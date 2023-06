Mixte scandinave: Dale Whitnell prend quatre coups d’avance sur Yannik Paul pour le tour final en Suède | Nouvelles du golf

Dale Whitnell prend une avance de quatre coups dans le tour final en Suède

Dale Whitnell s’est rapproché d’un premier titre du DP World Tour bien qu’il ait vu son avance réduite à quatre coups avant la dernière manche du Scandinavian Mixed.

Le joueur de 34 ans a suivi un sensationnel deuxième tour 61 avec un deux moins de 70 samedi au Ullna Golf and Country Club, où il a tiré sept oiselets mais a également enregistré un bogey et deux doubles bogeys.

Whitnell a moins de 19 ans et quatre d’avance sur l’espoir de la Ryder Cup Yannik Paul, qui a réussi un deuxième 68 consécutif, avec l’Écossais Richie Ramsay à six coups du rythme en troisième place devant la star néerlandaise Anne Van Dam.

« Il est difficile de faire une partie de golf sans laisser tomber un coup, encore moins deux ou trois ou quatre, alors je suis resté fidèle à mes armes, j’avais un plan de match et j’ai essayé de l’exécuter », a déclaré Whitnell. « Je veux dire que ce n’était pas une mauvaise journée, ce n’était pas vraiment idéal, mais c’était plus qu’acceptable. »

L’avance de Whitnell pendant la nuit s’est prolongée lorsque Paul a bogeyé le premier, l’Anglais annulant ensuite son propre bogey au par trois à côté de trois birdies sur ses quatre suivants et d’un saut huit sans faute.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Paul a égalé le quatrième par cinq et était à six derrière au virage lorsque Whitnell a doublé le neuvième par quatre, seulement pour que son partenaire de jeu commence son neuf arrière avec un birdie de 12 pieds au 10e.

Les birdies consécutifs de Paul au 12 ont maintenu la pression sur Whitnell, qui a fait un birdie tapé au 15 mais a ensuite doublé le par trois après avoir trouvé de l’eau sur le tee, avec le leader alors troué de 15 pieds au dernier pour égaler le birdie de l’Allemand et rester quatre devant.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Yannik a bien joué et a réussi de bons coups sous pression », a déclaré Whitnell. « Il a commencé avec un joli aigle dans le quatrième, puis nous avons en quelque sorte mélangé des birdies, mais oui, j’ai juste gardé ma tête, et c’était bien de le suivre jusqu’au dernier. »

Ramsay a réussi trois birdies dans une séquence de cinq trous sur son neuf arrière pour afficher un trois sous 69 et passer à 13 sous, tandis que Van Dam a égalé le tour le plus bas de la journée avec un neuf sous 63 pour passer à la quatrième place.

Anne van Dam est quatrième et la meilleure femme du domaine

Van Dam est la femme la mieux classée dans cet événement unique, où hommes et femmes s’affrontent sur le même site pour un prix et un trophée, avec Gabriella Cowley et Madelene Sagstrom dans le groupe à égalité au cinquième rang après le troisième tour 64s.

« Ce matin, je regardais et il n’y avait que quatre filles devant moi et 24 gars, donc je savais que j’avais beaucoup de rattrapage à faire », a déclaré Van Dam. « C’était une belle journée pour aller là-bas et jouer de manière agressive. »

Qui remportera le Mixte Scandinave ? Regardez le tour final en direct dimanche à partir de midi sur Sky Sports Golf.