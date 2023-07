MLB All-Star Game 2023 : Fernando Tatís Jr., Wander Franco parmi les plus gros rebuffades

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Voici la bonne nouvelle : la Major League Baseball regorge pratiquement de talents passionnants qui continuent de nous étonner et de nous impressionner au quotidien.

Les mauvaises nouvelles? Ils ne peuvent pas tous être des All-Stars.

Le résultat : Chaque année, sans faute, les 30 fanbases estiment qu’au moins un de leurs joueurs a été victime d’une grave injustice en n’étant pas invité à la Midsummer Classic. Des milliers, voire des millions de fans sont mécontents de quelques joueurs sélectionnés dont les performances brillantes au cours des premiers mois de la saison n’ont pas été correctement reconnues. Les délais sont pour le moins mécontents. Et au nom de ces fans passionnés et lésés, je suis ici pour participer à ladite mécontentement. (Est-ce un mot ?)

Tous ces joueurs qui a fait faire l’équipe? Ils sont incroyables, bien sûr. Des candidats presque entièrement méritants et dignes. Et comme toujours, il faut aussi rappeler que plusieurs des exclus se retrouveront assurément avec des invitations à Seattle dans les prochains jours. Quatre joueurs de chacun mon 2021 et Équipes All-Snub 2022 ont finalement été sélectionnés comme All-Stars à la place des joueurs blessés. Avec plusieurs blessures connues chez All-Stars comme Aaron Judge et Yordan Álvarez qui nécessiteront certainement des remplacements, ce n’est qu’une question de temps avant que ces listes ne s’agrandissent pour inclure certains des noms mentionnés ci-dessous.

Mais il s’agit de capturer ce que nous, les fans, ressentons en ce moment, certains de nos joueurs préférés n’ayant pas été célébrés lors de la première vague de All-Stars annoncés.

Certains postes étaient plus remplis de candidats convaincants que d’autres – la vérité est, nous en avons vu beaucoup venir . L’inverse est également vrai, avec un récolte de base AL particulièrement faible résultant en l’inclusion de Whit Merrifield des Blue Jays via les bulletins de vote des joueurs malgré une bonne saison pas excellente du vétéran de huit ans. Tenez compte de la règle selon laquelle chaque équipe doit avoir au moins un représentant – une règle que je soutiens pleinement en tant que véhicule pour garantir à chaque base de fans au moins un joueur à encourager – et il y aura toujours des limites à la création des meilleures listes possibles.

Pourtant, je voulais proposer des alternatives à chaque endroit du diamant et m’assurer que le plus grand nombre possible de griefs de fans soient représentés. Sans plus tarder, vos All-Snubs MLB 2023 :

C Guillaume Contreras, Brasseurs

Il est difficile de discuter avec la récolte contagieuse, d’autant plus que Kansas City (Salvador Pérez) et Colorado (Elias Díaz) avaient tous deux besoin des All-Stars. Même sans les exigences de représentation d’équipe, Díaz a un cas raisonnable sur Contreras, mais Contreras a en fait été un meilleur frappeur ajusté au parc et mérite d’être reconnu pour être devenu un défenseur légitimement plus à la position la plus difficile du jeu depuis son arrivée à Milwaukee avec une mauvaise réputation derrière le plat.

1B LaMonte Wade Jr., géants

Je pense que son coéquipier de l’autre côté du diamant, JD Davis, a également un bon cas All-Star. Mais c’est Wade qui a dirigé l’offensive des Giants tout au long de la saison, en particulier en tant que machine de base au premier rang. Son OBP .416 est troisième au baseball seulement derrière Luis Arráez et Juan Soto, donc on peut dire qu’il fait quelque chose de bien !

2B Ketel Marte, Diamondbacks

je récemment mis en lumière Le mois de juin spectaculaire de Marte en tant que partie sous-estimée de l’emprise de l’Arizona sur la première place de la NL West. Il n’a pas seulement joué comme un All-Star, il a joué comme le gars qui a terminé quatrième lors du vote du MVP de la NL en 2019. Il est clairement l’un des meilleurs joueurs de deuxième but du jeu et mérite d’être à Seattle où sa carrière a commencé en 2015.

SS Promenez-vous Franco, Des rayons

Celui-ci est tellement évident que cela ressemble presque à une perte de temps de même prendre la peine de faire un cas All-Star pour le gars qui est troisième en MLB en bWAR derrière seulement Shohei Ohtani et Ronald Acuña Jr. . Je dois imaginer que Franco sera en première ligne en tant que remplaçant pour blessure dans les prochains jours.

La superstar des Rays, Wander Franco, rend le baseball plus amusant avec un jeu éblouissant

3B Spencer Steer, Rouges

Il a rebondi autour de quelques positions différentes pour aider à répondre aux besoins de position fluctuants des Reds, mais Steer a discrètement été l’une des meilleures recrues de la NL au marbre et le coin chaud est sa position naturelle. Il n’obtiendra peut-être pas la reconnaissance des autres recrues des Reds Elly De La Cruz et Matt McLain, mais ses 131 wRC+ ne suivent que José Ramírez et son compatriote Isaac Paredes parmi les joueurs de troisième but.

DE Luc Raley ou Josh Lowe, Des rayons

En parlant de Paredes, il est l’un des nombreux frappeurs des Rays avec des reproches légitimes aux côtés non seulement de l’évidence à Franco, mais aussi de deux frappeurs dans le champ extérieur à Raley et Lowe. Le 166 wRC+ de Raley est sixième de la MLB parmi les joueurs (min. 200 apparitions au marbre), tandis que Lowe a fait une belle percée lors de sa première saison complète d’opportunités dans les ligues majeures. il est l’un des cinq joueurs avec au moins 12 circuits et 19 interceptions cette saison.

DE Fernando Tatis Jr., Padres

Je ne suis pas particulièrement choqué qu’un joueur avec une suspension PED n’ait pas été sélectionné par ses pairs ou le bureau de la ligue. Mais si ce jeu est censé être une vitrine des meilleures et des plus brillantes stars du jeu, Tatís – qui pourrait de manière réaliste atteindre 30/30 cette année tout en jouant une excellente défense dans sa nouvelle maison dans le champ droit – appartient autant que n’importe qui.

Ha-Seong Kim et Fernando Tatis Jr. des Padres ont réussi des circuits consécutifs

DE Brandon Nimmo, Mets

Il est difficile de croire que Nimmo n’a jamais participé à un match des étoiles, mais il a certainement assez bien joué pour mériter une invitation à Seattle cette année. Certains se sont demandé si Nimmo pourrait reproduire ce qui semblait être une saison de carrière en 2022 après avoir signé un énorme contrat de 162 millions de dollars sur huit ans pour rester dans le Queens, et il a été tout aussi bon, sinon meilleur en 2023. Ce n’était pas particulièrement choquant de voir les décevants Mets obtenir un seul All-Star à Pete Alonso, mais je pense que Nimmo avait un cas encore plus fort que l’ours polaire pour être ce seul représentant.

PS Jésus Luzardo, marlins

La sensation recrue Eury Pérez a naturellement attiré l’attention en tant que partant des Marlins qui a le plus progressé dans le sillage de la défense des luttes de NL Cy Young Sandy Alcantara, mais Luzardo mérite bien plus d’amour. Le gaucher de 25 ans a le sixième taux de retrait le plus élevé parmi tous les partants qualifiés et un FIP de 3,28 qui se classe au 12e rang. Il a conservé l’élan de sa formidable seconde mi-temps en 2022 et est prêt à être l’un des meilleurs gauchers du jeu pour les années à venir au sommet de la rotation de Miami.

PS Joe Ryan ou Pablo Lopez, Jumeaux

Sonny Gray méritait certainement d’être approuvé, mais ce rotation des jumeaux légitimement excellente mérite plus qu’un seul partant compte tenu de l’ampleur de son emporté par le club au cours de la première mi-temps. Ryan et López ont chacun progressé de différentes manières depuis leur arrivée dans les villes jumelles au moment de leurs échanges respectifs, et tous deux ont dominé la zone de grève pour soutenir leurs efforts de prévention de la course : Ryan se classe troisième parmi les partants qualifiés en K-BB% ; López se classe cinquième.

PS Georges Kirby, Marins

L’hôte Mariners n’a décroché qu’une seule étoile dans le droitier Luis Castillo, et bien que je ne pense pas qu’il soit un choix flagrant, Kirby se sent comme celui qui a élevé son jeu à un niveau supérieur en 2023. Son 2.2 Le pourcentage de marche est confortablement le plus bas du baseball, et il a plongé profondément dans les matchs lorsque les Mariners en ont le plus besoin. Treize de ses 16 apparitions ont été des départs de qualité, le meilleur taux de tout lanceur partant au baseball .

PS Blake SnelPadres

Alors que son coéquipier Michael Wacha a l’ERA le plus bas parmi les lanceurs partants non All-Star, c’est Snell qui a semblé tout à fait dominant au cours du mois dernier, accumulant un ridicule 60 retraits au bâton en seulement 11 marches en 37 manches de travail au cours de ses six derniers départs pour aller avec une MPM de 0,73. Ce n’était pas le plus beau début de saison, mais c’est le meilleur que Snell ait regardé depuis sa campagne Cy Young 2018. Il appartient au All-Star Game, en particulier dans sa ville natale de Seattle.

PS Tyler Wells, Orioles

Il est rare de voir deux releveurs de la même équipe faire partie de l’équipe All-Star, mais Félix Bautista et Yennier Canó l’ont bien mérité. Cela dit, la percée de Wells cette année mérite également d’être reconnue. Son 0,88 WHIP mène tous les qualifiés les lanceurs partants et son .184 BAA est juste derrière Ohtani. Cela a été un énorme pas en avant pour le droitier massif, et il a été le partant le plus stable pour l’une des meilleures équipes de l’AL.

PR David Bednar, pirates

La première mi-temps ridiculement volatile des Pirates a rendu difficile la mise en lumière de Bednar, mais il a été encore meilleur qu’il ne l’était lors de sa première saison All-Star en 2022. L’ERA de 1,44 avec 16 arrêts a réussi le test oculaire traditionnel, mais le des données sous-jacentes ridicules démontrant à quel point il est difficile pour les frappeurs d’établir un contact significatif contre Bednar sont sans doute encore plus impressionnant .

PR Jhoan DuranJumeaux

Duran pourrait être en tête de liste des lanceurs dont les trucs sont si manifestement absurdes qu’il est difficile de comprendre comment quelqu’un obtient un coup sûr contre lui. Je pourrais dire qu’il appartient au All-Star Game rien que pour ses trucs, titré par le balle rapide moyenne la plus difficile du sport et un 99 mph séparateur, mais ses statistiques ne sont pas trop mal non plus. Ce n’est pas génial que je fasse cette affaire à la suite de la première sortie de Duran toute l’année au cours de laquelle il a accordé deux points, mais cela montre également à quel point il a été constant jusqu’à son clunker dimanche à Baltimore.

PR Argile Holmes, Yankees

Holmes a été l’une des meilleures histoires de la première mi-temps de la saison dernière, une révélation dans le Bronx comme l’un des releveurs les plus invincibles du baseball. Il n’a pas été aussi élite cette année mais reste l’un des meilleurs bras d’enclos du jeu . En fait, il a été le bouton le plus fiable pour le manager Aaron Boone à appuyer dans un enclos des releveurs qui possède l’ERA la plus basse de tous les corps de relève de la MLB. Il y a beaucoup de gars back-end difficiles à choisir comme chaque année, mais je roulerai toujours avec Holmes en tant que digne All-Star en 2023.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .

