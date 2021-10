Miya Marcano – Le FBI se joint à la recherche d’un adolescent de Floride disparu, 19 ans, après qu’un agent de maintenance «obsédé» a été retrouvé mort

Le FBI s’est joint à la recherche de l’adolescente disparue de Floride, Miya Marcano, après qu’un agent de maintenance et « principal suspect » dans l’affaire a été retrouvé mort.

Miya, 19 ans, a été portée disparue le 24 septembre, le jour même où elle a été vue pour la dernière fois dans le complexe d’appartements Arden Villas à Orlando.

Miya Marcano, 19 ans, a été vue pour la dernière fois le 24 septembre dans le complexe d’appartements Arden Villas à Orlando Crédit : Facebook

L’ouvrier d’entretien Armando Manuel Caballero, qui a été retrouvé mort d’un suicide apparent, est le principal suspect de la disparition Crédit : Twitter/Bureau du shérif du comté d’Orange

Le shérif du comté d’Orange, John Mina, a déclaré que le FBI aiderait « à la manière de la technologie » lors d’une conférence de presse jeudi, mais n’a pas donné plus de détails.

« Sans compter ce qui se passe aujourd’hui et en ce moment, notre équipe d’intervention d’urgence et d’autres ont mené près de 30 recherches, depuis que Miya a disparu, qui s’étend sur trois comtés différents et comprend environ 175 personnes », a-t-il déclaré.

Le shérif Mina a également déclaré que l’ouvrier d’entretien de 27 ans Armando Manuel Caballero, qui a été retrouvé mort d’un suicide apparent lundi, était le principal suspect.

« Pour le moment, nous ne pensons pas qu’une autre personne soit impliquée », a déclaré Mina, ajoutant que « nous ne connaissons pas toutes les circonstances de ce qui s’est passé là-bas ».

Caballero travaillait dans l’immeuble où vivait Miya depuis juin et avait accès à son appartement avec un passe-partout, selon les autorités.

Selon la police, il avait exprimé à plusieurs reprises un « intérêt romantique » pour Miya avant sa disparition et a été régulièrement repoussé par l’adolescente avant ce que sa famille a décrit comme son « suicide lâche. »

Lisez notre Blog en direct de Miya Marcona pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

S’adressant exclusivement au Sun, le cousin de Miya, Caili Sue, a déclaré Caballero était « obsédé » et « entiché » avec l’adolescent et lui « envoyait constamment des textos » – bien que Miya ait clairement indiqué qu’elle n’était pas intéressée de manière romantique par lui.

Caballero a répondu à une série de questions de la police, affirmant qu’il avait vu Miya pour la dernière fois vendredi à 15 heures, avant de partir.

Plus tard le même matin, il a été filmé par une caméra vidéo en train de sortir de sa voiture dans un autre immeuble, portant une couverture rose, des gants et un sac à dos noir.

Caballero a été désigné comme une personne d’intérêt clé dans la disparition de Miya lundi quelques heures après avoir été retrouvé mort des suites d’un suicide présumé dans son appartement du comté de Seminole.

Miya, une deuxième année au Valencia College, devait prendre un vol d’Orlando à Fort Lauderdale vendredi soir pour rendre visite à sa famille, mais n’est jamais montée à bord de l’avion.

Le cousin de Miya, Caili Sue, a déclaré que Caballero était « obsédé » par Miya Crédit : WSVN 7

Le shérif John Mina a déclaré que « notre équipe d’intervention d’urgence et d’autres ont effectué près de 30 recherches » Crédit : Youtube/WESH2

Lors d’une perquisition ultérieure de son appartement, les autorités ont découvert que quelqu’un avait bloqué la porte de sa chambre.

De plus, la fenêtre de la chambre était déverrouillée, la pièce était en désordre et une tache de sang était trouvé sur son oreiller.

Le père de Miya avait précédemment déclaré que l’état de sa chambre indiquait qu’il y avait eu une « lutte » à l’intérieur.

Le shérif Mina a demandé à la communauté de garder un œil sur tout ce qui pourrait aider à retrouver l’étudiant disparu.

« Nous arrivons le week-end maintenant. Nous savons que beaucoup de gens seront dehors, dans les espaces extérieurs, dans les voies navigables », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Le père de Miya Marlon Marcano a posté un appel à l’aide sur son compte Instagram, où il partage régulièrement des mises à jour de l’affaire.

Il a écrit : « Mimi, j’ai mal au cœur. Je n’ai pas dormi ni mangé depuis des jours. Où es-tu bébé ??? Toute ta famille est ici à ta recherche.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que vous ne serez pas rentré à la maison. Je perds lentement la tête ici. Jamais nous n’avons été aussi longtemps sans même un SMS. »

Toute personne ayant des informations sur ses allées et venues est invitée à appeler au 407-836-4357.

Le père de Miya a déclaré que l’état de sa chambre indiquait qu’il y avait eu une « lutte » à l’intérieur Crédit : Instagram/DJ Eternal Vibes

Miya Marcano « suspect filmé » portant des gants et une couverture près de l’appartement le lendemain de la disparition d’un étudiant