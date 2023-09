MLB Playoff Watch : classement des compositions de chaque concurrent

À l’aube de la dernière semaine de la saison régulière, certaines des principales offensives du baseball se battent pour leur vie en séries éliminatoires. D’autres cherchent encore à retrouver la santé ou à retrouver leur forme optimale.

À une semaine de la fin, nous ne pouvons pas dire comment tout cela va se passer – mais nous pouvons prédire quels prétendants offriront les formations les plus redoutables et les plus redoutables s’ils atteignent les séries éliminatoires.

(Remarque : seules les équipes à moins de trois matchs d’une place en séries éliminatoires entrant dans la dernière semaine de la saison régulière ont été prises en compte pour le classement de cette semaine.)

RETOUR DU PACK

T-14) Brasseurs de Milwaukee (88-68, 1er dans NL Central)

T-14) Marlins de Miami (81-75, 1,0 match retour de la wild card NL)

Ces deux équipes ont fait de grands progrès en attaque ces derniers temps, une tendance particulièrement importante pour une équipe des Marlins qui manque certains de ses meilleurs bras. Pour les Brewers, William Contreras et Mark Canha ont été des ajouts extrêmement productifs cette année. Mais le plafond de leur attaque dépendra de Christian Yelich, qui a connu une année de rebond, et de Willy Adames, qui n’en a pas connu. Il reste à voir si la récente tendance haussière – ou le .705 OPS sur l’année – se poursuivra en séries éliminatoires.

Les Marlins ont le septième meilleur OPS du baseball ce mois-ci – mais la 19e meilleure note au total cette saison. Le retour de Jorge Soler ajoute une touche pop nécessaire à cette formation, qui dépend en grande partie de la production de Luis Arráez et de l’ajout exceptionnel de Jake Burger, qui jouaient tous deux certains de leurs meilleurs baseball avant de se faire embêter dimanche. Ils ont besoin d’eux tous les deux en bonne santé et d’un coup de pouce de Jazz Chisholm Jr., qui atteint la moyenne de la ligue cette année, pour réussir.

13) Mariners de Seattle (84-71, 0,5 match derrière la wild card AL)

L’explosion offensive de Julio Rodríguez suffira-t-elle à amener cette équipe jusqu’en octobre ? Après leur formidable parcours en seconde période, les Mariners ont du mal à marquer à nouveau en septembre. Cal Raleigh et Teoscar Hernández peuvent fournir un peu de pop, mais JP Crawford reste leur deuxième frappeur le plus productif.

Les Rangers remporteront l’AL West, tandis que les Mariners et les Astros se battent pour une place en séries éliminatoires

12) Diamondbacks de l’Arizona (82-73, wild card NL n°2)

Corbin Carroll, Ketel Marte et Christian Walker donnent à ce groupe un bien meilleur trio que la plupart des équipes en queue de liste. Carroll est bien sûr la probable recrue de l’année en NL, l’un des 10 joueurs les plus précieux cette saison selon la version de FanGraphs des victoires au-dessus du remplacement. Walker a connu une deuxième saison consécutive de 30 circuits, même s’il a connu des difficultés ces derniers temps. La performance des pièces offensives complémentaires – des gars comme Tommy Pham, Gabriel Moreno et Lourdes Gurriel – pourrait déterminer le sort de l’Arizona en octobre.

GRAND CENTRAL

11) Rouges de Cincinnati (80-77, 2,5 matchs derrière la wild card de la NL)

Il s’agit d’une équipe qui dépend de son attaque et de ses jeunes talents pour atteindre les séries éliminatoires – et cette attaque a un OPS de 0,715 en seconde période, qui se classe au 20e rang des majors. L’éblouissante Elly De La Cruz n’a plus la même apparence en septembre, mais les recrues Spencer Steer et Christian Encarnacion-Strand font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir Cincinnati dans la course. Le retour de Matt McLain cette semaine pourrait fournir une autre étincelle.

dix) Jumeaux du Minnesota (83-73, décroché AL Central)

9) Cubs de Chicago (82-74, wild card NL n°3)

Ces deux équipes ont eu une attaque qui s’est classée dans la moitié inférieure du baseball au cours de la première moitié de la saison – et une attaque parmi les six premières depuis.

Chacun possède une pléthore de joueurs atteignant au moins légèrement au-dessus de la moyenne de la ligue cette année. Après une première mi-temps exceptionnellement décevante pour une attaque des Twins qui devrait faire bien plus, ils ont changé la donne depuis la pause en tant que l’une des cinq équipes avec un OPS supérieur à .800 – un exploit incroyable compte tenu des difficultés et des problèmes de santé de Carlos Correa et Byron Buxton. Malheureusement, Royce Lewis, qui a mené cette charge, est désormais absent avec une autre blessure. Leur potentiel offensif dépend de leur santé.

La formidable campagne de retour de Cody Bellinger, qui mérite toutes les distinctions, aurait pu faire passer une saison phénoménale de Seiya Suzuki sous le radar. La récente production de Suzuki a été cruciale alors que les Cubs tentent de conserver une place de joker. Il y a beaucoup de pop dans ce champ extérieur entre ces deux-là et Ian Happ, dont chacun a un OPS supérieur à 0,800 ce mois-ci. Pourtant, ils doivent inciter Bellinger à brandir à nouveau une batte chaude en octobre après une récente glissade.

Faits saillants de la victoire 4-3 des Cubs contre les Rocheuses

L’EST, ET PAS LE MOINS

8) Blue Jays de Toronto (87-69, wild card AL n°2)

7) Rayons de Tampa Bay (95-62, wild card AL n°1)

6) Orioles de Baltimore (97-59, 1er dans AL Est)

La plupart se seraient attendus à ce que ce groupe soit inversé au début de la saison.

Le talent de l’offensive des Blue Jays est indéniable, tout comme la production décevante. Ce groupe n’a tout simplement pas atteint le niveau attendu par tout le monde. George Springer est au milieu de sa pire saison offensive. Vladimir Guerrero Jr., malgré 150 matchs disputés, se classe 37e dans les tournois majeurs pour les circuits. Bo Bichette et Matt Chapman frappent tous deux sous la moyenne de la ligue au cours de la seconde moitié de la saison. Une équipe comprenant ces gars-là ne devrait probablement pas avoir le même OPS que les Angels. Sur une note encourageante, Guerrero, Springer et Bichette ont tous réussi un circuit dimanche. Peut-être que la percée aura lieu en octobre – s’ils tiennent le coup.

Les choses se sont bien mieux passées à Tampa Bay et à Baltimore cette année, même si les Rays n’ont pas été en mesure de reproduire leur production sensationnelle du premier semestre sans le All-Star Wander Franco. Aujourd’hui, ils continuent d’absorber les pertes. Brandon Lowe est probablement absent pour l’année. Jose Siri et Luke Raley sont discutables pour les séries éliminatoires. Encore plus effrayant, les All-Stars Randy Arozarena et Yandy Díaz ont tous deux quitté les matchs ce week-end, même si aucun des deux ne semble susceptible d’être une défaite à long terme. Isaac Paredes, Josh Lowe et Harold Ramirez ont tous été des joueurs productifs cette année, mais les Rays doivent être en bonne santé.

Au contraire, Baltimore a tous ses maîtres. Gunnar Henderson est le favori de la recrue de l’année. Adley Rutschman a le pourcentage de base le plus élevé parmi tous les receveurs qualifiés et atteint plus de 0,500 en septembre. Ryan O’Hearn l’est aussi. Dans un champ extérieur profond, Austin Hays est un All-Star, Anthony Santander a lancé 27 circuits et Aaron Hicks a été un formidable ajout. Ryan Mountcastle, qui a mené l’équipe avec un OPS de .900 en seconde période, devrait être de retour bientôt. Les Orioles doivent faire démarrer Cedric Mullins, mais il y a suffisamment de profondeur ici pour empêcher les célébrations des arroseurs de s’éterniser.

Adley Rutschman des Orioles et JD Martinez des Dodgers mènent l’équipe de la semaine

CHAMPIONS EN RÉGION

5) Phillies de Philadelphie (87-69, wild card NL n°1)

4) Astros de Houston (85-71, wild card AL n°3)

Étonnamment, aucun des adversaires des World Series de l’année dernière ne s’est vanté d’une attaque parmi les 10 premiers au cours de la première moitié de la saison. Cela a radicalement changé depuis.

Pour les Phillies, il y a eu de longues périodes au cours desquelles Brandon Marsh, Bryson Stott et Alec Bohm transportaient un groupe intermédiaire. Les choses ont changé à mesure que Bryce Harper est devenu en meilleure santé, Kyle Schwarber a commencé à se lancer et Trea Turner a commencé à grésiller. Les Braves sont la seule équipe avec plus de circuits que les Phillies depuis la pause, et maintenant Harper et Nick Castellanos balancent des battes chaudes au bon moment. Philadelphie devra espérer que la dernière semaine pour Turner n’a été qu’un incident au cours de deux derniers mois autrement explosifs, mais ce groupe apporte de sérieux avantages.

Il en va de même pour les Astros, qui ont rendu leur maigre .723 OPS au cours de la première moitié de la saison – qui s’est classée 17e au baseball – si inquiétant. Jeremy Peña n’a pas pu s’appuyer sur ses performances en séries éliminatoires ; José Abreu n’a pas trouvé sa force ; José Altuve, Michael Brantley, Yordan Álvarez n’ont pas pu rester en bonne santé ; Alex Bregman n’a pas pu retrouver sa forme. Quelques mois plus tard, Altuve et Álvarez ont contribué à rétablir l’ordre dans une attaque plus saine qui a été la plus puissante de la Ligue américaine depuis la pause des All-Star ; étonnamment, compte tenu en particulier de l’état de santé des Astros, cela pourrait ne pas suffire.

FRAPPEZ OU RENTEZ À LA MAISON

3) Rangers du Texas (87-68, 1er dans AL Ouest)

2) Dodgers de Los Angeles (95-59, a remporté NL West)

Avec toute l’attention portée à leur nouvelle rotation au début de l’année, c’est l’offensive des Rangers qui les guide vers ce qui pourrait être leur première participation aux séries éliminatoires depuis 2016. Mené par Corey Seager, qui terminera probablement deuxième des majors avec un OPS nord de 1.000 sur l’année, ils vont terminer la saison comme la meilleure attaque de la Ligue américaine. Adolis García mène l’équipe pour les circuits et les points produits. Le leader des hits, Marcus Semien, a joué à chaque match et n’a pas ralenti d’un seul coup. Les All-Stars Josh Jung et Jonah Heim sont en bonne santé et frappent à nouveau. Mitch Garver et Leody Taveras ont tous deux apporté des contributions vitales en septembre. Maintenant, Evan Carter démontre pourquoi il est le meilleur espoir des Rangers. Ils n’ont peut-être pas la reconnaissance de nom des autres clubs de l’AL, mais les négligez à vos risques et périls.

Contrairement à la plupart des années, l’offensive des Dodgers devra également ouvrir la voie à leur équipe en manque de lanceurs jusqu’en octobre. Avoir sans doute le meilleur duo 1-2 jamais réuni au sommet d’une formation aidera. Mookie Betts est le premier frappeur de tête à réaliser 105 points en une saison et est à un circuit d’égaler le record d’Alfonso Soriano en une seule saison pour les circuits pour commencer un match (13). Freddie Freeman connaît sa première saison en carrière 20/20, sa première saison en carrière avec 200 coups sûrs et mène les majors en double… par 15. Ce duo guidera l’offensive, mais Max Muncy, Will Smith et JD Martinez fournissent beaucoup de pop derrière eux. . De plus, il y a suffisamment de talent dans le champ extérieur pour trouver une autre étincelle en séries éliminatoires dans un groupe qui comprend la recrue vedette James Outman et le vétéran renaissant Jason Heyward.

Faits saillants de la victoire 9-8 des Rangers contre les Mariners

JUSTE PÊCHE

1) Braves d’Atlanta (100-56, décroché NL Est)

Comme s’il y avait un autre choix. Nommez une statistique offensive, et les Braves mèneront probablement. Ils sont au sommet dans toutes les catégories de lignes obliques. Ils ont marqué plus de points que n’importe quelle équipe. Ils ont le plus grand nombre de circuits au baseball… avec 59. Ils sont en passe de devenir la première équipe depuis l’intégration du baseball à terminer une saison avec un pourcentage de frappes de 0,500 ou mieux. Ce n’est pas eux qui ont volé le plus de bases… mais ils emploient le joueur qui l’a fait. Ronald Acuña Jr. est à deux interceptions d’une saison 40/70 inouïe dans ce qui sera probablement une année MVP. Matt Olson a le plus de circuits et de points produits dans le match. Les Braves ont cinq joueurs différents qui ont réussi 30 circuits et sept qui en ont réussi 20. Ils ont six partants différents avec un OPS supérieur à 0,800. Il s’agit sans aucun doute de la composition la plus formidable et la plus parfaite du jeu. Et après quelques succès importants dans la rotation, les prouesses offensives d’Atlanta deviennent d’autant plus vitales.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .