MLB All-Star Game 2022 : Comment regarder ce soir sans câble

La Major League Baseball est arrivée à son point médian et à sa pause All-Star. Hier soir au Dodger Stadium de Los Angeles, Juan Soto des Nationals de Washington a remporté le Derby du Home Run plus de La sensation recrue des Mariners de Seattle Julio Rodríguez. Ce soir, les étoiles les plus brillantes du baseball participeront au All-Star Game. Dans un stade où Sandy Koufax a dominé pendant près d’une décennie, il est normal qu’un la paire de gauchers commencera la Classique du milieu de l’été. Clayton Kershaw, des Dodgers, débutera sur le monticule pour la Ligue nationale face à l’as des Rays de Tampa Bay, Shane McClanahan, pour la Ligue américaine.

Le match des étoiles de la MLB commence le Mardi à 17 h PT (20 h HE) sur Fox. Voici comment vous pouvez regarder toutes les festivités sans câble.

Sean M. Haffey/Getty Images



Qui sont les partants du MLB All-Star Game ?



Pour la Ligue nationale, les partants sont :

Willson Contreras, C (Louveteaux)

Paul Goldschmidt, 1B (cardinaux)

Jeff McNeil, 2B (Mets)

Manny Machado, 3B (aumôniers)

Trea Turner, SS (Esquives)

Ronald Acuña Jr., DE (Braves)

Mookie Betts, OF (Esquives)

Joc Perderson, OF (Géants)

William Contreras, DH (Braves)

Pour la Ligue américaine, les partants sont :

Alejandro Kirk, C (Blue Jays)

Vladimir Guerrero Jr., 1B (Blue Jays)

Andrés Giménez, 2B (Gardiens)

Rafael Devers, 3B (Red Sox)

Tim Anderson, SS (White Sox)

Aaron Judge, OF (Yankees)

Byron Buxton, OF (jumeaux)

Giancarlo Stanton, DE (Yankees)

Shohei Ohtani, DH (Anges)

Jose Altuve des Astros a été choisi pour commencer au deuxième but et Mike Trout a été choisi pour commencer dans le voltigeur de la Ligue américaine, mais les deux joueurs rateront le match des étoiles en raison d’une blessure. Andrés Giménez des Guardians prendra le départ à la place d’Altuve, et Byron Buxton des Twins prendra la place de Trout. Dans la Ligue nationale, Jazz Chisholm Jr. des Marlins et Bryce Harper des Phillies ont été élus partants mais rateront le match. À leur place, Jeff McNeil des Mets débutera au deuxième but et Williams Contreras des Braves rejoindra son frère (le receveur Wilson Contreras des Cubs) dans la formation de départ à DH.

Vous pouvez voir l’intégralité Les listes du All-Star Game 2022 iciy compris les lanceurs et réserves pour chaque équipe.

Comment puis-je regarder le match des étoiles ?

Le match des étoiles de la MLB débutera le Mardi à 17 h PT (20 h HE) sur Fox. Les coupe-câbles de télévision par câble offrent un certain nombre d’options pour regarder le All-Star Game via un service de diffusion en continu de la télévision en direct, détaillé ci-dessous. Le hic c’est que tous les services ne transportent pas tous les réseaux locauxalors vérifiez chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il transporte Fox dans votre région.

La plupart des services de streaming TV en direct ci-dessus offrent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations? Consultez notre guide des services de streaming TV en direct.