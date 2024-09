MJF d’AEW jouera le fils de Happy Gilmore dans la prochaine suite d’Adam Sandler

Maxwell Jacob Friedman a été radié de la programmation AEW pendant un certain temps après sa victoire à Tout est sortiet nous avons entendu dire qu’il serait « parti pendant un moment ». Selon la rumeur, ce congé serait destiné à un rôle dans un film, et celui pour lequel il a apparemment décroché semble définitivement être quelque chose pour lequel Tony Khan donnerait son plus long congé de champion du monde en titre.

Rapports sur les délais MJF a été choisi pour la suite de la comédie bien-aimée d’Adam Sandler de 1996 Joyeux Gilmoreà propos d’un joueur de hockey en difficulté (et homme-enfant, bien sûr) qui prend d’assaut le monde du golf professionnel afin de sauver sa grand-mère de l’expulsion.

Joyeux Gilmore 2 vient du même endroit que tous les projets de Sand-man ces jours-ci, Netflix. Il mettra bien sûr en vedette Sandler dans le rôle principal. Il a également écrit le scénario avec son collaborateur fréquent Tim Herlihy. Kyle Newacheck, qui a récemment réalisé un autre film Sandler/Netflix (Meurtre et mystère de 2019 avec Jennifer Aniston) en est le réalisateur. Le réalisateur de l’original, Dennis Dugan, est producteur exécutif de la suite.

En plus de Sandler, Christopher McDonald sera de retour dans le rôle de Shooter McGavin, l’emblématique ennemi de Happy. Julie Bowen revient également dans le rôle de l’amoureuse Virginia Venit. Bad Bunny, une star de la WWE récemment rejoint le castinget Travis Kelce est prêt pour une apparition (bonne chance suivant le regretté grand Bob Barker). Margaret Qualley aussi a une « petite partie ».

La presse hollywoodienne garde le silence sur l’intrigue, mais au moins un média de lutte – PWInsider – a le scoop sur le rôle de Friedman, ce qui révèle certaines choses. Mike Johnson d’Insider dit que MJF sera « Gordie », l’un des fils de Happy Gilmore.

On nous dit que les fils Gilmore sont tous des « salauds durs et fous avec des accents de la Nouvelle-Angleterre qui ont hérité de l’amour de leur père pour le hockey ». Ils vivent tous seuls et occupent des emplois de col bleu. On nous dit que le scénario du film demande que les fils soient vus à différents âges tout au long du film et que le tournage du film se déroule dans le New Jersey jusqu’en novembre.

MJF a été choisi pour incarner Lance Von Erich dans le film de l’année dernière. La griffe de fermais la majeure partie du rôle s’est retrouvée dans la salle de montage. Max a cependant obtenu un crédit de producteur exécutif pour le film A24.

Nous verrons combien de temps d’écran MJF aura quand Joyeux Gilmore 2 rejoint Brut sur Netflix en 2025 ou 2026.