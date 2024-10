MLB News : Décès du quadruple All-Star Bud Daley, champion des Yankees World Series

Bud Daley, dont l’apparition en relève lors du cinquième match des World Series de 1961 a propulsé les Yankees de New York vers une victoire décisive contre les Reds de Cincinnati, est décédé mardi, ont annoncé les Yankees. Il avait 92 ans.

Au cours d’une carrière de 10 ans dans les ligues majeures, Daley a joué pour les Indians de Cleveland, les Kansas City Athletics et les Yankees. Il a lancé pour deux équipes Yankee gagnantes des World Series, en 1961 et 1962, et a été All-Star pour Kansas City en 1959 et 1960 – une période pendant laquelle les ligues américaine et nationale organisaient deux matchs des étoiles chaque année.

L’heure la plus belle de Daley a eu lieu le 9 octobre 1961. Ayant besoin d’une victoire pour décrocher un championnat, Ralph Terry a débuté pour les Yankees et a accordé trois points et six coups sûrs en 2,1 manches contre les Reds de Cincinnati. Daley a pris le relais en troisième manche à Crosley Field et, remarquablement, a terminé le match lui-même.

Grâce aux 6,2 manches de Daley au cours desquelles il n’a accordé que deux points (aucun mérité), les Yankees ont battu les Reds 13-5.

Le nouveau lanceur des Yankee Bud Daley montre son appréciation pour l’alignement qui lui a valu une victoire de 13-4 sur les Sénateurs de Washington, New York, New York, le 3 juillet 1961. De gauche à droite, Bill Skowron, Roger Maris, Daley, Elston Howard et Mickey Manteau. Skowron, Howard et Mantle ont chacun réussi un circuit dans le match, Maris en ayant réussi deux. Daley est décédé cette semaine à 92 ans.

Daley est revenu l’année suivante et a fait 43 apparitions pour les Yankees. Dans les World Series, il a fait une apparition en relève contre les Giants de San Francisco et n’a pas accordé de point lors du deuxième match à Candlestick Park.

Daley a obtenu une fiche de 60-64 avec une MPM de 4,03 en 248 matchs en carrière (116 départs) de 1955 à 1964.

Originaire d’Orange, en Californie, Daley était élevé dans une zone rurale près de San Diego. Il n’a jamais joué dans un match de baseball organisé jusqu’à son arrivée au lycée Woodrow Wilson à Long Beach, mais dès sa dernière année, il se distinguait dans le champ extérieur (moyenne au bâton de 0,450) et sur le monticule du lanceur (11-1 gagné-perdu). enregistrer).

Repéré par 14 des 16 équipes des ligues majeures. Daley a choisi de signer avec les Indians de Cleveland parce que le lanceur des Indians Bob Lemon, futur membre du Temple de la renommée, également diplômé de Wilson High.

Daley a passé une partie de cinq saisons dans les ligues mineures (1951-55) avant d’atteindre les ligues majeures avec Cleveland en septembre 1955. Il a partagé les deux saisons suivantes entre Cleveland et leur filiale Triple-A d’Indianapolis.

En 1958, les Indiens ont échangé Daley et les voltigeurs Dick Williams et Gene Woodling aux Orioles de Baltimore contre Larry Doby et Don Ferrarese. Mais Daley n’a fait qu’une seule apparition à l’entraînement de printemps pour les O’s avant d’être échangé deux semaines plus tard à Kansas City contre le lanceur droitier Arnie Portocarrero.

Daley irait 39-39 avec une MPM de 3,93 à Kansas City. Il a fait partie des deux équipes AL All-Star en 1959 (avec une fiche de 16-13) et en 1960 (16-16), avant d’être échangé à New York en juin 1961 contre Art Ditmar et Deron Johnson.

Daley je dirai plus tard il a appris qu’il avait été échangé lorsqu’un coéquipier a accidentellement écouté un appel téléphonique entre le propriétaire de A, Charlie Finley, et le directeur général des Yankees, Roy Hamey, qui orchestrait l’accord.

Daley a déménagé au Wyoming en 1975. Il est survécu par son épouse, Dorothy, quatre enfants, huit petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants.

