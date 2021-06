MIUI 13 arrive en août, peut-être aux côtés du Mi Mix 4

Xiaomi travaille déjà sur MIUI 13 et il sera prêt à être annoncé en août. Les informations proviennent d’un haut dirigeant de Xiaomi, parlant des modifications apportées à la procédure de test interne des logiciels de l’entreprise.

Le prochain opus majeur du système d’exploitation Android de Xiaomi est maintenant en phase de test et sera probablement annoncé en août. Il se dirigera ensuite vers les unités chinoises en premier et sera progressivement déployé sur les appareils mondiaux, quelque temps après août.

MIUI 13 à venir en août L’exécutif de Xiaomi a laissé entendre que MIUI13 serait lancé en août. #MIUI13 #MIUI #Xiaomi pic.twitter.com/CuGXyhNdme – Téléphone Lipton (@Liptonfindx) 25 juin 2021

Nous ne savons rien de MIUI 13 pour le moment. Quels changements sont à venir, quel langage de conception il va adopter, etc. Mais nous pouvons supposer que tous les appareils Xiaomi récents, du moins ceux à partir de 2019 seront éligibles pour la mise à niveau et que MIUI 13 sera probablement basé sur Android 11 au début, car Android 12 est encore en version bêta et attendu à l’automne.

Xiaomi travaillerait également sur le smartphone Mi Mix 4 et il devrait être un produit phare de premier ordre, correspondant au Mi 11 Ultra. Xiaomi pourrait dévoiler le Mi Mix 4 aux côtés de MIUI 13 en août. Jusqu’à présent, nous avons entendu dire que le Mi Mix 4 apportera une caméra sous-écran ainsi qu’une prise en charge ultra-large bande.

