Miya Cech rejoint la série Netflix

Miya Cech (Les filles de Surfside, vous n’êtes pas du tout invitées à ma Bat Mitzvah) a décroché le rôle clé de Toph, le maître de la terre préféré des fans, dans la deuxième saison à venir de la série live-action de Netflix Avatar : Le dernier maître de l’air, dont le tournage a commencé. Le casting a été dévoilé lors de l’événement en direct Geeked Week de Netflix jeudi avec un teaser, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Depuis lors Avatar : Le dernier maître de l’air a été renouvelé pour les saisons 2 et 3 par Netflix, les fans ont été enthousiasmés par le rôle du puissant et minuscule maître de la terre Toph Beifong, certains qualifiant la décision de casting de décision décisive pour la série, car Toph est considéré comme l’un des personnages les plus importants et les plus appréciés de la franchise.

Pour trouver un jeune acteur asiatique pour le personnage de l’adolescent aveugle, Netflix a lancé en juin un appel à casting ouvert, qui encourageait les acteurs aveugles et malvoyants à soumettre leur candidature.

Voici comment le personnage de Toph a été décrit lors du casting : « Elle est impertinente, sûre d’elle et sans filtre. Pendant la majeure partie de sa vie, sa force et ses formidables compétences en maîtrise de la terre ont été réprimées, mais maintenant qu’elle est en fuite en tant que maître de la maîtrise de la terre de l’Avatar, elle n’a plus de complexe à devenir la féroce guerrière qu’elle croit être à l’intérieur. »

Avatar : Le dernier maître de l’air se déroule dans un monde divisé en quatre nations : les tribus de l’eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l’air. Les « maîtres » sont des personnes qui ont la capacité de manipuler et de contrôler par télékinésie l’élément correspondant à leur nation, en utilisant des gestes basés sur les arts martiaux chinois. L’« Avatar » est le seul individu ayant la capacité de maîtriser les quatre éléments.

La série, de Rideback, met en vedette Gordon Cormier dans le rôle de l’Avatar Aang, Kiawentiio dans le rôle de Katara, Ian Ousley dans le rôle de Sokka, Dallas Liu dans le rôle du prince Zuko, Paul Sun-Hyung Lee dans le rôle de l’oncle Iroh, Ken Leung dans le rôle du commandant Zhao et Daniel Dae Kim dans le rôle du Seigneur du Feu Ozai.

Le showrunner Albert Kim est producteur exécutif aux côtés de Dan Lin, Jabbar Raisani, Lindsey Liberatore et Michael Goi.

Cech était déjà sur le radar de Netflix puisqu’elle avait un rôle secondaire dans le film 2023 du streamer Tu n’es pas du tout invité à ma Bat Mitzvah et a réalisé un épisode de sa série limitée récompensée aux Emmy Awards Bœuf. Elle a également joué le rôle principal dans la série d’aventures pour enfants d’Apple TV+. Les filles de Surfside, Parmi ses nombreuses autres apparitions en tant qu’actrice, elle est représentée par Randy James Management, Paradigm et Ginsburg Daniels Kallis.