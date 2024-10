Mitzi Gaynor, star de « South Pacific », est décédée à 93 ans

Los Angeles

Presse associée

—



Mitzi Gaynor, le danseur et acteur effervescent qui a joué le rôle de Nellie Forbush dans le film « South Pacific » de 1958 et est apparu dans d’autres comédies musicales avec Bing Crosby, Frank Sinatra et Gene Kelly, est décédé. Elle avait 93 ans.

Gaynor, l’un des derniers survivants de ce qu’on appelle l’âge d’or du comédie musicale hollywoodienne, est décédée de causes naturelles à Los Angeles jeudi matin, ont confirmé ses managers de longue date, René Reyes et Shane Rosamonda, dans une déclaration à l’Associated Press.

« Alors que nous célébrons son héritage, nous remercions ses amis et ses fans ainsi que les innombrables publics qu’elle a divertis tout au long de sa longue vie », ont déclaré Reyes et Rosamonda dans un communiqué commun. « Votre amour, votre soutien et votre appréciation comptaient beaucoup pour elle et constituaient un cadeau durable dans sa vie. »

Sa carrière dans le divertissement s’est étendue sur huit décennies à travers le cinéma, la télévision et la scène, mais on se souvient surtout d’elle pour son tour dans « South Pacific ».

La version cinématographique de « South Pacific » a reçu trois nominations aux Oscars et a remporté le prix du meilleur son, tandis que Gaynor a été nominée pour la meilleure actrice pour un Golden Globe.

Plus tard dans sa carrière, Gaynor s’est réinventée en tant qu’artiste du spectacle. Sous la direction de son mari-manager, Jack Bean, elle a joué dans sa propre revue musicale, gagnant beaucoup d’argent à Las Vegas, en Floride et dans des théâtres et auditoriums aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’en Angleterre et en Australie.

Née Francesca Marlene de Czanyi von Gerber (Mitzi est le diminutif de Marlene) à Chicago le 4 septembre 1931, elle faisait partie d’une famille encline à la musique et elle a commencé à chanter et à danser dès son plus jeune âge.

Gaynor et Bean se sont mariés en 1954 et ont acheté en 1960 une maison spacieuse au milieu de Beverly Hills qui est devenue leur maison jusqu’à sa mort en 2006. Ils apparaissaient rarement lors d’événements hollywoodiens, préférant recevoir quelques amis proches. Le couple n’a pas eu d’enfants.