes de l’histoire de la franchise. Tampa Bay est probablement l’équipe la plus équilibrée de la ligue, comme le suggère son différentiel de points de +195. Mais son attaque est meilleure que les offres précédentes, franchissant la barre des 800 points seulement pour la deuxième fois depuis 2011.

7. Jumeaux du Minnesota (87-75; LD 9)

Les Twins pourront-ils arrêter leur séquence douteuse ? Ils n’ont pas gagné les séries éliminatoires jeu depuis 2004. Leur approche collective au marbre incarne cette existence en plein essor ou en récession. Le Minnesota a réussi 233 circuits, à égalité au quatrième rang des majors. Le club a également retiré 1 654 fois, soit 51 de plus que toute autre équipe.

8. Brasseurs de Milwaukee (92-70 ; LD 7)

Les Brewers sont devenus un concurrent permanent, obtenant leur cinquième candidature en séries éliminatoires en six ans. Bien que leurs lancers les aient amenés à ce point, leur modeste attaque fait une chose particulièrement bien. Milwaukee atteint 0,270 avec des coureurs en position de but, à égalité au septième rang des majors.

9. Rangers du Texas (90-72; AG 6)

Le Texas a dilapidé l’AL West ce week-end mais est de retour en séries éliminatoires pour la première fois en sept ans. Seules six équipes n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires au moins une fois au cours de cette séquence. Si le Texas veut s’enfuir, ce sont ses chauves-souris qui l’alimenteront probablement. Les 577 coups sûrs supplémentaires des Rangers se classent au deuxième rang du baseball.

dix. Blue Jays de Toronto (89-73; AG 8)

Les Blue Jays atteignant les séries éliminatoires ne sont pas une surprise. Comment ils sont arrivés ici. Toronto était l’une des deux seules équipes des séries éliminatoires (Milwaukee) à terminer dans le top huit de l’ERA partant et releveur. C’est une formule qui pourrait bien jouer en octobre.

11. Marlins de Miami (84-77 LW NR)

Les Marlins ont participé aux séries éliminatoires au cours de seulement deux autres saisons complètes au cours de leurs 31 ans d’histoire. Ils ont remporté les World Series à deux reprises. Une des clés de la participation aux séries éliminatoires de cette année est leur meilleur bilan de 33-13 en MLB lors de matchs d’un point. Ce pourcentage de victoires de 0,717 était le meilleur d’une équipe de NL depuis le 1909 Pirates.

12. Diamondbacks de l’Arizona (84-78 AG 10)

Une autre sécheresse est terminée. Les D-Backs sont enfin de retour en séries éliminatoires après avoir raté le bal au cours des cinq dernières années. La question est maintenant : peuvent-ils avancer ? La seule fois où ils l’ont fait depuis 2007, c’est lorsqu’ils ont remporté une série de jokers en un match en 2017.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte de l’émission «Chauves-souris flippin» Podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère Justin à Détroit en tant que choix de 14e ronde des Tigres en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigres. organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander.