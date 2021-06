Mizoram Girl Aces ‘Keepy-Uppy Challenge’ en jonglant avec le football en talons aiguilles

La plupart des gens ne peuvent même pas marcher droit avec des talons aiguilles, mais cette fille du Mizoram gagne des cœurs en jouant au football avec des talons hauts. Le point de vue de cette fille sur le défi viral de l’entretien a laissé tout le monde sur le site de microblogging stupéfait. Le défi de maintien avec les rouleaux de papier toilette était une tendance #StayAtHome initiée par les grands footballeurs du monde entier. Mais le jeune de 14 ans a porté le célèbre défi de quarantaine Instagram à un autre niveau.

La jeune fille talentueuse d’Aizawl, Cindy Remruatpuii avec ses talons de chaton noirs est vue en train de jongler avec la balle avec ses pieds. La bobine Instagram a séduit de nombreux utilisateurs de médias sociaux car elle les a laissés s’interroger sur sa capacité à contrôler le football, car le ballon n’a pas touché le sol une seule fois.

Dans une interview avec Indien express, Cindy a joué dans divers championnats de niveau étatique et national qui comprend également la prestigieuse Coupe Subroto. L’élève de la classe X a révélé que le football est sa plus grande passion. Le père de Cindy est entraîneur de football et elle a été exposée au sport dès son plus jeune âge. Cindy a dit qu’elle ne se souvient pas clairement quand elle a exactement commencé à pratiquer ce sport.

Dans sa vidéo de défi de maintien, l’adolescente a déclaré qu’elle avait relevé le défi parce qu’elle pensait que la vidéo pourrait inspirer les autres. Cindy a en outre déclaré qu’elle voulait envoyer le message que n’importe qui, fille ou garçon, peut pratiquer ce sport. Cindy admire le footballeur américain Alex Morgan et souhaite atteindre de nouveaux sommets dans le sport.

Plus tôt, elle avait partagé la vidéo sur son compte Instagram. Mais, la vidéo a attiré beaucoup plus d’attention après que le ministre des Sports du Mizoram, Robert Romawia Royte, l’a partagée sur son compte Twitter officiel. Elu d’Aizawl East-II dans les sondages de l’Assemblée de 2018, Royte a salué la jeune fille talentueuse sur les réseaux sociaux, originaire de sa circonscription. Dans le message, le ministre a écrit que le football n’est pas seulement pour les garçons, mais pour tout le monde.

La vidéo a suscité d’immenses éloges sur toutes les plateformes de médias sociaux et en a vraiment inspiré beaucoup.

