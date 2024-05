MJF est de retour dans AEW avec un nouveau look, une ancienne attitude et une grande promesse

Des rumeurs circulaient toute la journée sur d’éventuels retours ou débuts surprises lors des AEW. Double ou rien ce soir (26 mai) à Las Vegas. L’un de ces, de X/Twitter scoopster WrestleVotesa déclaré que nous ne voudrions pas manquer le début du spectacle car de « grands événements » étaient attendus très tôt.

Le concours d’ouverture du PPV entre Will Ospreay et Roderick Strong ne s’est pas déroulé sans incident (lisez ce qui s’est passé ici), mais ce n’était pas ce pour quoi Votes nous rendait intelligents. Cela s’est produit immédiatement après, lorsqu’Adam Cole s’est dirigé vers le ring. Le retour de Cole est censé être encore loin, mais il s’est dirigé vers le ring pour parler des fans de Sin City.

La promo de Cole a été conçue pour parler de « Le Diable », l’angle qui l’a vu allumer son meilleur brochacho Maxwell Jacob Friedman et coûter à MJF son championnat du monde AEW. Nous n’avons pas revu Friedman depuis, alors qu’il se remettait de la litanie de blessures qu’il souffrait à la fin de sa course au titre. Mais une autre rumeur circulant cet après-midi disait que MJF avait été aperçu en train de voler à destination de Phoenix, à une distance relativement courte de Las Vegas… la foule était donc prête lorsque la musique de Max a retenti.

Nous avons d’abord eu une vidéo de la garde-robe habituelle de MJF ornée d’un foulard Burberry sur un mannequin. Un personnage a sorti une photo déchirée de MJF et Cole de leur époque en tant qu’amis et partenaires l’année dernière. Le Sel de la Terre est monté sur scène une seconde plus tard, mais il ne portait cependant pas sa tenue habituelle. Au lieu de cela, il portait un gilet en jean par-dessus une veste en cuir.

MJF a accepté un câlin de Cole, mais l’a rapidement soufflé et a appelé la sécurité pour retirer le « fils de pute aux bras de nouilles et à la tête branlante » de son ring. Friedman a déclaré qu’il ne ferait plus jamais confiance après avoir été trahi par Cole et qu’il ne serait désormais alimenté que par « la haine, la haine, la haine ».

Il a également évoqué sa situation contractuelle. MJF taquinait « la guerre des enchères de 2024 » depuis des années avant de partir, mais a déclaré ce soir que contrairement à tant de personnes dans le vestiaire d’AEW, il n’a pas besoin « d’un Nouveau Japon ou d’un Vince McMahon » pour faire de lui une star. . « MJF a créé MJF » et il parie également sur lui-même. Max n’a pas confirmé qu’il avait signé un nouvel accord avec Tony Khan. Au lieu de cela, il a demandé à un caméraman de zoomer sur son nouveau tatouage de mollet, qui dit « Pariez sur vous-même » autour d’un jeton poke avec le logo AEW dessus.

Le joueur de 28 ans a ensuite incarné Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jordan Belfort, se faisant appeler « le loup de la lutte » et déclarant qu’il n’ira nulle part.

Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que nous avons vu MJF à La fin du monde en décembre dernier. Quelle place occupe-t-il dans le paysage actuel ?

Nous sommes sur le point de le découvrir. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et soyez complet Double ou rien résultats et couverture de l’ensemble du spectacle ici.