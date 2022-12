MIUI 14 annoncé avec une architecture système améliorée et un design raffiné

Le premier MIUI a été lancé en 2010 et plus de 12 ans plus tard, MIUI dispose d’une base d’utilisateurs mondiale de plus de 564 millions d’utilisateurs actifs par mois. Juste au moment où la série Xiaomi 13 est devenue officielle, nous avons reçu l’annonce de MIUI 14 – la dernière interface basée sur Android 13 pour les appareils Xiaomi.











MIUI 14

Xiaomi dit qu’il s’agit du MIUI le plus optimisé et le plus rationalisé à ce jour et qu’il commence par Project Razor. L’équipe derrière MIUI 14 a mis à jour l’architecture du système au niveau du noyau Android avec une planification des ressources CPU, GPU et mémoire, une taille de micrologiciel système plus légère et une utilisation réduite de la mémoire.

Xiaomi affirme que MIUI 14 fonctionne 60 % plus facilement que son prédécesseur sur le Xiaomi 12S Ultra.

D’autres optimisations intéressantes incluent la compression automatique pour les applications qui ne sont pas activement utilisées et une bascule pour désactiver les notifications permanentes. Seules huit applications système ne peuvent pas être désinstallées, ce qui représente une avancée majeure par rapport aux versions précédentes de MIUI.











Design MIUI 14 et personnages pour animaux de compagnie

La conception de MIUI 14 comprend des dossiers personnalisables avec des icônes normales et grandes et de nouvelles options de widgets de différentes formes et tailles. L’un des nouveaux ajouts les plus inattendus de MUI 14 sont les widgets de fleurs et d’animaux de compagnie qui sont des personnages animés de type Tamagotchi qui vivent sur votre écran d’accueil.

MIUI 14 apporte également la fusion de fichiers dupliqués et une reconnaissance et une extraction de texte améliorées à partir d’images dans la galerie. La confidentialité est également révisée avec un cryptage de bout en bout et un traitement local des données utilisateur sur l’appareil.

MIUI 14 dispose également d’une nouvelle bascule dans le centre de contrôle qui vous permet d’attribuer des accessoires Xiaomi tels que des écouteurs sans fil entre les appareils Xiaomi par glisser-déposer. Cette fonctionnalité vous évitera d’avoir à coupler des écouteurs à d’autres appareils.







Écouteurs TWS commutant entre les appareils

La nouvelle fonction de compte familial vous permet de partager vos photos et services d’abonnement cloud avec jusqu’à 9 personnes. Les utilisateurs peuvent également partager leurs données de suivi de santé à partir de leur smartwatch pour aider au suivi de la santé des membres de la famille.









Centre familial MIUI 14

Les tablettes Xiaomi bénéficient en outre d’une commutation facile du clavier et de la souris avec les ordinateurs portables, ainsi que de la mise en miroir d’écran et des fonctionnalités d’affichage étendues.

Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro seront les premiers appareils à être lancés avec MIUI 14 le 14 décembre. Xiaomi a également partagé son calendrier de mise à jour officiel pour la Chine qui comprend les appareils suivants :