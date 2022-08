MIUI 13 sur Android 13 beta arrive pour Xiaomi 12 et 12 Pro

Android 13 est désormais officiel et les fabricants de smartphones sautent dans le train hype pour annoncer leur bêta publique. Le compte MIUI de Xiaomi a publié sur Twitter qu’Android 13 beta est désormais disponible pour les smartphones Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro avec ROM globale.

Les 200 premiers utilisateurs de chaque modèle auront la chance de tester le nouveau système d’exploitation selon le principe du premier arrivé, premier servi.







MIUI 13 sur Android 13 pour Xiaomi 12

Tous les candidats doivent suivre une chaîne Telegram spéciale pour plus de détails sur la mise à jour OTA. En outre, ils doivent être sur la ROM stable MIUI Global et ils doivent être membres de la communauté Mi avec un compte Mi approprié. Xiaomi a également rappelé aux utilisateurs de sauvegarder leurs données.

La mise à jour pour Xiaomi 12 est la version 13.0.4.0 TLCMIXM, tandis que le Xiaomi 12 Pro est MIUI 13.0.4.0 TLBMIXM. Il pèse 4,23 Go et apporte également des correctifs de sécurité pertinents. Il convient de mentionner que la communauté Mi n’est actuellement pas disponible en Inde, le plus grand marché de Xiaomi.

La source | Passant par