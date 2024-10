MLB Division Series à égalité 1-1 pour la première fois

Avec une victoire sur la route pour contrer l’énorme avantage de Philadelphie sur le terrain, New York est en bonne position pour rentrer chez lui pour les matchs 3 et 4, mardi et mercredi. Si les partants gauchers Sean Manaea et José Quintana parviennent à faire le travail, ils pourraient terminer le travail à domicile lors de la première série éliminatoire entre les deux rivaux de la NL East. Sinon? Zack Wheeler se profile pour un potentiel match 5 à Philadelphie.