MLB bad beats : avec 4 % de chances de gagner, les Mariners marquent 7, étourdissent les Astros

Les Astros de Houston des World Series en défense naviguaient avec une avance de 3-0 avec deux retraits et personne en fin de huitième manche contre les Mariners de Seattle samedi soir.

Les Mariners ont été tenus à cinq coups sûrs au cours des 7 ⅔ premières manches et semblaient destinés à entrer tranquillement dans l’air nocturne de Seattle.

Sept coups sûrs et deux marches plus tard, Seattle – la franchise qui a « Refuser de perdre » comme cri de ralliement – ​​a mené les Astros stupéfaits après avoir marqué sept points en route vers une victoire 7-5.

Trois des coups sûrs de la manche – les deux premiers et le coup final – n’ont pas quitté le champ intérieur.

C’était la première fois que l’enclos des releveurs de Houston accordait six points dans un jeu cette saison, encore moins avec deux retraits en une manche.

C’est pourquoi les parieurs aiment le baseball : jusqu’à ce que le 27e retrait soit enregistré, vous avez une chance.

À quel point les chances étaient-elles minces?

Selon FanGraphs, les Mariners avaient 4% de chances de gagner lorsqu’ils perdaient 3-0 avec deux retraits et aucun en huitième.

Célébraient les parieurs qui ont remporté les Mariners plus un run, sur la moneyline (+100, parié 10 $ pour gagner 20 $) et plus de 8,5 runs combinés marqués sur Over/Under.

Ceux qui ont déchiré leurs billets étaient des parieurs qui étaient à quatre retraits de la collecte sur les Astros moins une course, les parieurs de Houston Moneyline (-133, pari 10 $ pour gagner 17,52 $ au total) et les parieurs de moins de 8,5 ans (c’était 3-0 avant le retour de Seattle).

Le cappeur ? Le rallye a commencé contre le releveur de Houston Rafael Montero, qui a lancé pour Seattle en 2021.

Voici comment les Mariners ont surpris les Astros :

– Avec deux retraits et une baisse de 3-0, Eugenio Suárez a marché sur un décompte complet (ce qui signifie que les Astros étaient à un coup de sortir de la manche avec la tête intacte) et, après avoir repoussé un décompte de 0-2 (également un coup de fin de la manche), Cal Raleigh a atteint sur un simple check-swing sur le terrain alors que le joueur de troisième but Alex Bregman et l’arrêt-court Jeremy Peña sont entrés en collision.

– Sur un terrain de 1-2 (encore une fois, Houston était une frappe en sortant de la manche), Teoscar Hernández a atteint un simple sur le terrain lorsque Peña, allant à sa droite, a aligné le grounder mais a jeté le ballon en tentant d’obtenir Suárez à troisieme base.

– L’arrêt-court JP Crawford a doublé contre le mur dans le champ centre droit, dégageant les buts pour égaliser le match.

– Taylor Trammell a marché, plaçant les coureurs aux premier et deuxième rangs.

– Jose Caballero a doublé au champ centre gauche, marquant Crawford et Trammell pour donner à Seattle une avance de 5-3.

– Julio Rodríguez a choisi le centre, ce qui en fait 6-3.

– Ty France a largué un simple à gauche, Rodriguez prenant la troisième place.

– Jarred Kelenic a atteint un simple sur le terrain – le troisième de la manche pour les Mariners – pour marquer Rodriguez et porter le score à 7-3.

Non seulement les Mariners et certains parieurs ont célébré, Tucker le chiot des marins était de bonne humeur.

Seattle n’était pas le seul endroit avec des résultats de paris mémorables samedi. Deux autres matchs – tous deux impliquant des équipes de la division ouest de la Ligue américaine – ont des parieurs qui font un high-five ou qui tirent leur casquette de baseball sur leurs yeux.

Les parieurs qui ont joué les points combinés de plus de 10,5 dans le match des A d’Oakland contre les Royals de Kansas City se sentaient confiants après qu’Oakland menait 5-4 après quatre manches.

Vous pouvez deviner ce qui s’est passé le reste du chemin…

Les Texas Rangers ont mené les Angels 3-0 avant le début de la neuvième manche à Anaheim, en Californie. Les parieurs de moins de 8,5 ans ont été retirés à six reprises de l’encaissement.

Les Rangers ont explosé en sept points – avec deux retraits ! – pour prendre une avance de 10-0, et les Angels ont marqué une fois en fin de neuvième pour ajouter à l’agonie des parieurs Under dans une finale 10-1.

Restant à l’ouest, les parieurs marqués par moins de 9,5 points combinés étaient dans une forme décente alors que les Diamondbacks de l’Arizona menaient les Nationals de Washington 3-2 en visite vers le bas de la huitième manche.

Les équipes se sont combinées pour marquer 10 points en fin de huitième et de neuvième manches, alors que l’Arizona a gagné 8-7.

Avez-vous profité du retour des Mariners ? Dirigez-vous vers Pari FOX pour toutes vos actions de paris MLB.

 

