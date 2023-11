Mizzou retourne à CBS après des performances d’audience exceptionnelles pour une défaite serrée face à la puissante Géorgie

La tentative surprise du Missouri contre la Géorgie, double championne nationale en titre et toujours invaincue, a échoué la semaine dernière après que les Tigres menaient au début du quatrième quart-temps d’un match télévisé à l’échelle nationale par CBS dans sa tranche horaire de samedi après-midi.

Mais la combinaison de leurs performances compétitives dans une défaite 30-21 et des complexités de la programmation télévisée a valu à Mizzou un engagement de retour dans la fenêtre de CBS à 14h30 (heure de Saint-Louis) pour les matchs de la Conférence du Sud-Est, lorsqu’il divertira le Tennessee cette semaine. Les deux équipes ont une fiche de 7-2 et MU est 14e cette semaine au classement des séries éliminatoires, une place derrière les Volontaires.

Les points de vente CBS et ESPN partagent le package SEC, CBS ayant le premier choix chaque semaine. Mais cette fois, ESPN se termine avec le grand match SEC du jour, du n°9 du Mississippi au n°2 de la Géorgie (classement des séries éliminatoires), à 18 heures, car CBS peut montrer chaque équipe au maximum cinq fois en saison régulière. Le réseau atteindra cette limite avec la Géorgie la semaine prochaine lorsqu’il retransmettra le match des Bulldogs contre le Tennessee – ce qu’il n’aurait pas pu montrer s’il avait diffusé leur match ce samedi.

Les Tigres ont mis fin à près de cinq ans de disette en disputant le match de 2h30 la semaine dernière, bien qu’ils aient été sur CBS (KMOV, Channel 4 localement) dans des créneaux moins médiatisés ces dernières années – y compris à plusieurs reprises contre l’Arkansas. lendemain de Thanksgiving. Mais ils n’ont jamais été présentés comme ils le sont actuellement. Ce samedi ne marquera que la sixième fois que MU occupera la première place de CBS et ce sera la première fois que les Tigres y seront présents au cours des semaines consécutives.

Et contrairement au match contre la Géorgie, les Tigres seront cette fois vraiment le concours phare de CBS. La semaine dernière, pour la seule fois de la saison, CBS a également organisé un match SEC le samedi aux heures de grande écoute (État de Louisiane-Alabama) et y a envoyé son équipe de diffusion principale. Mais cette semaine, cette équipe sera en Colombie – dirigée par l’annonceur play-by-play Brad Nessler, l’analyste Gary Danielson et la journaliste Jenny Dell.

Le match MU-Georgia a attiré une grande audience à Saint-Louis, car le service de suivi de l’audience Nielsen a déclaré que 10,3 % du marché avait écouté la retransmission locale sur Channel 4. C’est proche du match des Cardinals le mieux noté cette année (10,6). , et les Redbirds ont obtenu une note moyenne de 5,2 pour les 150 matchs diffusés sur le détenteur des droits local Bally Sports Midwest. Bien sûr, ils jouent presque tous les jours pendant six mois et commencent souvent en milieu d’après-midi en semaine, alors que les compétitions de football de MU sur un grand réseau en direct dans un créneau préférentiel sont rares.

Les responsables de CBS ont déclaré que la télédiffusion MU-Georgia avait attiré en moyenne près de 7 millions de téléspectateurs à l’échelle nationale, le match le plus regardé entre ces équipes jamais enregistré, avec une audience culminant à 8,607 millions. Le réseau a télédiffusé un programme triple ce jour-là (Ohio State-Rutgers était le match d’ouverture) et les matchs combinés ont attiré près de 20 millions de téléspectateurs, ce qui, selon CBS, constitue la plus grande audience de football universitaire de tous les réseaux sur une journée cette saison.