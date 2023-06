Mixte scandinave: Niklas Norgaard partage l’avance malgré une blessure de ski nautique avant le tournoi | Nouvelles du golf

Niklas Norgaard détient une part de la tête du classement au Scandinavian Mixed

Niklas Norgaard s’est remis d’une blessure de ski nautique avant le tournoi pour prendre une part de la première place lors de la manche d’ouverture du Volvo Car Scandinavian Mixed.

Le Danois a mélangé un aigle avec six birdies et un bogey solitaire pour afficher un sept moins de 65 ans au Ullna Golf and Country Club, égalant le total établi par le candidat à la Ryder Cup Yannik Paul, malgré un problème antérieur dans les jours précédant le événement.

« C’était une journée très bizarre parce que je n’avais aucune préparation », a déclaré Norgaard. « J’étais à la maison une journée lundi et je suis sorti faire du ski nautique et je me suis fait mal au dos.

« J’allais m’envoler ici mardi et je suis allé chercher mon TrackMan pour aller voler et je ne pouvais même pas le soulever. C’est à quel point c’était grave. Ma petite amie a fait ma valise et m’a renvoyé.

« Je me suis levé ici et je n’ai rien pu faire. Comme par magie, quelque chose s’est passé et je me sens tout à fait bien maintenant. Je n’ai tout simplement pas fait de préparation du tout. »

Paul a atteint le virage en un sous avant de réussir six de ses neuf derniers trous pour marquer un 65 au premier tour, tandis que l’Anglais Dale Whitnell est dans le groupe de quatre joueurs à un tir du rythme.

« Je suis vraiment content », a déclaré Paul. « Mon putter s’est mis au travail sur le neuf arrière. Je l’ai frappé de près à quelques reprises, mais j’ai fait beaucoup de beaux putts, ce qui aide toujours. Je suis vraiment satisfait de ma ronde. »

Yannik Paul est également à sept sous après un premier tour à faible score

Trichat Cheenglab est la principale joueuse de l’événement co-sanctionné, qui voit 78 hommes et 78 femmes s’affronter sur le même parcours pour un prix, la joueuse thaïlandaise affichant un six moins de 66 ans pour partager la troisième place avec Whitnell, Louis de Jager et Frédéric Lacroix.

L’Écossais Richie Ramsay est à trois de la tête, tandis que Paul Waring et James Morrison sont un autre coup en arrière aux côtés de la joueuse LET Gabriella Cowley, avec la championne en titre Linn Grant – qui a enregistré une victoire de neuf coups lors du concours de l’année dernière – en commençant par un niveau-par 72.

