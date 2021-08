‘MkLeo’ est passé de la pauvreté au meilleur joueur avec six chiffres en banque

Si la croissance de l’esport en un industrie d’un milliard de dollars ne suffit pas pour vous convaincre que les jeux vidéo sont plus qu’un moyen pour les enfants de passer des heures dans leur chambre, alors considérez la trajectoire de carrière du joueur professionnel Leonardo « MkLeo » Lopez Pérez. Aujourd’hui, le natif de Mexico, 20 ans, est l’un des meilleurs joueurs de l’industrie de l’esport, largement considéré comme le meilleur du monde joueur de « Super Smash Bros. Ultimate », un jeu de combat pour Nintendo Switch où les joueurs s’affrontent comme personnages de jeux célèbres comme Mario, Donkey Kong et même Pac-Man. Il y a deux ans, Perez gagnait le plus grand tournoi « Super Smash Bros. Ultimate » jamais organisé, aux Evolution Championship Series 2019 à Las Vegas, remportant un prix de plus de 21 000 $. Mais, en grandissant, la famille de Perez n’avait pas beaucoup d’argent, dit-il. Il vivait avec ses parents et son frère aîné à Naucalpan, une ville à la périphérie de Mexico qui est considérée comme l’une des zones les plus dangereuses de ce pays. « Avant, nous n’avions rien », dit-il. « Je me souviens que nous vendions beaucoup de choses juste pour avoir de l’argent pour manger, comme [once] une semaine. » Jouer aux jeux vidéo a littéralement changé sa vie. Maintenant, en tant que l’un des meilleurs joueurs au monde, Perez dit à CNBC Make It qu’il a pu économiser environ 500 000 $ sur les revenus qu’il a gagnés au cours de sa carrière de joueur, y compris les gains de carrière à six chiffres des tournois de jeu, les revenus de l’équipe eSports T1 Sports & Entertainment et via ses quelque 140 000 abonnés chacun sur Youtube et plateforme de streaming de jeux Tic. Plus récemment, Perez a même trouvé une nouvelle source de revenus en tant que coach vedette sur la plateforme de coaching de jeux vidéo Metafy. Bien qu’il n’ait que 20 ans, il a fallu plus d’une décennie à Perez pour en arriver au point où les joueurs amateurs paieront jusqu’à 100 $ de l’heure pour essayer d’apprendre certaines de ses compétences.

Le chemin de MkLeo vers les pros

Perez joue à des jeux vidéo depuis presque aussi longtemps qu’il se souvienne, et il a commencé à jouer à « Smash Bros ». à seulement 7 ans. Il remporte son premier tournoi un an plus tard, à l’âge de 8 ans, un « Smash Bros. » compétition lors d’une convention d’anime japonaise à Mexico en 2009. « Ma famille a toujours été le genre de famille qui jouait à des jeux… Ils disaient : ‘Oh ouais, fais tes devoirs et ensuite tu pourras commencer à jouer à des jeux' », dit Perez. « Bien sûr, nous n’avions aucune idée qu’il y avait quelque chose [there] cela pourrait rendre votre vie meilleure, que vous pourriez en tirer de l’argent, que c’était littéralement un travail, comme dans l’eSport. » Perez a continué à participer à plus de tournois au cours de son adolescence, à participer à des compétitions locales qui ne l’obligeaient pas à dépenser de l’argent pour voyager et à gagner parfois de modestes sommes d’argent ici et là. La plupart du temps, il gagnait des compétitions plus petites, où le prix ne serait que d’environ 200 $, dit-il. Mais, même ce montant était suffisant pour aider financièrement sa famille. Il pourrait aller voir sa famille et dire : « Où veux-tu aller manger ? Ou, qu’est-ce que tu veux manger ? » Ou, nous pourrions même aller acheter beaucoup de choses [we needed] », dit Perez. « Cela a changé la vie, pour être honnête. » En 2015, alors qu’il avait 14 ans, Perez était devenu l’un des meilleurs joueurs du Mexique. Mais il s’est catapulté sur la scène internationale du jeu en remportant le 2015 Smash Facteur 4 tournoi au Mexique en battant un joueur nommé Ramin « Mr. R » Delshad, qui était à l’époque parmi les meilleurs « Super Smash Bros. » joueurs dans le monde. La victoire de Perez a attiré l’attention d’un joueur américain nommé Jason « Mew2King » Zimmerman, qui avait également été au Mexique pour le tournoi. Zimmerman, que Perez appelle « une légende », est un joueur professionnel depuis 2005 et est considéré comme l’un des meilleurs « Super Smash Bros. » joueurs jamais. Perez dit que Zimmerman, maintenant âgé de 32 ans, lui a dit qu’il devrait commencer à voyager aux États-Unis pour participer à des tournois plus importants et il a proposé de servir d’entraîneur de Perez. Zimmerman a déclaré à CNBC Make It que lorsqu’il a rencontré Perez, le joueur alors adolescent « était connu au Mexique comme un enfant talentueux qui était très bon pour son âge, mais personne à l’époque ne réalisait exactement à quel point il deviendrait ou pourrait devenir bon ». Perez a considéré Zimmerman comme un mentor depuis leur rencontre au Mexique, Zimmerman lui offrant particulièrement des conseils au cours des prochaines années, alors que Perez s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs aux États-Unis et à l’étranger. « J’ai décidé de l’aider à s’améliorer et à réaliser son rêve de devenir le joueur n°1 au monde, ce qu’il m’a dit être son rêve et son objectif », explique Zimmerman, qui a régulièrement étudié les matchs de Perez afin de donner des conseils sur la façon dont il pourrait s’améliorer. ses compétences. À partir de là, Perez a commencé à s’entraîner huit heures par jour pour « essayer de devenir le meilleur », et il « a même oublié de manger certains jours, parce que je voulais aller mieux », dit-il. Après avoir lutté pour gagner des compétitions lorsqu’il a commencé à voyager aux États-Unis en 2016 – « J’ai perdu beaucoup de tournois pendant, genre, trois mois », dit-il – Perez a clôturé cette année en provoquant une surprise contre certains des haut « Super Smash Bros. » joueurs. Il a remporté le tournoi 2GGT à Las Vegas en décembre 2016, remportant le premier prix de près de 5 500 $. Au cours des prochaines années, Perez a continué à gagner des tournois majeurs et accumuler des prix en argent, culminant avec le prix à cinq chiffres qu’il a remporté lors de la série de championnats Evolution 2019. Grâce à ces revenus, Perez dit qu’il a pu acheter un appartement pour sa famille à Mexico, où lui et sa famille vivent en quarantaine depuis le début de la pandémie. Bien qu’il aime penser que l’amélioration de la vie de sa famille a été un « effort d’équipe » (avec son frère servant même de « manager personnel »), Perez dit qu’il ne fait aucun doute que son succès dans le jeu « est la raison pour laquelle nos vies se sont améliorées ». Mis à part l’achat de l’appartement pour sa famille, Perez dit qu’il a évité tout achat important et éclatant avec ses revenus de carrière. « J’ai tout sauvé… » dit-il. « Je l’ai sur mon compte bancaire, oui, et je n’ai rien dépensé. »

« Le coaching m’a sauvé »

La carrière de joueur de Perez était sur une excellente trajectoire, avec des gains de carrière à six chiffres lors de tournois, signé par T1 en février 2020 et créant parfois du contenu et réalisant des vidéos où il jouait à des jeux et proposait des commentaires. (Perez a refusé de partager une ventilation complète de ses revenus, y compris son salaire de T1, avec CNBC Make It.) Puis la pandémie a frappé. Perez a vu ses revenus des tournois de jeux se tarir en 2020, alors que Covid-19 fermer bon nombre des tournois en personne les plus importants et les plus lucratifs de l’industrie de l’esport. Perez dit que ses gains en tournoi ont chuté à seulement 10 000 $ au total en 2020, contre plus de 109 000 $ en 2019, selon le tracker de l’industrie EsportsEarnings.com. Alors que certains tournois se sont déplacés en ligne, Perez dit qu’il les a surtout évités, car le gameplay en ligne de « Super Smash Bros. Ultimate » souvent en retard lorsque les joueurs se connectent sur plusieurs connexions Internet différentes à travers le monde. (Perez qualifie le jeu en ligne de « jolie poubelle. ») Perez n’a pas paniqué pour survivre – « J’économise mon argent depuis que j’ai littéralement commencé à voyager [to tournaments], » il dit. Et « Je ne veux pas dire que j’ai perdu beaucoup d’argent parce que, bien sûr, je n’ai jamais concouru pour cela », a déclaré Perez à propos de l’année écoulée. « Mais, oui, c’était mauvais… Je n’ai pas gagné beaucoup de choses que j’aurais pu gagner. » Pour compenser, Perez a recherché de nouvelles sources de revenus. Perez a commencé à produire plus de vidéos et de contenu en streaming. Mais il s’avère également qu’enseigner aux gens comment améliorer leurs compétences en jeux vidéo peut être une activité secondaire lucrative pour un joueur. À partir de la mi-février, Perez a commencé à travailler comme coach de jeux vidéo sur la plateforme en ligne métafy, où les joueurs amateurs sont prêts à payer jusqu’à 100 $ de l’heure pour jouer à des jeux vidéo avec lui. Lancé en mai 2020, Metafy compte plus de 7 000 clients qui paient pour réserver des sessions de formation individuelles avec des joueurs professionnels. L’entreprise vante ses sessions de formation comme offrant aux joueurs l’accès à des « entraîneurs de niveau champion », avec des slogans comme celui qui accueille les visiteurs à le site Metafy: « Faites-vous entraîner par les joueurs qui vous botter le cul. »

Leonardo ‘MKLeo’ Lopez Perez d’Echo Fox célèbre après avoir remporté le grand championnat Super Smash Bros. Ultimate au cours de la troisième journée de la série de championnats Evolution 2019 au Mandalay Bay Resort and Casino le 04 août 2019 à Las Vegas, Nevada. Joe Buglewicz | Getty Images