MLB All-Star Game est le premier grand test des achats en direct Fanatics

Le premier événement de shopping en direct de Fanatics mettra en vedette des collectionneurs ouvrant des packs de cartes à collectionner de baseball sur le terrain lors des événements du match des étoiles de la Ligue majeure de baseball de cette semaine à Seattle.

La nouvelle division commerciale de la plateforme sportive, qui s’appelle Fanatics Live, est centrée sur des expériences d’achat en direct au cours desquelles les utilisateurs pourront acheter des cartes à collectionner et d’autres objets de collection sur l’application Fanatics Live tout en regardant des flux d’hôtes et d’autres vendeurs de collectionneurs.

Plus tôt cette année, Fanatics a embauché Nick Bell, qui dirigeait auparavant des équipes responsables de l’expérience de recherche Google et était le responsable mondial du contenu et des partenariats de Snap, pour occuper le poste de PDG de Fanatics Live.

Fanatics ouvrira sa nouvelle plate-forme pour un test bêta coïncidant avec le All-Star Game de la MLB à un petit groupe de consommateurs, a déclaré Bell, et la société travaille avec plusieurs « casseurs » de cartes à collectionner pour héberger des flux en direct directement depuis T-Mobile Park à Seattle.

Alors que ce premier effort se concentrera sur la « casse » – le système d’achat de cartes à collectionner social où les participants pré-achètent des emplacements coïncidents dans des paquets ou des boîtes de cartes non ouverts qu’un vendeur ouvre ensuite en direct – Bell a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un échantillon de ce que Fanatics prévoit de faire dans l’espace d’achat en direct une fois que la plate-forme sera entièrement lancée plus tard ce mois-ci.

« Notre intention est de faire de Fanatics Live le leader de l’espace de commerce en direct », a déclaré Bell. « Nous savons que le commerce en direct aux États-Unis est encore très naissant, mais il existe une grande opportunité de croissance que nous prévoyons au cours des prochains mois et années ; nous espérons être le moteur de tout cela. »

Les achats en direct, qui ont fait leurs débuts en Chine et dans toute l’Asie, sont devenus un marché de 512 milliards de dollars, selon Coresight Research. Cette popularité croissante a poussé des plateformes de commerce électronique comme Amazon, eBay et Poshmark dans l’espace, ainsi que des plateformes technologiques comme Facebook et Instagram de Meta, et TikTok.

Mais la tendance, avec un vendeur diffusant une vidéo en direct montrant et expliquant les produits qu’ils vendent aux téléspectateurs qui peuvent également poser des questions – en fait une version nouvelle ère de QVC ou du Home Shopping Network – a mis du temps à gagner du terrain dans Aux États-Unis Plus tôt cette année, Meta a fermé la prise en charge des achats en direct sur Instagram, se tournant plutôt vers d’autres formes de vente sur la plate-forme.

Bell a reconnu les défis des achats en direct aux États-Unis, mais a déclaré qu’il les considérait comme une opportunité. Il a cité des données montrant que 74 % des consommateurs chinois ont acheté un produit en regardant une diffusion en direct, tandis que 78 % des consommateurs américains ont déclaré n’avoir jamais regardé une expérience d’achat en direct. Cependant, parmi les consommateurs américains qui l’ont fait, une grande majorité a acheté au moins un article.

Fanatics parie que non seulement sa nouvelle plate-forme d’achat en direct plaira au groupe de niche mais fervent de fans de cartes à collectionner et d’autres fans de sport, mais aussi à un public plus large de consommateurs qui n’ont pas encore été exposés à ce type de flux. Fanatics travaille avec une variété de ligues, de marques, de créateurs, d’athlètes et de personnalités, certaines bien au-delà du sport, pour des opportunités potentielles sur la plateforme.

Chris Lamontagne, qui a rejoint Fanatics Live en tant que vice-président senior de la plate-forme plus tôt cette année après avoir été PDG de la plate-forme de commerce social Spring, a déclaré qu’il existe une « intersection inexploitée entre cette idée de contenu, de communauté et de commerce ».

« Ce sur quoi nous avons vraiment essayé de nous concentrer, c’est comment construire une plate-forme qui prend en charge ces trois composants – un commerce vraiment simple et ludique, mais qui sous-tend vraiment tout cela est un sentiment de communauté et le sentiment que vous ne pouvez acheter quelque chose qu’ici , » il a dit.

Fanatics Live a embauché Scott Rogowski, l’ancien hôte de la sensation virale HQ Trivia, pour être un hôte officiel sur la plate-forme, et cherche à embaucher des hôtes supplémentaires ainsi que d’autres créateurs de contenu dans l’espace collecteur pour aider à créer les espaces de rassemblement communautaires où les produits sont également vendus. L’application que Fanatics a créée pour le produit Live propose une variété d’outils permettant aux vendeurs de rendre leurs flux attrayants et interactifs.

Le commerce en direct est le dernier effort de Fanatics dans son évolution continue au-delà de la société de commerce électronique d’articles de sport lancée par Michael Rubin en 2011. Maintenant avec des droits de vêtements sur presque toutes les propriétés sportives et une base de données de plus de 94 millions de fans, la société pousse dur dans l’espace des paris sportifs également, avec une offre d’achat des actifs américains de PointsBet.

Une introduction en bourse pourrait être à l’horizon pour la société à trois reprises CNBC Disruptor 50, qui était évaluée à 31 milliards de dollars en décembre 2022. Alors que d’autres domaines de son activité sont matures, la société s’attend à environ 8 milliards de dollars de ventes en 2023, hors cartes à collectionner. droits – Bell a déclaré que ses efforts d’achat en direct ne faisaient que commencer.

« C’est la toute première manche pour nous et nous allons apprendre », a déclaré Bell. « D’ici à la fin de l’année, nous nous attendons à un rythme d’innovation extrême. »