LE CAIRE (AP) – Nickolay Mladenov, l’envoyé spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, a refusé une offre de diriger la mission de l’ONU en Libye, en proie au conflit, selon un porte-parole de l’ONU.

Mladenov a déclaré lundi au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qu’il n’accepterait pas le poste d’envoyé spécial pour le pays d’Afrique du Nord «pour des raisons personnelles et familiales», a déclaré mardi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Le mandat de Mladenov en tant qu’envoyé pour la paix au Moyen-Orient expirera à la fin de l’année et il sera remplacé par l’envoyé de la Norvège au Moyen-Orient, Tor Wennesland, selon le secrétaire général de l’ONU.

Mladenov a été nommé envoyé spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient au début de 2015. Auparavant, il était le principal envoyé de l’ONU en Irak, et avait été ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie de 2010 à 2013 et au Parlement européen de 2007 à 2009 .

Il a pris le poste quelques mois après la fin de la guerre la plus meurtrière et la plus destructrice entre Israël et le groupe militant du Hamas dans l’enclave palestinienne de la bande de Gaza.

Ces dernières années, Mladenov, aux côtés d’autres médiateurs égyptiens et qatariens, a joué un rôle important en désamorçant de nombreuses séries de violences transfrontalières qui menaçaient une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas.

Il devait remplacer Ghassan Salame, l’ancien envoyé de l’ONU pour la Libye, qui a démissionné en mars au milieu de violents combats entre les côtés rivaux de la Libye au sujet de la capitale, Tripoli.

L’envoyée intérimaire de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams, continuera de diriger la mission en Libye, et l’ONU poursuivra la recherche du remplaçant de Salame, a déclaré le porte-parole de l’ONU.

Il y avait des objections à deux suggestions précédentes, et les États-Unis ont alors insisté pour que le travail soit partagé entre un envoyé spécial chargé de la diplomatie et quelqu’un pour diriger l’opération de l’ONU.

Le groupe africain au Conseil de sécurité avait voulu un africain dans le poste de diplomate, mais a accepté la deuxième place pour diriger l’opération. L’ONU a annoncé la nomination mercredi de Raisedon Zenenga du Zimbabwe en tant que secrétaire général adjoint et coordinateur de mission de la mission d’appui des Nations Unies en Libye.

La Libye a été plongée dans le chaos après le soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi.

Le pays riche en pétrole est maintenant divisé entre un gouvernement soutenu par l’ONU dans la capitale, Tripoli, et des autorités rivales basées à l’est. Les deux parties sont soutenues par un éventail de milices locales ainsi que par des puissances régionales et étrangères.