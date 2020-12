Lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, près de 500 taxis et cyclistes ont participé à une campagne de sensibilisation dans laquelle ils se sont engagés à distribuer gratuitement des préservatifs aux passagers.

Le Mizoram a la plus forte prévalence du VIH / SIDA en Inde et la campagne vise à éduquer les gens sur la maladie en lançant la «Love Brigade». Initiée par la Mizoram State AIDS Control Society (MSACS) et la AIDS Healthcare Foundation (AHF), la randonnée a commencé dans la capitale Aizwal.

Selon les données de la Mizoram State AIDS Control Society (MSACS), la prévalence du sida parmi les personnes âgées de 15 à 49 ans était de 2,04% en octobre 2019 et près de dix fois la moyenne nationale de 0,22%. Le taux annuel de nouvelles infections à VIH a été fixé à 1,32%, soit 20 fois la moyenne nationale de 0,07%, ce qui est un grave sujet de préoccupation pour l’État. Plus de 78 pour cent du VIH / sida était le résultat de rapports sexuels non protégés, même si une campagne de préservatifs gratuits est en cours dans l’État depuis des années.

Le Mizoram est suivi par les deux autres états du nord-est du Manipur et du Nagaland.

Les chauffeurs qui distribueront les préservatifs porteront des manteaux rouges pour s’identifier pour la campagne. Les préservatifs sont conservés pour que tout le monde puisse les récupérer dans la poche arrière du siège avant de la voiture.

Le MSACS aurait dit au Indien logique que la campagne a été nommée préservatifs Free Love et qu’en plus de fournir des préservatifs aux passagers, les chauffeurs seront également formés pour fournir des conseils aux passagers. Ils fourniront également des informations sur les initiatives de dépistage gratuit du VIH de la Mizoram State AIDS Control Society (MSACS) et des brochures nécessaires pour une meilleure sensibilisation du public.

La campagne de la brigade d’amour est censée être une collaboration entre le public et le club de cavaliers afin qu’un problème de santé délicat puisse être discuté sans aucune stigmatisation.

Le ministre de la Santé et de la Famille du Mizoram, R Lalthangliana, aurait dit The Hindu qu’en raison de la préoccupation plus immédiate du coronavirus pandémie, l’accent n’a plus été mis sur le VIH / sida. Mais maintenant, a reconnu le ministre, il fallait encourager le public à lutter contre la «pandémie plus ancienne» du VIH / sida.

La campagne comprend également une série d’événements de sensibilisation qui auront lieu du 1er au 13 décembre.

Un système de préservatifs gratuits fonctionne dans l’État depuis plusieurs années maintenant, mais certaines personnes ont des réserves quant à l’utilisation de ses avantages pour diverses raisons. L’État a également installé des kiosques pour sortir des préservatifs gratuits dans les zones de marché très fréquentées.

