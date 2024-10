MJF et Adam Cole reviennent tous deux à l’AEW et relancent les anciennes hostilités à WrestleDream 2024

MJF et Adam Cole sont tous deux revenus lors de l’AEW WrestleDream après la défense du titre TNT de Jack Perry contre Katsuyori Shibata, et il est clair qu’il y a encore un compte à régler.

Daniel Garcia est descendu sur le ring pour effectuer l’arrêt alors que Perry tendait une embuscade à Shibata après le match, incitant MJF à faire sa première apparition depuis sa victoire sur Garcia à All Out en septembre. Au cours d’une interaction verbale rapide entre les rivaux, Perry a attaqué Garcia par derrière avec la ceinture du championnat TNT, MJF se joignant à l’assaut. Il a battu Garcia avec la main droite, révélant qu’il avait trouvé la bague en diamant Dynamite que Garcia avait lancée dans la foule à All In, et qu’il se préparait à l’abattre avec.

Publicité

La musique de Cole a retenti, à la surprise de tous les participants, et il a émergé pour courir à toute allure – clairement guéri de sa blessure à la cheville – pour forcer MJF à battre en retraite et aider Garcia à se relever. Notamment, Cole est revenu sans le Royaume incontesté en tant que groupe ou comme thème d’entrée, marquant un changement significatif par rapport à la dernière fois qu’il avait été vu dans la programmation AEW à Double or Nothing en mai. Cette nuit-là, MJF était le babyface de retour et Cole était le talon après le tour de ce dernier contre le premier, car il s’est révélé être le Diable à la fin du monde l’année dernière. Cole est allé faire un câlin pour résoudre leurs différends, ce que MJF a accepté pour l’attirer pour un coup bas, puis lui a lancé un brainbuster pour nettoyer le ring et a confirmé qu’il avait re-signé avec la société.

Publicité