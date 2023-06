MLB London Series : images et sons des Cubs-Cardinals

La MLB London Series est de retour, alors que les Chicago Cubs et les St. Louis Cardinals s’affrontent de l’autre côté de l’étang sur FOX Sports !

Les joueurs, les anciennes légendes, les entraîneurs et les fans des deux côtés de la rivalité classique de la Ligue nationale profitent des images et des sons que la capitale britannique a à offrir – tout comme le seul et unique Derek Jeter, alors que « The Captain » fait ses débuts en tant qu’analyste MLB sur FOX.

Derek Jeter et l’équipe ‘MLB on FOX’ font le tour des monuments de Londres

[EXCLUSIVE: How Derek Jeter is preparing for broadcast career, plus his thoughts on the Yankees]

Voici un aperçu de la scène à Londres alors que les Cubs et les Cardinals se préparent à s’affronter à 13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.

Les louveteaux, les cardinaux admirent la vue !

West Hamhôte du stade de Londres

la Grande-Bretagne 2023 Classique mondiale de baseball l’équipe vit !

Des visages familiers des deux côtés !

Incroyable participation des fans !

Enfin et surtout: Grand Papi rencontre Big Ben !