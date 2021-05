MLB dit que les Oakland A’s peuvent explorer de nouveaux marchés, mais où iraient-ils?

Une vue générale des Oakland Athletics jouant contre les Astros de Houston avec une foule à capacité limitée au RingCentral Coliseum le 3 avril 2021 à Oakland, en Californie. Ezra Shaw | Getty Images

Peut-être que la Major League Baseball bluffe alors qu’elle joue un jeu de dés de menteur de baseball pour aider l’Oakland Athletics à sécuriser un nouveau site de baseball. La Major League Baseball a déclaré mardi que l’Oakland Athetics pourrait explorer d’autres villes si un projet de développement du front de mer de 12 milliards de dollars, qui comprendrait un nouveau stade, n’était pas approuvé. L’équipe veut sortir du Oakland Coliseum, qui a ouvert ses portes en 1966. Pour avoir une idée de l’âge du Coliseum, les Braves d’Atlanta et les Texas Rangers ont débarqué deux nouveaux stades depuis que les A ont commencé à jouer au Coliseum en 1968. La frustration de ce jeu de dés est bien décrite dans l’article récent de Marcus Thompson dans L’athlétique. Dire au revoir aux A était le thème. C’est un peu comme la scène du deuxième film « Pirates des Caraïbes » où Davy Jones jouait aux dés de pirates menteurs avec Will Turner et son père. Le jeu est construit sur la tromperie et le bluff, mais finalement un menteur sera révélé et perdra la partie. « C’est juste un autre caillou dans un étang de confusion », a déclaré Andy Dolich, directeur sportif et ancien vice-président de A. « Chaque décennie, depuis la fin des années 1980, cela a été à un moment donné à l’étude », a ajouté l’ancien dirigeant de la MLB, Marty Conway. « Les A devraient-ils bouger? Vont-ils bouger? Quelle est la circonstance? »

Souvenez-vous des Expos de Montréal

Conway, qui a servi comme assistant spécial sous l’ancien commissaire de la MLB Peter Ueberroth, a comparé le dilemme des A aux Expos de Montréal. Première équipe canadienne de la MLB déménagé en 2004 après une bataille pour remplacer le Stade olympique vieillissant, qui a accueilli son premier match de baseball en 1977. « Il est devenu impossible d’aller de l’avant », a déclaré Conway à propos du stade olympique. Les Expos sont maintenant les Nationals de Washington et jouent dans un stade de 400 millions de dollars qui a ouvert ses portes en 2008. Les A ont les yeux rivés sur un nouveau parc à Oakland’s Terminal Charles P. Howard. Le développement comprendrait un stade de 35 000 places, des magasins, une propriété hôtelière, des unités commerciales et résidentielles. L’équipe a présenté son plan et espère l’approbation cet été. « C’est soit Howard, soit le buste d’Oakland », a déclaré le président de A Dave Kaval à un Région de NBC Sports Bay plus tôt cette semaine. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour continuer à faire avancer cela. » Mais si la ville n’approuve pas, que feront les A? D’autres villes peuvent être utilisées comme levier, mais où joueraient les A? Et les propriétaires de MLB approuveraient-ils le déménagement vers un territoire d’expansion et manqueraient-ils un Frais de 2 milliards de dollars? « Il y a encore quelques pièces à considérer au tableau », a déclaré Conway, ajoutant que la ligue devait encore résoudre les problèmes de main-d’œuvre avec les joueurs avant de s’inquiéter sérieusement des problèmes de stade. « Et si vous êtes le propriétaire, déplacer une équipe de baseball et rester propriétaire est une situation difficile », a ajouté Conway. « Ce qui fonctionne généralement, c’est que vous finissez par vendre à quelqu’un, et ils le déplacent. »

John Fisher pendant le match contre les Mariners de Seattle à l’Oakland Alameda Coliseum le 21 avril 2017 à Oakland, en Californie. Michael Zagaris | Getty Images

Où est le propriétaire?

Les A valent à peu près 1,12 milliard de dollars, selon Forbes. L’équipe est historiquement connue pour maîtriser l’utilisation de l’analyse du baseball, grâce à Billy Beane. Et maintenant, les A sont en première place dans la division Ouest de la Ligue américaine. Pourtant, le propriétaire de A, John Fisher, reste à l’écart des projecteurs. Il est le fils de Doris et Donald Fisher, les fondateurs de l’empire de vente au détail Gap Inc., et il compte sur Kaval pour lui décrocher un nouveau parc de la même manière que Kaval l’a fait en 2015 pour les San Jose Earthquakes, une franchise de la Major League Soccer. Fisher possède également. Le chiffre de 12 milliards de dollars concerne l’ensemble du projet de développement du front de mer, mais l’atterrissage d’un nouveau parc à l’emplacement du terminal coûterait 2 milliards de dollars. Les A veulent de l’argent public, cependant, et les responsables d’Oakland ne semblent pas pressés de le fournir. Certains banquiers sportifs ont le sentiment que Fisher veut rester dans la région de la baie, et s’il ne peut pas décrocher un nouveau parc, peut-être qu’il vendra l’équipe ou déménagera. Un déménagement à Sacramento pourrait fonctionner. Il y a une poussée Nashville, où l’ancienne légende de A, Dave Stewart, aide à attirer une équipe. PortlandL’intérêt de s’est calmé. Las Vegas, où résident désormais les anciens Oakland Raiders de la Ligue nationale de football, tweete sur son intérêt. La spéculation sur l’avenir du A est omniprésente. « L’une des choses les plus faciles à faire dans le sport est de dire que vous allez acheter une équipe sportive », a déclaré Dolich. « L’une des choses les plus difficiles à faire est de finir par en posséder un. Je pense que c’est juste un autre niveau de confusion qui doit rendre leurs fans fous. » Désormais professeur de commerce du sport à l’Université de Georgetown, Conway a déclaré que la décision pourrait être prise en charge en 2024, lorsque le bail du A expirera. « Il est facile de dire » laissez le bail expirer, et vous pourrez alors faire n’importe quoi « », a-t-il déclaré. « Mais ce sont des temps difficiles – ces renouvellements d’un an et de deux ans. »

Matt Chapman # 26 des Oakland Athletics frappe un simple contre les Rays de Tampa Bay en huitième manche au RingCentral Coliseum le 09 mai 2021 à Oakland, en Californie. Thearon W. Henderson | Getty Images

Trois grèves et Oakland est sorti