MLB Draft 2023 : Ce qu’il faut savoir sur chaque choix de premier tour

SEATTLE – Le repêchage de la MLB a commencé, tout comme les feux d’artifice.

Tenu à l’extérieur du centre-ville de Seattle dans le cadre des festivités All-Star de cette semaine, il y avait un buzz ininterrompu avant dimanche soir sur ce que les Pirates feraient avec le premier choix. L’histoire, en effet, s’est faite entre les deux premières sélections.

Voici ce que vous devez savoir sur les 28 choix de premier tour de 2023 alors que nous suivons chacun en temps réel.

1. Pirates de Pittsburgh — RHP Paul Skenes ; LSU

La plupart des évaluateurs s’accordent à dire que Skenes est la meilleure perspective de lanceur universitaire depuis Stephen Strasburg. Après avoir passé ses deux premières saisons universitaires à l’Air Force Academy en tant que joueur à double sens, Skenes a été transféré à la puissante LSU Tigers pour sa saison de repêchage junior. À son arrivée à Baton Rouge, Skenes est devenu un lanceur à temps plein et s’est lancé dans l’une des saisons de lancer universitaire les plus dominantes depuis des années, une saison qui s’est terminée par deux départs magistraux dans les College World Series et un championnat national.

Sa vitesse a atteint les années 90 et au-delà (il a fait des sorties cette année quand il assis à 100 mph), son curseur était un raté dévastateur et il a déconcerté les gauchers avec un changement légitime. Skenes est tout ce que vous voulez chez un as : il travaille en profondeur dans les départs, a le corps et le cadre pour lancer 200 manches par saison et est impitoyable sur le monticule. La seule chose à critiquer serait de savoir comment les caractéristiques de non-vitesse de sa balle rapide jouent au niveau des grandes ligues.

Le consensus de l’industrie au cours de la dernière demi-décennie s’est éloigné du tangage tout en haut du repêchage en raison de la volatilité et des risques de blessures associés aux lanceurs. Mais Pittsburgh a déterminé que Skenes était vraiment un talent générationnel incontournable, qui devrait être en route pour PNC Park à cette époque l’année prochaine.

2. Ressortissants de Washington — DE Dylan Crews ; LSU (n ° 1)

Talent de premier tour sorti du lycée, Crews a évité le ballon professionnel parce qu’il (1) pensait qu’il pourrait gagner plus d’argent en trois ans et (2) voulait devenir une légende du LSU. Missions accomplies. Le voltigeur a couronné une carrière inoubliable avec le Golden Spikes Award du meilleur joueur amateur du pays tout en menant les Tigers au titre national.

Au début de la saison, Crews était le favori du consensus pour être premier au classement général. Sa «chute» contre les Nats au n ° 2 a plus à voir avec la saison historique de Skenes que tout ce que Crews a fait de mal. Ses compétences de batte à balle sont terriblement bonnes, et même s’il n’a pas de jus brut de tour de lumière, les dépisteurs pensent qu’il pourrait écraser 30 circuits au niveau des grandes ligues. Il est aussi avancé qu’un frappeur comme vous le verrez au niveau universitaire, et même s’il a eu un taux de balle au sol relativement élevé cette année, les évaluateurs conviennent que Crews est suffisamment docile et talentueux pour régler ce problème dans le ballon professionnel.

Tout simplement, les Nats ont obtenu le meilleur frappeur pur du repêchage et peut-être le meilleur frappeur amateur pur des cinq dernières années. Lui et Skenes allant 1 et 2 en tant que coéquipiers est une première dans l’histoire du repêchage et illustre parfaitement la saison scandaleuse que LSU vient d’avoir.

3. Tigres de Détroit — DE Max Clark ; Franklin Community High (Franklin, IN)

La plupart des évaluateurs pensent que ce repêchage avait un top 3 consensuel: Skenes, Crews et le voltigeur du collège de Floride Wyatt Langford (qui est allé quatrième aux Rangers). Clark était un verrou relatif pour aller quatrième ou cinquième après le trio collégial, mais sa sélection par les Tigers est un zag légitime, mais en aucun cas une portée.

Alors, pourquoi Clark ?

La première chose à savoir sur le voltigeur du lycée de l’Indiana, c’est qu’il a le facteur « ça ». Clark, qui compte près de 350 000 abonnés sur Instagram et une énorme présence sur YouTube, présente tous les traits de personnalité d’une superstar du baseball moderne. Certains scouts de la vieille école ont été rebutés par son ambiance, mais il ne fait aucun doute que Clark se déplace comme un grand ligueur.

Sur le terrain, c’est un touche-à-tout, un maître de rien. La défense de Clark dans le champ central est bonne, sa sensation de frapper est bonne, son potentiel de puissance est, vous l’aurez deviné, bon. Malgré sa montagne de charisme, Clark est un véritable joueur à la somme de ses parties, semblable à l’espoir des Cubs Pete Crow-Armstrong (sans la défense d’élite).

4. Rangers du Texas — DE Wyatt Langford ; Floride

Construit plus comme un secondeur que comme un voltigeur, Langford est un spécimen physique avec une moitié inférieure empilée dont les chiffres cette année (.373/.498/.784) rivalisaient avec Crews, vainqueur des Golden Spikes. Bien qu’il n’ait disputé que quatre matchs lors de sa première année, Langford est devenu un espoir consensuel parmi les trois premiers du repêchage, qui est tombé au Texas à quatre juste parce que Detroit aimait vraiment Clark. Un certain nombre de brouillons fictifs l’ont eu à 1.

Il devra presque certainement jouer un coin de champ extérieur en tant que grand ligueur, mais la batte devrait avoir plus qu’assez de jus pour y rester (il a frappé le plus long circuit de l’histoire des College World Series il y a trois semaines). Le hack de Langford n’a pas toujours l’air le plus fluide, mais un OPS de 1,282 était suffisant pour faire croire aux dépisteurs qu’il ratissera au niveau suivant. Il pourrait avoir le plafond le plus élevé de n’importe quel joueur de position dans le repêchage.

5. Jumeaux du Minnesota — DE Walker Jenkins ; Élevée du Sud-Brunswick (Southport, Caroline du Nord)

N’importe qui avec des globes oculaires et un chronomètre a convenu que Clark et Jenkins était les deux meilleurs joueurs de préparation du repêchage. Ainsi, même si Jenkins est nettement moins « célèbre » que son homologue de l’Indiana, il est tout aussi bon. D’une ville relativement petite à l’extérieur de Wilmington dans l’est de la Caroline du Nord, Jenkins se projette comme un voltigeur de coin All-Star potentiel qui possède un doux swing gaucher avec une puissance sans effort.

Jenkins était connu des équipes depuis des années avant son été de pré-repêchage il y a un an. Un os d’hamate cassé l’a privé de l’opportunité de sauter sur Clark, mais il a cimenté son statut parmi les cinq premiers choix au cours des derniers mois avec un ressort monstre.

6. Athlétisme d’Oakland — SS Jacob Wilson; Université du Grand Canyon

7. Rouges de Cincinnati — RHP Rhett Lowder ; Université Wake Forest

8. Royals de Kansas City — C Blake Mitchell; Sinton High (Sinton, TX)

