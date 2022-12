MIUI 14 changelog fuit avant l’annonce officielle

Xiaomi devrait annoncer MIUI 14 plus tard ce mois-ci et nous avons maintenant un journal des modifications divulgué qui détaille les nombreux changements à venir bientôt sur les téléphones Xiaomi.







Affiche de lancement de MIUI 14

MIUI 14 présente une architecture système améliorée avec des applications préinstallées prenant moins d’espace et utilisant également moins d’énergie, ce qui améliore les performances. Les utilisateurs trouveront également plus d’options de personnalisation avec un tout nouveau format de widget, des dossiers d’écran d’accueil et des “super icônes”. La confidentialité est également révisée, aucune donnée utilisateur n’étant stockée dans le cloud et toutes les actions étant effectuées localement sur l’appareil.









MIUI 14 a fui le journal des modifications

L’assistant vocal Mi AI gagnera plus de fonctionnalités comme la numérisation de documents, les traductions, l’assistant d’appel avec un filtre d’appel anti-spam. Xiaomi a également révisé la stabilité de l’appairage et de la connexion avec d’autres appareils Xiaomi tels que les écouteurs, les tablettes et les téléviseurs. Il existe une fonction de recherche améliorée dans les paramètres avec un historique de recherche et des résultats triés par catégories. MIUI 14 prend également en charge davantage de lecteurs de cartes sans fil et augmente la vitesse de connexion en utilisant les données mobiles lorsque le signal Wi-Fi est faible.

La source (tweeter)