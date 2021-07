MLB, Candy Digital offrira une bague World Series avec Dodgers NFT

Candy Digital, propriété de la Major League Baseball et de Fanatics, publiera un autre NFT et offrira des avantages aux collectionneurs de leurres.

Les parties offriront un jeton exclusif non fongible honorant le championnat des Los Angeles Dodgers 2020 World Series. Le plus offrant reçoit un objet de collection numérique, une bague de championnat physique et une « première expérience de lancement » lors d’un prochain match à domicile des Dodgers. La vente aux enchères débutera lundi sur Candy Digital’s site Internet, et le produit net profitera à l’équipe fondation communautaire.

Dans un communiqué, le directeur des recettes de la MLB, Noah Garden, a qualifié les Dodgers NFT d' »objet de collection unique » car il s’agit de la première équipe sous licence NFT à être publiée dans le cadre de l’accord de licence de la ligue avec Candy Digital. Les parties ont conclu le partenariat en juin et, grâce à des accords de licence, la MLB perçoit une redevance sur les ventes primaires et secondaires de ses actifs.

Candy Digital générera des revenus grâce aux ventes primaires des actifs de la MLB et des frais de négociation NFT, et exécutera ses NFT de baseball sur la blockchain Ethereum. La société a commencé son partenariat avec la MLB ce mois-ci via un objet de collection numérique Lou Gehrig.