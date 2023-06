Mixte scandinave: l’Anglais Dale Whitnell décroche son premier titre sur le DP World Tour avec une victoire à trois coups | Nouvelles du golf

Dale Whitnell a remporté une première victoire sur le DP World Tour

Dale Whitnell a obtenu son premier titre DP World Tour après avoir surmonté une charge dimanche de Sean Crocker pour remporter une victoire de trois coups au Scandinavian Mixed.

Whitnell a détenu un avantage de six coups à mi-chemin après un brillant deuxième tour 61 et est resté quatre devant avant la dernière journée au Ullna Golf and Country Club, où il n’a jamais quitté la première place alors qu’il clôturait une victoire impressionnante.

Le n ° 308 mondial a mélangé quatre birdies avec deux bogeys lors d’un tour final 70 pour terminer la semaine sur 21 sous, avec Crocker son challenger le plus proche après avoir gravi le classement avec un sept sous 65.

Whitnell a ouvert avec trois pars consécutifs mais a trouvé des arbres puis de l’eau sur son chemin vers un bogey au par-5 quatrième, pour suivre un birdie au suivant en en faisant un autre à partir de 35 pieds au par-4 sixième.

L’Anglais avait brièvement six avances jusqu’à ce que Crocker, qui a joué ses quatre premiers trous en quatre sous, se soit rallié après un bogey au huitième en faisant des birdies consécutifs autour du virage pour réduire l’avantage à quatre.

Whitnell a répondu à une chance de birdie manquée au 10e en se convertissant de plus loin au prochain pour arriver à 21 sous, seulement pour bogey le 13e par trois et gaspiller les regards de birdie de l’intérieur de cinq pieds sur les deux trous suivants.

Crocker a drainé un aigle à longue portée au 15e en route pour fixer l’objectif du club-house à 18 sous, mais Whitnell a fait un birdie de 15 pieds au par-quatre 17e et deux puttés pour le par au dernier pour clore un émotionnel la victoire.

