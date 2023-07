MLB Draft 2023: Six plus gros points à retenir du jour 1

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

SEATTLE – Les 70 premiers choix du repêchage MLB 2023 sont dans les livres, avec l’infusion annuelle de talents amateurs de la ligue dans les rangs affiliés commençant au Lumen Field à Seattle en face de T-Mobile Park. La préparation du repêchage a été très amusante au cours des derniers mois, mais vous ne savez jamais ce qui va réellement se passer une fois que les choix commenceront à arriver.

Voici mes six plus gros plats à emporter du jour 1.

1. Les cinq premiers choix étaient exactement comme prévu… en quelque sorte

Trente-six ans après avoir été sélectionné au premier rang du repêchage de la MLB en 1987, le Temple de la renommée et icône locale Ken Griffey Jr. est monté sur le podium sous les applaudissements rauques de la foule de Seattle pour annoncer le Pirates de Pittsburgh ‘ avec le premier choix en 2023.

Pendant des mois, il était devenu clair qu’un niveau d’élite de cinq joueurs se démarquait du reste de la classe: le lanceur droitier du LSU Paul Skenes, le voltigeur du LSU Dylan Crews, le voltigeur de la Floride Wyatt Langford et deux voltigeurs du secondaire à Max Clark de Indiana et Walker Jenkins de Caroline du Nord. Ce qui n’était pas clair, c’était la séquence exacte de sélection de ces cinq joueurs, mais il semblait que les trois collégiens avaient émergé les trois premiers noms les plus probables du tableau dans un certain ordre.

En fin de compte, Skenes a remporté la journée en tant que meilleure perspective de lanceur de mémoire récente et un talent trop écrasant pour que Pittsburgh le laisse passer, quel que soit le risque inhérent à n’importe quel bras. Le Ressortissants de Washington a heureusement ramassé des équipages au n ° 2, ce qui en fait un cas inhabituel dans l’histoire du repêchage où obtenir un joueur au deuxième rang au classement général ressemblait presque à un vol. Tigres de Geaux.

C’est alors que les choses sont devenues bizarres.

Des hypothèses fortes au sein de l’industrie concernant la Tigres de Détroit La préférence pour une batte d’université s’est avérée fausse, car ils ont opté pour Clark plutôt que pour Langford. Il est probable que les Tigers aient économisé plus d’argent de pool de bonus avec Clark qu’ils n’en auraient avec Langford, mais c’était toujours une décision potentiellement audacieuse de rouler avec la batte de préparation sur un joueur de Langford qui écrasait des circuits à couper le souffle dans les College World Series juste il y a quelques semaines.

Nous pensions tous que Rangers du Texas choisirait entre Clark et Jenkins, mais à la place, ils se sont retrouvés avec la sélection facile de Langford au n ° 4. Des rumeurs concernant le Jumeaux du Minnesota L’intérêt potentiel de cibler un joueur universitaire au premier tour s’est également avéré faux, car ils ont décidé de rester simple et de rouler avec Jenkins pour compléter le top cinq. Je pense que c’était le bon choix, surtout compte tenu de leur chance d’avoir même choisi ce niveau après avoir eu la meilleure chance dans la loterie inaugurale du repêchage de n’importe quelle équipe, passant au n ° 5 malgré la 13e meilleure cote pour obtenir un premier choix .

Dans l’ensemble, c’était exactement ce à quoi nous nous attendions tous depuis des mois et, à certains égards, pas tout à fait ce à quoi nous étions préparés. Telle est la beauté et le chaos du repêchage de baseball.

[RELATED: MLB Draft 2023: What to know about every first-round pick]

2. Le géants eu le brouillon le plus intéressant de la nuit

L’année dernière, les Giants ont sélectionné Reggie Crawford de l’Université du Connecticut et l’ont annoncé comme un joueur à double sens, mettant immédiatement sa carrière sous un projecteur unique alors que la rare perspective a eu l’opportunité de frapper et de lancer dans les rangs professionnels. Effectivement, c’est San Francisco qui a de nouveau sauté le pas cette année pour le meilleur talent bidirectionnel du repêchage à Bryce Eldridge, un phénomène de préparation de 6 pieds 7 pouces de Virginie avec une puissance brute tonitruante et des ingrédients alléchants sur le monticule.

Le développement d’Eldridge sera encore plus fascinant à surveiller alors qu’il entre dans le ballon professionnel directement depuis les rangs du lycée, contrairement à Crawford qui avait démontré ses capacités des deux côtés du ballon au niveau Division-I pendant plusieurs années.

Pour le dire simplement, cela ne ressemble pas à une coïncidence. N’importe quelle équipe ferait maintenant laissez Shohei Ohtani jouer dans les deux sens pour eux parce qu’il est un produit d’excellence connu au plus haut niveau; Je ne crois pas que les 30 équipes aient la patience de développer des stars à double sens des rangs amateurs jusqu’à l’échelle exténuante des ligues mineures. Ces deux choix suffisent à eux seuls à prouver que les Giants sont une équipe plus que disposée à tenter le coup, ce qui est très cool.

Eldridge offre suffisamment d’intrigues par lui-même au sommet de n’importe quelle classe de repêchage, mais les deux sélections suivantes des Giants aux n ° 52 et 69 ont encore souligné ce que j’ai trouvé être la récolte de choix la plus intéressante de n’importe quelle équipe le jour 1. Walker Martin, un arrêt-court du lycée du Colorado, aurait été en jeu pour les Giants avec leur premier choix au n ° 16, mais a plutôt chuté jusqu’à leur sélection de deuxième tour. Il n’est pas tout à fait rare de voir des joueurs du secondaire suivre d’étranges séquences le premier jour du repêchage, mais Martin tombe ce loin m’a fait penser qu’il devait y avoir quelque chose de plus dans l’histoire, que ce soit lié à la médecine ou simplement que son âge – il a eu 19 ans en février – a effrayé beaucoup plus d’équipes que prévu.

Enfin, les Giants ont terminé leur soirée avec le gaucher Joe Whitman, dont le stock de repêchage avait apparemment augmenté ces dernières semaines comme peut-être le meilleur gaucher universitaire disponible. Il a fini par être le troisième du tableau derrière Sean Sullivan de Wake Forest et Caden Grice de Clemson, mais je ne serais pas surpris si nous avancions rapidement d’un an et que ce choix était un vol – tout comme Martin. Beau travail, les géants.

3. Le marlins eu mon brouillon préféré de la nuit

J’ai constamment réfléchi tout au long du printemps et du processus de simulation de projet si Miami utiliserait le 10e choix global sur un frappeur pour ajouter un avantage offensif indispensable à son système agricole, ou si l’organisation doublerait sur ce qu’il est déjà bon à et prendre un autre lanceur pour devenir un bras d’impact de la grande ligue. Eh bien, les Marlins ont répondu à cette question avec audace avec leurs deux premières sélections, décrochant sans doute les deux meilleurs lanceurs du secondaire de tout le repêchage, avec le droitier Noble Meyer au n ° 10 suivi du gaucher Thomas White au n ° 35. sont toujours terriblement risqués, mais vous ne me surprendrez certainement pas à parier contre les Fightin ‘Fish pour tirer le meilleur parti de ces deux jeunes s’ils peuvent rester en bonne santé. C’est un duo dynamite de bras d’adolescents à ajouter à un système qui vient de nous présenter une superstar de 20 ans à Eury Pérez.

Mais ce qui a fait du repêchage de Miami mon préféré de la soirée a été d’équilibrer ces deux meilleures sélections avec le voltigeur Ole Miss Kemp Alderman au n ° 47. Alderman était l’un de mes frappeurs universitaires préférés disponibles, un thumper absolu avec une puissance brute scandaleuse qui fait partie de le meilleur de toute la classe. Toujours âgé de seulement 20 ans jusqu’en août, il est également jeune pour la classe et a joué dans le gant qu’est la SEC pendant plusieurs saisons. J’étais convaincu qu’il serait un choix de grande valeur pour une équipe chanceuse vers la fin du jour 1, mais c’était très cool de le voir compléter une paire de lanceurs de préparation dans la classe des Marlins.

Pour mémoire: Arizona, Milwaukee et Tampa Bay étaient trois autres classes de repêchage qui se sont démarquées jusqu’à présent parmi les équipes qui ne sélectionnaient pas au sommet, mais il y a beaucoup plus de choix à faire au cours des prochains jours. Les autres équipes ont largement le temps d’impressionner !

4. Brandon Sproat était le choix le plus drôle de la soirée

Cela n’a rien à voir avec la qualité de Sproat en tant que lanceur. Le droitier de l’Université de Floride est l’un des lanceurs les plus durs du repêchage et a fait preuve d’éclat lors de la conférence la plus difficile du baseball universitaire au cours de plusieurs saisons. Mais pour les Mets – l’équipe qui n’a pas réussi à signer Sproat il y a un an après l’avoir pris 90e au général – pour le rappeler cette fois-ci et lui dire, hé, essayons à nouveau au n ° 56? C’est juste hilarant.

Je suis plus que curieux de savoir ce que le bonus de signature de Sproat finit par être, surtout si l’on considère la première sélection des Mets de la nuit, l’arrêt-court du lycée très vanté Colin Houck au n ° 32, pourrait coûter beaucoup plus que la fente d’environ 2,6 millions de dollars associée à ce choix. Combien doivent-ils vraiment encore donner à Sproat à partir d’un pool de bonus global de 8,4 millions de dollars qui est déjà l’un des plus petits du repêchage? La saga s’améliore : Sproat a Scott Boras comme conseiller. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais il offre généralement à ses clients une bonne partie de la monnaie.

5. Le Dodgers préparent quelque chose, mais il est difficile d’en douter

La séquence du premier tour a réservé quelques surprises, mais les Dodgers nous ont offert notre premier véritable coup de foudre de la soirée avec la sélection de Kendall George au n ° 36. George est un voltigeur du lycée du Texas qui a des arguments pour être le coureur le plus rapide. dans toute la classe. Son ensemble de compétences offensives intéressantes présente également un solide talent de batte à balle mais une puissance brute exceptionnellement faible à proprement parler. Cela ne semble pas être le genre de joueur que les Dodgers cibleraient normalement, et cela rend le choix d’autant plus intrigant – en plus du fait que la plupart des acteurs de l’industrie considéraient George comme un talent tardif au deuxième ou au troisième tour.

Cela me fait penser qu’ils ont obtenu George dans un accord confortablement sous-slot, seulement ils ont suivi cette sélection avec une batte d’université à Jake Gelof au n ° 60, ce qui est à peu près là où il était censé aller et précipite ainsi probablement un bonus en ligne avec la recommandation d’emplacement. Pour citer Brian Windhorst : Que se passe-t-il à Los Angeles ? Ont-ils quelque chose dans leurs manches pour le choix n ° 95 avec un lycéen sur-slot auquel nous ne nous attendrions jamais à tomber aussi loin? Nous verrons!

6. Qu’est-il arrivé à Jack Hurley ?

En parlant des Dodgers, un joueur qui, à mon avis, leur conviendrait parfaitement avec leur premier choix était le voltigeur de Virginia Tech, Jack Hurley. Il a été l’un des frappeurs les plus productifs de l’ACC au cours des deux dernières saisons et semblait être un verrou pour aller quelque part dans la fourchette 20-40. Au lieu de cela, il reste non sélectionné avant le jour 2.

Il n’est pas inhabituel de voir des lycéens très bien classés chuter en raison de la signature de demandes de bonus liées à des engagements universitaires et ainsi de suite – nous verrons si cela devient plus courant à l’ère NIL – mais le nom de Hurley toujours au conseil d’administration semble particulièrement étrange avec lui étant une chauve-souris universitaire assez éprouvée. Je m’attendrais toujours à ce qu’il soit l’un des premiers gars à entendre son nom appelé le jour 2, et cette équipe pourrait se retrouver avec tout un joueur pour un troisième tour. Restez à l’écoute.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .

(édité)

Tendance MLB

Les anges devraient envisager d’échanger Shohei Ohtani si la chute continue, déclare John Smoltz

Calendrier de la semaine des étoiles de la MLB 2023: comment regarder, chaînes, heures, dates

2023 MLB mock draft 2.0: Shakeup au sommet entre le duo LSU Paul Skenes, Dylan Crews





L’espoir des Yankees Spencer Jones n’est pas Aaron Judge, mais il est toujours spécial

Elly De La Cruz vole les 2e, 3e et domicile en 2 lancers contre les Brewers

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements





Le releveur des cardinaux Gallegos est essuyé par un arbitre après avoir utilisé un sac de colophane sur son bras gauche

Pourquoi les anges devraient échanger Shohei Ohtani à la date limite

Derby du Home Run 2023 : participants, parenthèse, comment regarder, heure de début