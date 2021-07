Mj Rodriguez, premier interprète trans nominé dans le drame principal

La diversité a toujours été difficile à trouver à Hollywood. Mais la Television Academy a progressé avec les superbes nominations aux Emmy Awards de cette année.

Les nominations pour 2021, annoncées mardi, ont scintillé de diversité dans les catégories drame, comédie et séries limitées, suggérant que le calcul d’Hollywood avec l’inclusion porte ses fruits.

Le plus grand triomphe de l’année ? Un clin d’œil à la star de « Pose », Mj Rodriguez, désormais le premier interprète transgenre nominé dans une catégorie drame principal. Son tour en tant que Blanca dans la série FX a séduit les critiques au cours des trois saisons, rendant sa nomination pour la chanson du cygne de la série d’autant plus douce.

« La nomination de Rodriguez aux Emmy Awards pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique est une percée pour les femmes transgenres à Hollywood et une reconnaissance attendue depuis longtemps pour sa performance révolutionnaire au cours des trois dernières saisons de » Pose « », a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente et PDG de GLAAD dans un rapport.

La nomination de Rodriguez intervient alors que l’Académie de la télévision assouplit ses règles de genre sur les trophées. Les stars en quête de trophées lors de la plus grande soirée télévisée peuvent choisir de renoncer aux titres « acteur » et « actrice » et demander leurs certificats de nomination et les statues Emmy utilisent à la place le terme neutre « interprète ».

Est-ce le début de la fin pour « meilleur acteur » et « meilleure actrice » à la télévision ? Peut-être. Le changement intervient au milieu des appels aux organismes de récompenses pour qu’ils s’adaptent à leur époque, car de plus en plus de personnes présentent une identité de genre non binaire.

Ailleurs dans la catégorie actrice dramatique, Uzo Aduba (« En traitement ») et Jurnee Smollett (« Lovecraft Country ») rejoignent Rodriguez, faisant de la moitié des nominées des femmes de couleur. L’année dernière, Sandra Oh (« Killing Eve ») et Zendaya (« Euphoria ») ont été nominées dans la catégorie, Zendaya remportant finalement le titre.

Et quatre des nominés de l’acteur principal dans une série dramatique de cette année sont des hommes noirs : Sterling K. Brown (« This Is Us »), Jonathan Majors (« Lovecraft Country »), Regé-Jean Page (« Bridgerton ») et Billy Porter ( » Pose »).

Les nominations aux Emmy ont globalement impressionné la diversité. Cela pourrait être dû en partie aux nombreuses opportunités pour les nouvelles séries et les stars émergentes de se bousculer pour les créneaux laissés par les séries en pause comme « Succession » et « Ozark ».

Des mises en garde majeures subsistent pour une future inclusion dans les candidatures. « Lovecraft Country » a été annulé après une saison. La page n’apparaîtra plus dans « Bridgerton ». Comme mentionné, « Pose » est maintenant terminé.

Dans le domaine de la comédie, « Black-ish » a remporté des nominations pour les stars Anthony Anderson et Tracee Ellis Ross ainsi que la meilleure série comique, bien que cela se termine également après cette prochaine saison télévisée.

Mais la nomination de Rodriguez mérite d’être célébrée – en particulier à un moment où la législation et les sentiments anti-transgenres se multiplient à travers le pays. Son héritage persistera quel que soit le vainqueur et inspirera une nouvelle génération de talents transgenres.

« Vivre… travailler… poser ! » En effet.

